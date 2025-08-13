Día internacional de las personas zurdas: cifras, curiosidades y las celebridades que dejaron su huella

Más de 800 millones de personas en el mundo son zurdas, lo que representa el 10,6% de la población global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Internacional del Zurdo, celebrado cada 13 de agosto, fue instaurado por el Left-Handers Club de Londres en 1992, con el objetivo de concientizar sobre las necesidades y las ventajas de quienes manejan la mano izquierda como dominante.

Aproximadamente el 10,6% de la población mundial es zurda, lo que corresponde a más de 800 millones de personas, de acuerdo con datos presentados en el metaanálisis de Human Handedness.

La tendencia a usar la mano izquierda está vinculada a factores biológicos y genéticos. El cerebro humano cuenta con dos hemisferios, derecho e izquierdo, que se conectan de manera cruzada con los brazos y las piernas. En las personas zurdas, el hemisferio derecho muestra mayor protagonismo, dado que controla la mano izquierda.

La tendencia a ser zurdo está vinculada a factores biológicos y genéticos, además de la estructura y organización del cerebro humano (Unsplash)

Según el doctor Diego Redolar, investigador de la Universidad Abierta de Cataluña, el lenguaje en los zurdos puede lateralizarse en el hemisferio derecho, a diferencia de las personas diestras, o repartirse en ambos, lo que ofrece cierta protección ante lesiones cerebrales.

Además, un estudio de la Universidad de Oxford identificó regiones genéticas relacionadas con la zurdera, en especial aquellas asociadas a proteínas que influyen en el desarrollo cerebral. Esta diferencia morfológica impacta principalmente en las áreas asociadas al lenguaje y la motricidad.

Personas zurdas que dejaron huella en todo el mundo

La historia y la cultura cuentan con destacadas figuras cuyos logros y estilo llevan la impronta de la mano izquierda. Científicos, artistas, deportistas y líderes aportaron ejemplos de adaptación, innovación y creatividad.

Paul McCartney

Paul McCartney utilizó su mano izquierda para tocar el bajo en The Beatles, adaptando la configuración de instrumentos y el escenario a su lateralidad (REUTERS/Toby Melville)

El músico británico y miembro de la emblemática banda The Beatles se distinguió desde el inicio por componer y tocar el bajo con su mano izquierda. En las fotografías del grupo y en sus presentaciones, la configuración de los instrumentos y la puesta en escena se adaptó a su lateralidad.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey es una de las personalidades televisivas más influyentes y forma parte del grupo de famosos zurdos en el mundo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Presentadora, productora y empresaria, Oprah Winfrey es una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense. Reconocida por su labor filantrópica y su trayectoria en The Oprah Winfrey Show, forma parte del grupo de famosos zurdos en el mundo.

Diego Armando Maradona

Diego Maradona se destacó por su dominio de la pierna izquierda con la que marcó goles históricos (Walter Bieri/Keystone via AP)

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, Diego Maradona fue famoso por su excepcional dominio de la pierna izquierda, con la que marcó goles memorables como “La mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en 1986. Aunque jugaba como zurdo, en la vida cotidiana utilizaba la derecha para escribir y realizar otras tareas.

Bill Gates

Bill Gates, cofundador de Microsoft, es zurdo y lideró avances tecnológicos fundamentales (Reuters/Stephanie Lecocq)

Cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más influyentes en la historia de la tecnología, Bill Gates es parte del pequeño porcentaje de personas zurdas.

Rafael Nadal

Rafael Nadal ganó 22 Grand Slam, su golpe zurdo le otorgó ventaja en el tenis profesional aunque en su vida cotidiana es diestro para escribir (REUTERS/Juan Medina)

Ganador de 22 títulos de Grand Slam, el español Rafael Nadal es famoso por la potencia y el efecto de su golpe de izquierda, pese a que en su vida cotidiana es diestro para escribir y realizar otras actividades. Su zurda en la cancha se convirtió en una de sus mayores ventajas competitivas en el tenis profesional.

Charly García

Charly García es icono del rock argentino y latinoamericano, su virtuosismo y creatividad sobresalen en la historia de la música (Nicolás Aboaf)

Icono del rock argentino, Charly García es zurdo. Su virtuosismo y su capacidad para fusionar géneros lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Barack Obama

Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos y la zurdera acompañó su liderazgo innovador durante dos mandatos (REUTERS/Jason Reed)

Barack Obama, 44º presidente de Estados Unidos, es zurdo, un detalle que se visibilizó, especialmente, cuando lo fotografiaban mientras firmaba acuerdos.

Lionel Messi

Lionel Messi se destaca por su juego en el que predomina su pierna izquierda (IMAGN IMAGES/Sam Navarro)

Reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi construyó su carrera gracias a la precisión y potencia de su pierna izquierda, con la que marcó la mayoría de sus goles y asistencias. Al igual que Maradona, escribe con la derecha, pero juega como zurdo.

Guillermo Vilas

Guillermo Vilas desarrolló un estilo de tenis único y efectivo como zurdo

Uno de los tenistas más grandes de Argentina y leyenda del deporte, también es zurdo. Esto le permitió desarrollar un estilo de juego único y efectivo, que lo llevó a conquistar numerosos títulos y a marcar un antes y un después en el tenis sudamericano.

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix revolucionó la guitarra eléctrica con su estilo de zurdo, adaptando el instrumento y el sonido en la historia del rock mundial (Dieter Klar/dpa)

Ícono mundial del rock y uno de los guitarristas más influyentes de la historia, Jimi Hendrix era zurdo. Le permitió desarrollar un estilo innovador y distintivo, tocando guitarras adaptadas para zurdos que contribuyeron a su sonido único y revolucionario.

Emanuel Ginóbili

Emanuel Ginóbili ganó títulos y reconocimiento internacional y en el básquet usando su mano izquierda (REUTERS/Jeff Topping. RG/HK)

Jugador argentino de baloncesto, Emanuel Ginóbili resaltó en la NBA usando la zurda para protagonizar jugadas decisivas y contribuir a la conquista de títulos internacionales.

Marie Curie

Marie Curie fue pionera en el estudio de la radiactividad y su influencia marcó para siempre a la física y la química (ARCHIVO FUNDACIÓN NOBEL)

La científica polaca-francesa Marie Curie destacó en el trabajo de laboratorio al emplear su mano izquierda. Fue pionera en radiactividad y aportó avances fundamentales en el campo de la física y la química.

Gustavo Cerati

Gustavo Cerati era zurdo de nacimiento, aunque tocaba la guitarra como diestro (AFP)

Gustavo Cerati, emblemático músico y líder de Soda Stereo, era zurdo, aunque tocaba la guitarra como diestro. Esta particularidad contribuyó a su estilo único y original, que marcó un hito en el rock en español.

Ringo Starr

Ringo Starr, baterista de The Beatles, imprimió su impronta al tocar un set para diestros con predominio de la mano izquierda (REUTERS/Mario Anzuoni)

Baterista británico, miembro de The Beatles, configuró un estilo propio al tocar un set de batería para diestros con predominio de su mano izquierda.