Cuando reír es salud: qué es la risoterapia y cuál es su poder terapéutico, según un estudio

Una investigación realizada a lo largo de tres décadas, con más de dos mil participantes en entornos hospitalarios, comunitarios y de salud mental, comprobó que este comportamiento en sesiones grupales tiene un impacto positivo en el bienestar

Por Nicolás Sturtz

La risa desencadena la liberación
La risa desencadena la liberación de endorfinas, reduce la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina estar una sala donde las carcajadas resuenan y el ánimo colectivo parece elevarse con cada sonrisa. Lo que podría sonar a pasatiempo divertido hoy se perfila como una terapia respaldada por la ciencia: la risoterapia. Más allá del papel que la alegría desempeña en la vida cotidiana, médicos, psicólogos y especialistas comienzan a explorar su verdadero potencial.

¿Puede la risa actuar como medicina para el estrés y el malestar? ¿Hasta qué punto ayuda a sentirse mejor realmente? Nuevas investigaciones sugieren que esos minutos de alegría compartida pueden ser mucho más que simple entretenimiento: podrían marcar una diferencia tangible en la salud mental y en la calidad de vida de quienes lo practican.

Risa en primera línea del bienestar

La risoterapia ha pasado de ser una curiosidad a una práctica con mirada científica. El reciente estudio de la Universidad de Jaén es uno de los más abarcativos: analizó las experiencias de más de dos mil personas adultas durante más de treinta años y en diferentes contextos, desde hospitales e instituciones de salud mental hasta centros comunitarios.

A la hora de evaluar los métodos, el yoga de la risa, los talleres grupales y la figura del clown hospitalario encabezan la lista de técnicas que mejores resultados ofrecen. No obstante, los autores subrayan un dato central: los mayores beneficios se logran cuando la risa es compartida presencialmente, cara a cara, elemento insustituible que las versiones online no han podido replicar en cuanto a reducción de la ansiedad.

La risa colectiva disminuye la
La risa colectiva disminuye la ansiedad y aumenta la satisfacción con la vida en diferentes contextos y edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad de entornos y participantes fortalece la idea de que la risa organizada puede adaptarse a diferentes edades, culturas y situaciones. El estudio destaca, además, que quienes se suman a estos programas experimentan menos ansiedad y una mayor satisfacción con la vida, en comparación con quienes no acceden a ningún tipo de intervención o reciben solo atención habitual.

No reemplaza, pero sí acompaña

Es importante subrayar que la risoterapia no sustituye los tratamientos médicos o psicológicos convencionales. Los especialistas insisten en que se trata de un complemento.

Los propios autores del estudio, junto a voces consultadas por medios internacionales como The Guardian y Psychology Today, recuerdan que la clave está en la participación grupal: la risa colectiva reduce el estrés, crea un sentido de pertenencia y permite resignificar las dificultades desde una perspectiva más optimista. También llaman a la cautela y piden no presentar la risa como una solución mágica, sino promoverla en entornos seguros y adaptados a cada necesidad.

Además, el estudio subraya la importancia de continuar investigando para entender mejor para quiénes y en qué condiciones la risoterapia puede ampliar sus beneficios, y anima a diseñar protocolos claros y formar facilitadores especializados para cada tipo de grupo.

La psicología y la medicina
La psicología y la medicina avalan la risoterapia como herramienta para afrontar el estrés y mejorar el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aval de la psicología y la medicina

El respaldo a la risoterapia proviene de una sólida base en la psicología contemporánea y la medicina. La teoría de la ampliación y la construcción de Barbara Fredrickson plantea que las emociones positivas, como la risa, amplían la capacidad de las personas para afrontar dificultades, desarrollar habilidades cognitivas y establecer vínculos más sólidos. Medios como Psychology Today enfatizan la importancia de crear espacios de humor y juego, necesarios para fortalecer la resiliencia y la salud mental.

Del mismo modo, la Teoría del Afrontamiento de Lazarus y Folkman reconoce el rol central del humor como mecanismo de adaptación frente al estrés, valorando la posibilidad de tomar distancia de los problemas y resignificarlos, como explica The Guardian.

Por su parte, la Teoría de la Regulación Emocional de James Gross sostiene que la risa ayuda a modular las emociones, facilitando la estabilidad y el bienestar aún en tiempos difíciles. En esa línea, The New York Times destaca que el humor tramita la confianza y el apoyo emocional, aliviando tensiones y fortaleciendo los lazos sociales, tanto en el hogar como en el trabajo.

Según Psychology Today, incorporar hábitos de humor y recreación puede transformar la percepción de bienestar cotidiano. El propio estudio de la Universidad de Jaén, presentado en el Journal of Happiness Studies, resalta que la risoterapia contribuye no solo a quitar el malestar sino a mejorar activamente la percepción global de satisfacción con la vida, algo que muchos abordajes tradicionales pasan por alto.

El yoga de la risa
El yoga de la risa y los talleres grupales presenciales ofrecen mayores beneficios para la salud mental que las versiones online (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los efectos físicos, la risa desencadena la liberación de endorfinas y hormonas que disminuyen el estrés, reduce la presión arterial y mejora la función inmunológica, según especialistas citados por Mayo Clinic.

Un recurso sencillo y accesible

La risoterapia se posiciona hoy como una opción segura, económica y de fácil implementación para mejorar la salud emocional y física. No requiere tecnología ni equipamiento especial: sólo ganas de participar, compartir y dejarse envolver por el entusiasmo colectivo.

Los autores del estudio recomiendan su inserción en ámbitos sociosanitarios y comunitarios, y advierten sobre la necesidad de ser cautelosos: la variabilidad en técnicas, duración y perfiles de participantes puede influir en los resultados.

En definitiva, la risa no es una solución aislada, pero sí una poderosa aliada para aliviar la ansiedad, fortalecer los vínculos y elevar la satisfacción con la vida. A veces, lo que parece una simple carcajada compartida puede ser, en realidad, el primer paso para sentirse mejor.

