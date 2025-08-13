Cuando reír es salud: qué es la risoterapia y cuál es su poder terapéutico, según un estudio

La risa desencadena la liberación de endorfinas, reduce la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina estar una sala donde las carcajadas resuenan y el ánimo colectivo parece elevarse con cada sonrisa. Lo que podría sonar a pasatiempo divertido hoy se perfila como una terapia respaldada por la ciencia: la risoterapia. Más allá del papel que la alegría desempeña en la vida cotidiana, médicos, psicólogos y especialistas comienzan a explorar su verdadero potencial.

¿Puede la risa actuar como medicina para el estrés y el malestar? ¿Hasta qué punto ayuda a sentirse mejor realmente? Nuevas investigaciones sugieren que esos minutos de alegría compartida pueden ser mucho más que simple entretenimiento: podrían marcar una diferencia tangible en la salud mental y en la calidad de vida de quienes lo practican.

Risa en primera línea del bienestar

La risoterapia ha pasado de ser una curiosidad a una práctica con mirada científica. El reciente estudio de la Universidad de Jaén es uno de los más abarcativos: analizó las experiencias de más de dos mil personas adultas durante más de treinta años y en diferentes contextos, desde hospitales e instituciones de salud mental hasta centros comunitarios.

A la hora de evaluar los métodos, el yoga de la risa, los talleres grupales y la figura del clown hospitalario encabezan la lista de técnicas que mejores resultados ofrecen. No obstante, los autores subrayan un dato central: los mayores beneficios se logran cuando la risa es compartida presencialmente, cara a cara, elemento insustituible que las versiones online no han podido replicar en cuanto a reducción de la ansiedad.

La risa colectiva disminuye la ansiedad y aumenta la satisfacción con la vida en diferentes contextos y edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad de entornos y participantes fortalece la idea de que la risa organizada puede adaptarse a diferentes edades, culturas y situaciones. El estudio destaca, además, que quienes se suman a estos programas experimentan menos ansiedad y una mayor satisfacción con la vida, en comparación con quienes no acceden a ningún tipo de intervención o reciben solo atención habitual.

No reemplaza, pero sí acompaña

Es importante subrayar que la risoterapia no sustituye los tratamientos médicos o psicológicos convencionales. Los especialistas insisten en que se trata de un complemento.

Los propios autores del estudio, junto a voces consultadas por medios internacionales como The Guardian y Psychology Today, recuerdan que la clave está en la participación grupal: la risa colectiva reduce el estrés, crea un sentido de pertenencia y permite resignificar las dificultades desde una perspectiva más optimista. También llaman a la cautela y piden no presentar la risa como una solución mágica, sino promoverla en entornos seguros y adaptados a cada necesidad.

Además, el estudio subraya la importancia de continuar investigando para entender mejor para quiénes y en qué condiciones la risoterapia puede ampliar sus beneficios, y anima a diseñar protocolos claros y formar facilitadores especializados para cada tipo de grupo.

La psicología y la medicina avalan la risoterapia como herramienta para afrontar el estrés y mejorar el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aval de la psicología y la medicina

El respaldo a la risoterapia proviene de una sólida base en la psicología contemporánea y la medicina. La teoría de la ampliación y la construcción de Barbara Fredrickson plantea que las emociones positivas, como la risa, amplían la capacidad de las personas para afrontar dificultades, desarrollar habilidades cognitivas y establecer vínculos más sólidos. Medios como Psychology Today enfatizan la importancia de crear espacios de humor y juego, necesarios para fortalecer la resiliencia y la salud mental.

Del mismo modo, la Teoría del Afrontamiento de Lazarus y Folkman reconoce el rol central del humor como mecanismo de adaptación frente al estrés, valorando la posibilidad de tomar distancia de los problemas y resignificarlos, como explica The Guardian.

Por su parte, la Teoría de la Regulación Emocional de James Gross sostiene que la risa ayuda a modular las emociones, facilitando la estabilidad y el bienestar aún en tiempos difíciles. En esa línea, The New York Times destaca que el humor tramita la confianza y el apoyo emocional, aliviando tensiones y fortaleciendo los lazos sociales, tanto en el hogar como en el trabajo.

Según Psychology Today, incorporar hábitos de humor y recreación puede transformar la percepción de bienestar cotidiano. El propio estudio de la Universidad de Jaén, presentado en el Journal of Happiness Studies, resalta que la risoterapia contribuye no solo a quitar el malestar sino a mejorar activamente la percepción global de satisfacción con la vida, algo que muchos abordajes tradicionales pasan por alto.

El yoga de la risa y los talleres grupales presenciales ofrecen mayores beneficios para la salud mental que las versiones online (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los efectos físicos, la risa desencadena la liberación de endorfinas y hormonas que disminuyen el estrés, reduce la presión arterial y mejora la función inmunológica, según especialistas citados por Mayo Clinic.

Un recurso sencillo y accesible

La risoterapia se posiciona hoy como una opción segura, económica y de fácil implementación para mejorar la salud emocional y física. No requiere tecnología ni equipamiento especial: sólo ganas de participar, compartir y dejarse envolver por el entusiasmo colectivo.

Los autores del estudio recomiendan su inserción en ámbitos sociosanitarios y comunitarios, y advierten sobre la necesidad de ser cautelosos: la variabilidad en técnicas, duración y perfiles de participantes puede influir en los resultados.

En definitiva, la risa no es una solución aislada, pero sí una poderosa aliada para aliviar la ansiedad, fortalecer los vínculos y elevar la satisfacción con la vida. A veces, lo que parece una simple carcajada compartida puede ser, en realidad, el primer paso para sentirse mejor.