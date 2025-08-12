Cómo las Spice Girls mantienen su frescura y energía con un estilo de vida saludable décadas después de su éxito

Las Spice Girls promueven hábitos de autocuidado y bienestar físico que trascienden generaciones (REUTERS)

A más de un cuarto de siglo de su explosión en la escena musical, las Spice Girls desafían el paso del tiempo. Las cinco integrantes del icónico grupo británico, Geri Horner, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Beckham y Emma Bunton, sorprenden por su imagen juvenil y saludable.

Las cinco, despertaron la curiosidad sobre los hábitos que les permitieron mantener su vitalidad y frescura. Rutinas de alimentación saludable, ejercicio y rutina de cuidado de la piel compartidas por las propias artistas, que revelaron los secretos detrás de su bienestar.

Hábitos de ejercicio y alimentación de las Spice Girls

El fenómeno Spice Girls, que marcó a toda una generación en los años 90, se mantiene vigente por la capacidad de sus integrantes para adaptarse al pasar los años.

Geri Halliwell

Geri Halliwell destaca la importancia de la equitación y actividades al aire libre para mantenerse en forma (REUTERS)

Geri Halliwell experimentó una notable transformación física en los últimos 25 años. A los 53 años, su afición por la equitación, que practica a primera hora del día, le permitió fortalecer el torso y mejorar la postura. Esto contribuye a la tonificación de su figura. Además, Horner incorporó actividades como el senderismo, el running, el yoga ashtanga y el kick boxing, disciplinas que potenciaron su fuerza y flexibilidad.

En cuanto a la alimentación, la cantante optó por dietas equilibradas, como la que prioriza proteínas, grasas saludables y una mayor presencia de carbohidratos. Aunque confesó, en una entrevista con Womens Health su debilidad por los dulces, Horner ha compartido en redes sociales su gusto por platos sencillos como el sándwich de ajo.

Horner mantuvo su tez radiante gracias a una combinación de cuidado profesional de la piel, como peelings químicos, terapias con vitamina C.

Victoria Beckham

Victoria Beckham transforma sus entrenamientos y alimenta su piel mediante suplementos y rutinas exclusivas (Backgrid UK/The Grosby Group)

Victoria Beckham transformó su enfoque hacia el ejercicio y la alimentación con el paso de los años. A los 51 años, la diseñadora y empresaria afirmó, en una entrevista con Womens Health, sentirse más fuerte que en su juventud, gracias a la incorporación del levantamiento de pesas y el entrenamiento funcional bajo la supervisión de su entrenador Bobby Rich.

Beckham entrena cinco días a la semana, adapta la intensidad y duración de las sesiones según su agenda, y aprendió a priorizar la calidad sobre la cantidad en sus rutinas. Su dieta se basa en pescado fresco, verduras, ensaladas, semillas, frutos secos y grasas saludables como la palta y el salmón, aunque no renuncia a pequeños placeres como el vino tinto o el tequila.

La disciplina alimentaria, combinada con flexibilidad para disfrutar de comidas en familia o con amigos, le permitió encontrar un equilibrio que, según sus palabras, se traduce en mayor energía y una piel más radiante.

En cuanto al cuidado de la piel, Beckham ha desarrollado una rutina que incluye limpieza con agua fría, aplicación de sérum con retinol y vitamina C, hidratación con productos que contienen té negro y aceite de palta, y el uso diario de lámpara LED.

Además, existen beneficios de alimentos como la palta, las nueces y las semillas en la dieta de Beckham, que tienen aporte en la recuperación muscular, la hidratación de la piel y el bienestar general.

Melanie Brown

Melanie Brown apuesta por el bienestar integral combinando ejercicio y tratamientos de vanguardia (Hutchins/IPA/Sipa USA)

Melanie Brown apotó por un enfoque integral del bienestar, al combinar ejercicio regular con tratamientos de vanguardia para el cuidado de la piel. Brown compartió abiertamente su preferencia por procedimientos no invasivos, como las saunas de terapia y baños de hielo.

Brown, a sus 50 años, defiende la importancia de cuidar y mantener la belleza natural. Su piel vibrante se debe a su dedicación a la salud cutánea y a rituales que mejoran la circulación y reducen la inflamación.

Melanie Chisholm

Melanie Chisholm defiende la importancia del equilibrio entre la salud física y mental dentro y fuera del escenario (Grosby)

Melanie Chisholm es conocida por su afición al deporte desde sus años en las Spice Girls, la cantante de 51 años compartió las claves de su bienestar físico y mental. Su rutina se basa en la pasión por las actividades deportivas, la constancia y la adaptación: tras una lesión de rodilla, incorporó disciplinas como la natación y el ciclismo a su entrenamiento.

Mel apuesta por la variedad en su alimentación, con platos de frutas, verduras y alimentos integrales, y prefiere una dieta basada en la moderación, al seguir la regla del 80:20. Incluye superalimentos como maca, baobab y trigo en sus desayunos y batidos, y enfatiza la importancia de sentirse bien, tanto por el impacto en su propia salud como en la de su hija.

En cuanto al entrenamiento físico, la cantante sugiró, en una entrevista con The Sun, ejercicios funcionales como sentadillas y saltos, combina el trabajo de fuerza y resistencia, e incluye clases de spinning y circuitos de intervalos para potenciar el rendimiento.

Además, aconsejó añadir desafíos progresivos, como la participación en triatlones y retos solidarios. Mel subrayó la importancia de escuchar al cuerpo, descansar adecuadamente y complementar los entrenamientos con estiramientos, baños calientes y masajes.

Chisholm también incorporó suplementos ricos en minerales y vitaminas para potenciar el brillo de la piel desde el interior, y ha recomendado productos hidratantes que refuercen la barrera cutánea.

Emma Bunton

Emma Bunton demuestra que la recuperación post-maternidad puede ser saludable y gradual sin dietas estrictas (ANL)

Emma Bunton sorprendió por su silueta esbelta y tonificada a los 49 años. Tras la maternidad, Bunton tardó un año y medio en recuperar su peso, pero lo hizo sin recurrir a dietas restrictivas, sino mediante la eliminación del pan blanco integral y la práctica de ejercicio dos o tres veces por semana.

Su alimentación se caracteriza por desayunos abundantes en proteínas, frutas, legumbres y pasta, al mentener un enfoque equilibrado y flexible. Su rutina de cuidado de la piel se centra en la hidratación y la reparación de la barrera cutánea que podrían explicar su textura suave y luminosidad natural.