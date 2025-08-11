Los adolescentes y el fin de la llamada: por qué prefieren los mensajes y cómo cambian las reglas de la comunicación

La ansiedad ante la inmediatez y el control del tiempo personal llevan a los jóvenes a evitar las llamadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los adolescentes parecen inseparables de sus celulares, muchos padres se sorprenden al descubrir que rara vez responden una llamada. Este cambio, que impacta la vida cotidiana de familias en todo el mundo, revela una transformación profunda en la forma en que los jóvenes de 13 a 18 años se comunican y en los códigos de la nueva etiqueta digital, de acuerdo con un estudio central de The Conversation.

En innumerables hogares, se repite la misma escena: el teléfono suena, pero los adolescentes deciden ignorarlo y, en el mejor de los casos, responden luego mediante un mensaje escrito. Esta conducta, lejos de deberse exclusivamente a una cuestión generacional, forma parte de nuevas normas sociales y una redefinición de lo cortés en entornos hiperconectados.

Para los jóvenes, el móvil ya no es simplemente un dispositivo para hablar en tiempo real, sino una plataforma desde la cual pueden gestionar sus interacciones bajo sus propios términos.

El estudio liderado por The Conversation detecta que los adolescentes reservan las llamadas solo para situaciones muy concretas, como emergencias o asuntos familiares impostergables. El resto de las conversaciones, incluso las de mayor carga emocional, se resuelven a través de mensajes escritos o notas de voz. Este dato se corresponde con lo observado por medios internacionales como The Guardian y el Pew Research Center.

Ambas fuentes coinciden en que la mensajería instantánea es la vía preferida para sostener vínculos porque permite flexibilidad, reflexión y control del momento de la comunicación.

El estudio revela que los adolescentes prefieren los mensajes de texto sobre las llamadas telefónicas para comunicarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una llamada genera rechazo

La percepción social sobre la llamada telefónica ha cambiado notablemente. Entre adolescentes, equivale muchas veces a una intromisión o incluso a una fuente de ansiedad, porque impone la necesidad de responder de manera inmediata y sin tiempo para pensar.

The Guardian subraya que la presión de la respuesta instantánea, sumada al temor al silencio incómodo o la dificultad para finalizar la charla, alienta a una generación entera a elegir canales escritos, donde resulta posible editar, borrar y reflexionar antes de contestar.

En coincidencia, el Pew Research Center reporta que más del 70% de los jóvenes utiliza los mensajes de texto como principal vía para comunicarse. La mensajería se impone porque aporta privacidad, menor exposición pública y la capacidad de gestionar emociones y tiempos sin perder el control sobre la situación.

Es frecuente incluso que, antes de una llamada, los adolescentes envíen un mensaje solicitando permiso, un gesto de consideración que, a los ojos de esta generación, es sinónimo de respeto mutuo y atención al otro.

El rechazo a las llamadas se asocia a la necesidad de privacidad y control emocional en la comunicación juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, investigaciones recogidas por The Guardian destacan que para muchos jóvenes, el llamado repentino está asociado con noticias negativas o situaciones de tensión. Esto refuerza la incomodidad frente al contacto telefónico sorpresivo y refuerza la preferencia por la comunicación escrita, donde el control y la gradualidad del intercambio resultan clave.

El silencio, la espera y la nueva cortesía digital

Frente a este cambio, hoy ignorar una llamada no equivale necesariamente a desinterés o descortesía. La nueva etiqueta digital entiende el silencio y la demora como formas legítimas de establecer límites y resguardar el tiempo propio. Para muchos adolescentes, llamar sin previo aviso puede percibirse como una falta de atención a los códigos actuales de convivencia.

Este proceso desconcierta a muchos adultos. Para generaciones anteriores, no responder el teléfono podía ser ofensivo o interpretado como una señal de desprecio. Sin embargo, lo que subyace es una búsqueda de interacción más reflexiva y menos invasiva, y la decisión de estructurar el diálogo bajo términos personales y con mayor libertad emocional.

Los expertos coinciden en que hoy es útil reemplazar la llamada insistente por mensajes breves, emojis o frases concisas que demuestren interés sin invadir.

Entender y conectar: una oportunidad entre generaciones

La mensajería instantánea se consolida como la vía principal de comunicación entre adolescentes, según The Guardian y Pew Research Center (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Conversation insiste en la importancia de actualizar los acuerdos familiares sobre las preferencias comunicativas. Reconocer que la inmediatez no siempre es sinónimo de afecto y que la demora no implica desinterés puede fortalecer la confianza y el entendimiento mutuo.

El mayor desafío es adaptarse a la lógica de la comunicación juvenil, en la que cada generación tiene sus propias rutinas, códigos y maneras de cuidar los vínculos. Lejos de ver la distancia entre adultos y adolescentes como un problema, el verdadero potencial reside en convertir esas diferencias en puentes que permitan una convivencia más empática y significativa.

La invitación final es a decodificar y abrazar las nuevas reglas, entendiendo que detrás de cada silencio o mensaje breve subyace un modo contemporáneo y legítimo de establecer contacto y sostener las relaciones en la era digital.