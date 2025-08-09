Comprar celulares y televisores sin impuestos desde Tierra del Fuego: cómo funcionará y cuándo estará vigente el sistema

Las compras directas de Tierra del Fuego permiten un acceso diferencial a dispositivos electrónicos sin impuestos nacionales Última milla (Foto: Shutterstock)

El régimen especial para comprar celulares, televisores, aire acondicionados, monitores y hornos microondas libres de impuestos nacionales y directos desde Tierra del Fuego ingresó en una etapa decisiva. Los fabricantes y minoristas del sector debaten la transición y los pasos técnicos faltantes para un esquema que pone en juego la competencia de precios más atractivos en electrónica dentro de la Argentina.

El Gobierno eliminó esta semana restricciones fiscales que regulaban la venta nacional de bienes electrónicos desde la isla a todo el país. Publicó el Decreto 535/2025, que define que esas ventas, si se canalizan mediante servicios de courier directamente al consumidor, dejan de tributar IVA y retenciones de Ganancias. Hasta ese momento, ese tipo de operación se asimilaba a una importación, lo que complicaba la operatoria para empresas y usuarios. Con la publicación del decreto, la venta de productos producidos en Tierra del Fuego y despachados vía courier queda recategorizada y, mientras el monto no supere los máximos previstos y cumpla el régimen, se reconoce como consumo interno.

La legislación deja claro que sólo alcanzan estos beneficios aquellos productos que el régimen de promoción industrial identifica y que tengan transformación real en origen fueguino. No se extienden a productos que apenas pasaron o ingresaron temporalmente a la isla. El objetivo declarado apunta a “potenciar el desarrollo de la industria radicada en Tierra del Fuego, fomentar el comercio electrónico y garantizar condiciones equitativas de competencia”. Las empresas ahora podrán vender sin aplicar las percepciones que, hasta el decreto, pesaban sobre estas operaciones, ni deben retener Ganancias al consumidor.

Resuelto esto, y ya publicado por parte de ARCA el manual del programador para agilizar toda la parte del sistema mediante el cual va a funcionar el régimen simplificado, ahora las empresas deben poner en práctica el mecanismo. Pero todavía están en plena etapa de análisis, y a la espera de una reunión clave, convocada por el Gobierno, que tendrá lugar el próximo martes 12 en las oficinas de la agencia recaudadora con todos los actores del ecosistema minorista. Habrá presencia del subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, y referentes sectoriales. Allí esperan evacuar dudas sobre la implementación, el uso de saldos a favor, compatibilidad fiscal y coordinación logística, además de ajustar las reglas de competencia y margen de acción para cada canal.

Cómo funcionará el sistema de compra

El sistema de compra se articulará sobre plataformas web, tanto de fabricantes como a través de otros canales digitales habilitados. El usuario seleccionará un producto (celular, televisor, aire acondicionado u otro artículo fabricado bajo el régimen de promoción industrial vigente) y cargará sus datos en la web. Allí, el sistema operado por ARCA validará la operación, generando un código para su tramitación. Mediante este número de confirmación, el producto queda autorizado para salir de la isla bajo el régimen de pequeños envíos y transitar el proceso especial, sin que la operación tribute IVA ni otras cargas nacionales.

ARCA y la Dirección General de Aduanas son claves para asegurar la trazabilidad y el monitoreo digital en cada entrega y procedimiento, condición necesaria para evitar abusos o desvíos que interfieran en el espíritu minorista de la medida. El sistema de control busca certificar que las operaciones sean efectivamente de consumo final y no para reventa ni triangulación comercial encubierta.

El costo de envío y los servicios adicionales pueden incidir en el precio final, pese al beneficio fiscal otorgado por el nuevo esquema

El usuario puede adquirir hasta tres productos de una misma especie por año calendario bajo este canal, con un tope de 3.000 dólares por operación, de acuerdo al tipo de cambio vendedor de Banco Nación al último día hábil anterior. Si la compra no cumple los requisitos, ARCA la rechaza automáticamente. Queda en manos del usuario definir el destino, ya que la normativa autoriza la entrega en cualquier punto del país, sin importar el domicilio del comprador.

Uno de los debates centrales en el sector refiere a los costos adicionales por fuera de los impuestos derogados. Los consumidores deben sumar el costo del transporte (courier) y, en algunos casos, costos financieros según modalidad de pago. Los fabricantes deberán elegir si absorben parte de estos cargos o los trasladan íntegramente. Las empresas admiten que la eficiencia logística y el volumen de ventas serán factores clave para que el precio final conserve la ventaja buscada. De las consultas realizadas por el sector, hay consenso en que la rebaja al consumidor puede oscilar entre 20 y 30% respecto de los canales tradicionales, aunque la incidencia de nuevos costos (por ejemplo, una alícuota mayor de Ingresos Brutos provincial en ventas minoristas) puede reducir este margen.

Habló al respecto esta semana el CEO de Mirgor, José Luis Alonso: “En los últimos meses se produjeron cambios que nos permitieron trasladar una baja de costos al precio final de los productos electrónicos. Primero, por la reducción de aranceles dispuesta hace aproximadamente un mes y medio. Y ahora, con una nueva medida que también tendrá un impacto favorable sobre los precios: el lanzamiento de una plataforma para la venta directa de productos sin impuestos desde Tierra del Fuego”.

Y agregó: “Los productos van a costar entre 20% y 30% menos respecto de los precios actuales, que ya son un 10% inferiores a los que había en febrero o marzo. El sistema estará operativo este mes y se publicarán distintas promociones atadas a nuevos lanzamientos y productos que ingresan al país”. Lo mismo estiman en otras grandes empresas, pero ello se verá efectivamente cuando arranque el régimen.

El limite a tres envíos iguales por año persigue evitar la formación de un circuito paralelo de reventa y mantener el objetivo de compras minoristas. No existe tope anual general en cantidad de operaciones, siempre que cada consumidor cumpla el máximo de unidades y valores previstos en el régimen.

Convivencia entre venta directa y retails

En la articulación local, algunas cadenas minoristas consideran que la mayor competencia obligará a sus propios canales a revisar precios, sin perder de vista retos extra: el consumidor que opta por cuotas o crédito personalizado seguirá eligiendo tiendas físicas o webs de gran retail, donde la venta de electrónica suele incluir financiación propia. Además, la logística de comercios del norte o centro del país plantea desafíos contra la operatoria directa desde el sur.

Fabricantes, retailers y organismos oficiales coordinan detalles para garantizar la trazabilidad y controlar el límite anual de unidades

Según las empresas, la modalidad de venta directa convivirá inicialmente con el sistema tradicional. Los proveedores podrán ofrecer sus artículos en portales ajenos, bajo figura de “venta por cuenta y orden”, sumando el stock del fabricante a la plataforma del comercio, que cobra comisión sobre la operación sin asumir inventario. Otros portales o tiendas sumarán servicios adicionales, como financiación, entrega a domicilio, instalación o posventa, incorporando su valor distintivo a la cadena comercial. Las partes prevén que esa convivencia de modelos variará según volumen, eficiencia y aceptación del canal entre los consumidores.

Quienes representan a las cadenas plantearon dudas sobre cómo impactarán los envíos directos en el volumen total de operaciones y si la nueva modalidad afectará el vínculo con las fábricas. “Las empresas que fabrican en el sur y que venderán directo al consumidor tienen que considerar que si saltean a los retails, ¿qué hacen con los otros productos que nos venden normalmente? Porque si ahora competimos, quizás nos convenga comprar esos productos importándolos a un mejor precio para competir contra la isla. Entonces, ¿el nuevo esquema les va a compensar todo el volumen?“, se preguntaron en una cadena.

Lo que está evaluando la gran mayoría de los retails, en acuerdo con los proveedores, es que pueda haber un mix: que compren parte como lo venían haciendo, y que otra parte -los productos que se producen en la isla y que tendrán ventajas impositivas con la venta directa-, que sea ofrecida en sus plataformas de venta online pero que la venta se produzca a cuenta y orden de la fábrica. Es decir, que el producto pertenezca al proveedor. De esa manera, el retail cobraría una comisión por venta y podría ofrecer los productos en sus webs a los mismos valores que los propios fabricantes.

Las cámaras de empresas y distribuidores también señalaron inquietudes sobre la coordinación logística entre fabricantes, courier y usuarios finales. El desarrollo de sistemas por parte de ARCA es indispensable para validar la trazabilidad y asegurar que cada compra respete los marcos definidos. Las firmas aguardan que el envío del producto y la validación del código de autorización llegue casi en tiempo real, agilizando la operatoria sin demoras.