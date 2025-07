El nuevo diccionario del amor: cómo las apps y las redes sociales cambiaron la manera de vincularse

Infobae en Vivo - Anabella Serventi

El auge de un nuevo diccionario del amor fue el centro de las reflexiones que compartió la psicóloga Anabella Serventi. “No sólo los jóvenes usan este diccionario: también las personas más grandes, y suelen ser estas últimas quienes viven más decepciones por las nuevas formas de amar”, subrayó al ser consultada sobre los cambios en los vínculos en plena era de aplicaciones y redes sociales.

“Desde la aparición de las aplicaciones de citas subieron un montón las consultas en terapia, específicamente para hablar de lo que pasa con los vínculos. Esto cambió la manera en que nos relacionamos y de hecho hoy es el Día Internacional del mal de Amores”, detalló.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En ese marco, la especialista señaló que la proliferación de términos nuevos revela la forma en que la virtualidad alteró las etapas románticas y la percepción del amor.

“En Filipinas, hay un proyecto para otorgar licencia laboral de cinco días luego de una ruptura amorosa. Hicieron un estudio y vieron que el estrés del duelo puede bajar el rendimiento laboral un 30%. El cambio en la manera de amar es tan profundo que hasta se discute qué licencia corresponde por una ruptura”, ilustró.

La experta repasó algunos de los nuevos conceptos que forman parte de este diccionario. El primero, el ghosting, “es el fantasma de la desaparición: se establece un vínculo. Y por ahí saliste. Tuviste una cita o empezaste hablar con él y de repente desaparece del diálogo. No hay respuesta. Y por supuesto, no hay explicación de por qué no va a haber más”.

También contó que esta modalidad se da en ambos géneros y que muchas personas optan por desaparecer sin dar explicaciones cuando no saben cómo cerrar el vínculo.

Sumó que, con las aplicaciones, los consultantes cuentan que hablan con diez personas al mismo tiempo, generan varias citas, y en vez de dar un cierre respetuoso, desaparecen. Esto en el fondo muestra lo poco que estamos registrando lo que queremos y lo que sentimos. La gente termina refugiándose en eufemismos y pierde el contacto con el deseo real, advirtió.

En cuanto a la demisexualidad, explicó que “tenés que enamorarte de alguien antes. Algo te tiene que cambiar, algo te tiene que cautivar del otro. Emocional, principalmente para acceder a la relación sexo afectiva”.

Desmenuzando otros términos, la psicóloga se refirió al breadcrumbing, las migajas en el amor: “El refuerzo de intervalo variable para el que vos no sabés cuando cae y vos está todo el tiempo a la expectativa de que caiga ese mensaje elogioso”.

Dentro del nuevo diccionario del amor, Serventi identificó la orbitación: “Cuando consigues match, pero la persona no te habla, empieza a orbitar en tus redes sociales, Por ahí tira un like a una foto, ves que te mira las historias de vuelta, pero no habla, no se comunica, está orbitando”

Durante la entrevista, la especialista fue consultada por los comentarios manipuladores disfrazados de elogios. “Hay muchas personas que usan halagos negativos: ‘Me encanta que no te importe cómo te vestís’, ‘sos increíble, no entiendo cómo seguís sola’. Son frases que aparentan admiración, pero esconden competencia, deseo de ubicarse arriba del otro. Hay mucho narcisismo, y esto lo veo todo el tiempo entre mis pacientes”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la tarde, la psicóloga expuso la raíz de las nuevas angustias: “Vivimos en una sociedad muy ansiosa, con gente necesitada de afecto”.

“La noción de proceso se está perdiendo. Entonces no generamos desarrollo de habilidad socioemocionales, no generamos demora de la gratificación, no generamos tolerancia a la frustración. Y eso mismo lo hacemos con los vínculos. Nos cansamos, tenemos miedo de que nos estemos perdiendo el próximo sea mejor y pasamos fácilmente a lo próximo del catálogo”, concluyó.

