Por qué recomiendan no tirar las cáscaras de naranjas: 5 posibles usos en el hogar

Las cáscaras de naranja aportan usos prácticos y ecológicos en la limpieza diaria del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cáscaras de naranja, comúnmente descartadas como residuos, se transforman en un recurso multifuncional dentro del hogar. Este ingrediente natural ofrece alternativas prácticas y ecológicas para diversas necesidades cotidianas, apoyándose en sus propiedades aromáticas, desinfectantes y repelentes de insectos.

Una de las formas más eficaces y ecológicas de aprovechar las cáscaras de naranja, según los especialistas en el hogar, consiste en la elaboración de un limpiador casero. Este procedimiento brinda una alternativa sustentable y libre de químicos a los productos industriales tradicionales.

El aroma natural de la cáscara de naranja neutraliza olores en espacios cerrados como el calzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los posibles usos de la cáscara de naranja en la casa

Una de las aplicaciones más relevantes es la elaboración de productos de limpieza. Combinadas con vinagre blanco, las cáscaras generan un líquido capaz de desinfectar y remover manchas de distintas superficies, funcionando como un limpiador casero apto para la cocina, el baño y otros ambientes de la casa.

El potencial aromatizante de la naranja también se utiliza para combatir malos olores en espacios cerrados, como el interior del calzado. Colocando trozos de cáscara de naranja dentro de los zapatos durante la noche, se logra neutralizar la humedad y dejar un perfume fresco. Este mismo atributo se emplea en la confección de velas caseras, en las que la cáscara actúa como base y difusor de un aroma natural y cálido.

Además, el aroma cítrico propio de la naranja permite crear métodos sencillos y naturales para mantener alejados a los insectos en el hogar. A su vez, frotar el interior de su piel contra superficies de acero inoxidable, como fregaderos y grifos, contribuye a eliminar residuos de cal y devolver el brillo, dejando un agradable olor en estos elementos.

El error común al comer naranjas

Uno de los errores más frecuentes a la hora de consumir naranjas es desechar la cáscara sin aprovechar su potencial dentro del hogar. Al terminar de comer la fruta fresca, la mayoría de las personas tiende a considerar la piel como un simple residuo, sin valorar los múltiples usos que ofrece. De este modo, se pierde la oportunidad de convertir un desperdicio habitual en un recurso útil para la limpieza, el cuidado ambiental y el bienestar cotidiano.

La práctica extendida de tirar la cáscara responde, en parte, al desconocimiento de sus aplicaciones. Sin embargo, reutilizar la piel de la naranja permite ahorrar en productos de limpieza y ambientación, además de reducir la cantidad de desechos orgánicos generados en casa. Al adoptar hábitos de reciclaje doméstico enfocados en los subproductos de frutas como la naranja, se contribuye a la sostenibilidad y se incorporan soluciones saludables y económicas en la rutina diaria.

La reutilización de cáscaras de naranja contribuye a reducir desechos y apoya el reciclaje doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los beneficios de las naranjas para la salud

El consumo regular de naranjas aporta diversos efectos positivos que abarcan varias funciones y sistemas del organismo. Una de las ventajas más reconocidas de la naranja es su influencia sobre el sistema inmunológico. Rica en vitamina C y antioxidantes, esta fruta contribuye al funcionamiento correcto de diversas células inmunes, ayuda en procesos de reparación celular y fortalece las defensas naturales del cuerpo. La vitamina C, en particular, juega un papel esencial en la síntesis de colágeno, la absorción de hierro y el refuerzo de las barreras contra infecciones.

Una investigación de la Universidad de Florida (UF) reveló que el extracto de cáscara de naranja podría ser una herramienta crucial para mejorar la salud cardiovascular.

Diferentes compuestos presentes en la fruta, como los flavonoides y los carotenoides, han mostrado colaborar con la protección del corazón y la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. Estudios recientes sugieren que tanto el consumo de naranjas enteras como de jugo natural puede reducir factores de riesgo asociados al corazón, tales como los niveles elevados de colesterol y presión arterial. Además, el perfil antioxidante de la naranja ayuda a combatir el daño celular y la inflamación, lo que contribuye a la salud vascular a largo plazo.

Por otra parte, incluir naranjas y otros cítricos en la dieta se asocia con una menor probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer y enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.