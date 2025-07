De estrella del K-pop a ícono de la moda: el estilo único de Jo Yuri de El Juego del Calamar

Jo Yuri marca su transición de la música a la actuación, destacándose por su estilo único en El Juego del Calamar 2

Jo Yuri, la ex cantante del grupo Iz*One, ha comenzado una nueva etapa en su carrera al adentrarse en la actuación con un papel destacado en la segunda temporada de la serie El juego del calamar. Si bien su carrera musical en solitario ya había captado la atención del público, su transición a la pantalla grande ha consolidado su presencia en el mundo del entretenimiento, y con ello, su imagen como un ícono de estilo. Con su participación en la serie, logró fusionar su talento actoral con una imagen refinada y una estética moderna, lo que la posiciona como una de las figuras más prometedoras de la moda surcoreana.

Look juvenil y sofisticado

El look de Jo Yuri fusiona elegancia y frescura, convirtiéndola en un referente de moda surcoreana

A lo largo de su carrera, Jo Yuri ha logrado combinar lo juvenil y lo sofisticado en sus looks, siendo una de las figuras más representativas de la moda en el K-pop. En una de sus apariciones más recientes, la cantante y actriz se mostró con un look elegante y estructurado, vistiendo una camisa blanca ajustada con cuello y una falda larga de tonos oscuros, lo que le dio un aire académico y elegante, sin perder la frescura juvenil que la caracteriza. Los detalles en las franjas de la falda, que combinan tonos claros y oscuros, completan su estilo y sugieren una personalidad delicada y profunda.

Este tipo de estilo refleja una elegancia discreta, sin caer en la exageración, lo que permite a la actriz destacar de manera natural. Este look le da a Yuri una imagen que se puede adaptar a cualquier situación, desde el escenario hasta los eventos más formales.

La alfombra roja: elegancia y encanto

El look de los Asia Artist Awards 2024

Jo Yuri no solo ha brillado en el escenario, sino también en los eventos de alto perfil, como en los Asia Artist Awards 2024, donde causó sensación con su vestido largo blanco, con una caída fluida y un corsé sin mangas que acentuó su figura. Este atuendo, elegante y etéreo, destacó por su minimalismo, un sello que Yuri lleva con maestría. El maquillaje, sutil y luminoso, junto con un peinado con ondas suaves, añadieron frescura al look, mientras que su sonrisa tímida y su postura relajada dejaron ver una actitud encantadora que no dejó a nadie indiferente.

Este tipo de look sofisticado y refinado le ha permitido a Yuri ganarse un lugar importante en las alfombras rojas de la industria del entretenimiento y convertirse en una de las figuras más notables de la moda en eventos de gran visibilidad.

De la música a la moda: un estilo versátil

La ex cantante de Iz*One, Jo Yuri, da un giro en su carrera y se impone como referente de estilo en El Juego del Calamar 2

Así, además de su carrera como actriz, Jo Yuri ha logrado consolidarse como una musa de la moda. Su estilo versátil ha logrado captar la atención de diversas marcas, como Colorgram, que la ha elegido como una de sus principales embajadoras. Esta colaboración le ha permitido mostrar su capacidad para adaptarse a distintos estilos, desde el look más casual y cómodo hasta el más glamoroso y refinado.

En su vida diaria, Jo Yuri ha demostrado que sabe cómo mezclar confort y estilo. En una de sus apariciones, fue vista con un abrigo negro elegante y un bolso marrón de Gucci, creando una combinación perfecta entre lujo casual y elegancia atemporal. La textura brillante de su abrigo, combinado con el peinado natural y su expresión relajada, transmite una imagen de frescura y naturalidad, que resalta su estilo único.

Un look mundano y romántico

El impacto de Jo Yuri en las tendencias globales es innegable, desde sus apariciones en eventos hasta su papel en la serie de Netflix

En otra aparición, Jo Yuri mostró un look que mezcla elementos románticos y vintage. Lleva una blusa blanca de manga larga, adornada con detalles sutiles en el cuello, que se complementa con un corsé blanco con cordones en el frente, lo que acentúa su figura de manera delicada. Este atuendo, de corte clásico y femenino, evoca una estética de época, mientras que el maquillaje suave y el peinado recogido con trenzas aportan un aire elegante y refinado.

El estilo de su personaje: la influencia de la ropa deportiva verde

Con su participación en El Juego del Calamar 2, Jo Yuri ha consolidado su presencia en la moda internacional

Su look es una de las principales razones por las que Jo Yuri ha cautivado a sus seguidores con su papel en El juego del calamar 2 como Kim Junhee, también conocida como la Jugadora 222. Este papel marca un punto de inflexión en su carrera actoral y su influencia en la moda, ya que el chándal verde azulado que su personaje usa se ha convertido en un símbolo icónico de la serie.

Ese atuendo, que lleva el número 222 en la chaqueta o buzo, es parte del uniforme distintivo de los concursantes, un diseño que tiene un significado profundo. Según Cho Sang-kyung, la diseñadora de vestuario de la serie, la indumentaria deportiva, no solo tiene una función práctica, sino que también es una representación de la uniformidad y la opresión que sienten los personajes dentro del juego. Al igual que los demás concursantes, Junhee se ve despojada de su identidad, lo que refleja una crítica social a la deshumanización en un sistema económico fallido.

El look de ropa deportiva verde azulada de El juego del calamar 2 se convierte en un símbolo de la serie y tendencia entre los fans

El chándal verde azulado, además de ser un símbolo de la serie, también resalta el tema central de la temporada: la crisis económica que afecta a la juventud, y la elección de un vestuario tan sencillo y funcional hace que la moda de El juego del calamar se transforme en un elemento narrativo poderoso dentro de la trama.