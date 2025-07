Cómo funciona la escuela que estimula un modelo pedagógico innovador y global único en Argentina

La sede de New Zealand Pacific School

A 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta 6, entre Pilar y Luján, se encuentra una escuela que, desde hace casi 16 años, aplica un enfoque educativo inspirado en el modelo neozelandés.

La New Zealand Pacific School (NZPS), con más de 700 estudiantes, ofrece una formación integral centrada en las habilidades y valores del siglo XXI, que abarca desde el nivel inicial hasta la secundaria.

Fundada por Rodrigo Fabris (1977-2024), economista de la Universidad Católica Argentina, la propuesta integra estándares nacionales con certificaciones internacionales y promueve un entorno basado en el autoconocimiento, la empatía y la responsabilidad social.

Además, dispone de una modalidad denominada B-Learning para estudiantes que son deportistas de alto rendimiento, lo que les permite compaginar entrenamientos y competencias con el estudio. Su misión es formar individuos con una sólida identidad, preparados para enfrentar los desafíos globales.

En 2009, año en que comenzó el proyecto, Fabris se propuso formar personas íntegras, con compromiso ético, identidad nacional y una mirada global. Esa visión se materializa hoy en aulas activas, proyectos culturales, talleres de idiomas y un viaje educativo bianual a Nueva Zelanda, que los estudiantes de secundaria realizan como parte de uno de los sueños trazados por el fundador, quien falleció en 2024.

Ese invaluable legado que dejó Rodrigo lo continúa hoy su madre María Teresa “Marité” Morán, presidenta del directorio, quien explicó a Infobae el proyecto educativo de la institución: “Somos innovadores y además el único colegio aprobado en el país en la modalidad de “b-learning” (en inglés, blended learning), un programa educativo pensado para la inclusión de los niños y adolescentes que practican un deporte de alta competición y necesitan viajar al exterior para afrontar distintas disciplinas”.

Y agregó: “La idea de formar jóvenes con hábitos de construir con otros una comunidad unida en la diversidad y con espíritu solidario está en el centro de nuestra propuesta pedagógica".

Morán destacó que un amplio grupo de profesionales académicos trabaja sobre el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones coherente. En cada nivel, los docentes alientan a los estudiantes a conocerse integralmente, seguir su pasión y acompañarlos en su progreso como ciudadanos globales con identidad nacional.

“Tenemos equipos de orientación educativa y social para que los chicos sean felices. A partir de allí, podrán aprender. La contención afectiva es transversal a todas las áreas. El corazón del colegio es el respeto y la formación de buenas personas. Por eso buscamos que la travesía de los chicos por el colegio sea enriquecedora en lo espiritual”, planteó la presidenta del directorio de la institución.

Para ella, el vínculo pedagógico comienza desde el cuidado: “Sabemos que sin amor, no hay educación. Por eso lo primero es que los chicos se sientan queridos. Muchos de ellos van a ser deportista de élite o hasta dirigentes. Queremos que lo hagan bien, que tengan valores y poder. Sabemos que el poder y los valores no siempre van de la mano. Una cosa es enunciarlos y otra cosa es vivirlos. Siempre recalcamos la importancia de estar atento a lo que le pasa al otro, más allá de mi propia realidad".

La modalidad b-learning

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los colegios con estudiantes en el alto rendimiento deportivo es garantizar la continuidad académica sin interrumpir sus entrenamientos y competencias. Ante esta realidad, la NZPS desarrolló un modelo de educación híbrida (o b-learning), que permite a sus alumnos combinar clases presenciales con una modalidad a distancia, sostenida sobre un sistema de gestión flexible y el ecosistema de herramientas digitales de Google.

“Implementamos un programa que combina la educación sincrónica mediante videollamadas y asincrónica a través de aulas virtuales”, explicaron desde la institución.

Marcela Stirling, una de las coordinadoras del programa b-learning en el colegio, explicó a Infobae que se trata de una propuesta que combina clases presenciales y virtuales, diseñada para el nivel secundario, aunque también puede extenderse a hermanos que estén en kínder o primaria: “Los chicos tienen que estar federados y practicar un deporte de alto rendimiento. Nuestra institución comenzó con chicos que viajaban a practicar y competir en polo y se amplió a fútbol, tenis, hockey, atletismo, vóley y otras disciplinas. Lo aplicamos en kínder y primaria para acompañamiento familiar cuando toda la familia se debe trasladar por días o semanas”.

“Comenzamos esta innovadora modalidad para estudiantes secundarios en 2019, antes de la pandemia, y lo aplicamos también a kínder y primaria ante un viaje familiar que puede demorar varias semanas. Algunos de los chicos se van a España, EEUU, Gran Bretaña y otros países a competir y al volver se reincorporan a las clases normalmente”, precisó Stirling.

Al tiempo que resaltó: “El programa abarca hoy a 56 alumnos de la secundaria. Y sumando los tres niveles tenemos 100 alumnos que reciben sus contenidos académicos a través de la plataforma Google Classroom. A cada uno se le asigna un maestro tutor, que es el encargado de coordinar con el profesor de grado los contenidos que éste envía para quien está fuera del país por unos días o semanas. Son clases de una hora, pero hay un seguimiento continuo para ayudar con los contenidos vertidos en clase a fin de que, al regresar, el alumno pueda cursar normalmente sin atrasarse en ninguna materia o ítem".

Por su parte, Paola Sarubbi, secretaria del nivel secundario y otra de las coordinadoras del programa b-learning, indicó que la modalidad se aplica también a los hermanos menores del alumno que compite. “En kínder se busca una introducción al programa de enseñanza con clases grupales. Y ya a partir de la primaria las familias eligen el día y horario de disponibilidad para conectarse y que el alumno se relacione con el tutor maestro a cargo. En general el docente elige el contenido prioritario de esa semana y hace una programación especial para que este tutor de b-learning revise la planificación, haga la clase y tome todas las dudas del alumno”, repasó.

Este sistema no solo está pensado para deportistas que deben ausentarse por viajes, sino también para estudiantes con necesidades específicas que requieren otra forma de vinculación con los contenidos. A través de Google Meet se organizan conexiones sincrónicas, y mediante un sistema de reserva de citas los alumnos pueden coordinar tutorías individuales con sus docentes. El objetivo es que puedan avanzar en sus actividades sin perder el ritmo académico.

“Brindamos más acompañamiento a los estudiantes para que puedan alcanzar sus objetivos anuales”, señalaron. Ese acompañamiento se canaliza también a través de profesoras asignadas para cada año, con quienes los chicos mantienen un contacto constante, tanto en el plano académico como en el emocional.

Un enfoque integral para el alumno

El enfoque del colegio se organiza a partir de cuatro pilares interconectados: el aprendizaje de idiomas, la práctica deportiva, la creatividad vinculada a la expresión artística y el cuidado del medioambiente. A estos ejes se suman de forma transversal la educación emocional, con el objetivo de favorecer el desarrollo personal, la autoestima y la convivencia.

A su turno, Pablo Romero, director de nivel primario y coordinador de proyectos institucionales, afirmó a Infobae que los chicos que viajan se incorporan a los grupos al regresar al país. “Buscamos una continuidad sin crear vacíos. Hay una contención humana que no se ve en otros colegios, según nos dicen los padres al volver al país. Queremos que cada uno pueda desarrollar ese potencial único que tienen. Así, los chicos son mirados en particular, seguidos individualmente en esta modalidad educativa innovadora".

“La escuela ofrece una educación holística basada en valores y orientada al desarrollo de las inteligencias múltiples, para que cada estudiante pueda desplegar su potencial”, afirmó Romero.

Y respecto al programa b-learning, aclaró que la propuesta no solo apunta a la excelencia académica, sino que también pone en valor las trayectorias personales, para respetar los ritmos individuales de aprendizaje. “El acompañamiento personalizado, respetando los tiempos de cada estudiante, es una de las prioridades institucionales, así como la comprensión de la diversidad como una riqueza y el trabajo articulado con las familias”, reveló.

En ese marco, la práctica deportiva cumple una función clave en el desarrollo integral. Rugby, hockey, atletismo, vóley, fútbol y polo forman parte de la grilla regular de actividades. Lejos de promover una lógica competitiva excluyente, el deporte en la NZPS está concebido como un medio para fortalecer la cooperación, el sentido de pertenencia y la construcción de liderazgos positivos. “El deporte, las artes, la conciencia medioambiental, el liderazgo, el respeto por los talentos de nuestros estudiantes y el servicio comunitario son esenciales en nuestra vida escolar”, sintetizan desde la institución.

Ciudadanía global con raíces nacionales

El programa curricular del NZPS combina contenidos del sistema educativo argentino con evaluaciones internacionales como las certificaciones Checkpoint, ICE Diploma (IGCSE) y AICE Diploma (A/AS Level), emitidas por Cambridge Assessment International Education.

A partir de quinto grado, los alumnos incorporan chino mandarín con la posibilidad de rendir los exámenes HSK, gracias a un convenio con la Asociación Cultural Chino-Argentina. Esta estrategia lingüística responde al objetivo institucional de formar “ciudadanos globales arraigados en su identidad nacional, preparados para abordar los desafíos del presente y futuro, con confianza y determinación”.

En tanto, desde el colegio indicaron que están dando los primeros pasos en el inicio de contenidos vinculados con la inteligencia artificial, pero con principios de empatía. “Sin principios morales no sirve. Hay que ser empáticos y pensar en el otro y en cómo ayudar”, destacaron las autoridades.

La idea de formar ciudadanos globales no se limita al dominio de varios idiomas o al uso competente de herramientas digitales. Implica comprender y valorar otras culturas, reconocer la propia, actuar con responsabilidad frente al entorno y asumir compromisos éticos en los distintos ámbitos de la vida.

“Buscamos el desarrollo de sus competencias y talentos en torno a la excelencia académica”, señaló Analía Simone, otra de las coordinadoras del colegio. “Es un colegio que valora el respeto a todas las culturas, religiones y nacionalidades, formando ciudadanos del mundo que trasciendan y dejen huellas”, sumó.

Este horizonte educativo también incluye una sensibilidad social que la escuela cultiva desde sus inicios. Fabris impulsó que la institución ofreciera becas y ayudas económicas para familias con dificultades, especialmente durante situaciones adversas como las inundaciones que afectaron a Luján años atrás. En ese contexto, organizó campañas solidarias, donó recursos y fortaleció la cooperación entre instituciones de la zona.

“Nuestro compromiso es seguir adelante con su obra, apuntando siempre a la excelencia”, expresó Morán, decidida a mantener el legado de su hijo. En homenaje a Fabris, la escuela realizó el año pasado, al cumplir 15 años, una jornada conmemorativa que reunió a estudiantes, docentes y autoridades de otras instituciones educativas. El evento reflejó la dimensión comunitaria del proyecto, que desde sus inicios promovió redes de colaboración local, iniciativas ambientales y experiencias de aprendizaje significativas. Lejos de replicar fórmulas ajenas, la NZPS se propuso adaptar un modelo internacional a las condiciones culturales y sociales de su entorno.

En una época donde la educación enfrenta múltiples desafíos, desde la fragmentación tecnológica hasta la desigualdad social, la propuesta de la New Zealand Pacific School plantea un modelo posible: humano, innovador, local y con vocación global. Una estructura basada en la idea de que “quien no vive para servir, no sirve para vivir”, tal como señaló Morán al citar al papa Francisco.