El detalle creativo detrás del icónico sombrero que usó Sarah Jessica Parker en “And Just Like That”

Siempre puede ocurrir algo nuevo e inesperado. La tercera temporada del spin-off de "Sexo en la ciudad" vuelve con más personajes e historias de amor

Durante el esperado estreno de la tercera temporada de “And Just Like That”, Sarah Jessica Parker, quien da vida a Carrie Bradshaw, captó de inmediato la atención del público y los medios por su audaz selección de vestuario. La actriz optó por un accesorio que se robó todas las miradas, un sombrero de cuadros de gran tamaño, conocido como “sombrero nube”, creado por la diseñadora Maryam Keyhani.

Este sombrero, que caía notoriamente sobre la cabeza de Parker, fue el protagonista estético del episodio. Según compartió la actriz en entrevista con USA Today, fue una decisión completamente personal y deliberada.

Al ver el sombrero, Parker supo de inmediato que debía usarlo y pidió que formara parte del look de su personaje, con la esperanza de que el productor ejecutivo, Michael Patrick King, aprobara la idea. Para ella, el vestido de rayas seleccionado para la escena necesitaba algo más que lo complementara, y vio en el “sombrero nube” la pieza que completaría el atuendo.

Como expresó la propia actriz, después de llevar numerosos sombreros a lo largo de la serie, sintió que el look estaba incompleto sin un accesorio de ese calibre, describiéndolo como “el punto al final de la frase”.

Sarah Jessica Parker eligió un sombrero diseñado por Maryam Keyhani para el estreno de la temporada 3 de And Just Like That (Instagram: @sarahjessicaparker)

Tanto la elección como la implementación del sombrero reflejan la libertad creativa y el compromiso de Sarah Jessica Parker con el carácter iconoclasta de Carrie Bradshaw. Al mismo tiempo, la decisión subraya la importancia de los detalles en la identidad visual de la serie y marca un nuevo capítulo en la reconocida relación de Parker con la moda frente a las cámaras.

El impacto cultural y la expectativa de viralidad del sombrero

Michael Patrick King, productor ejecutivo de And Just Like That, no tardó en anticipar el efecto que tendría el singular sombrero en la cultura popular y en las redes sociales. Al recibir la propuesta de Parker, King comprendió de inmediato que el accesorio no pasaría desapercibido.

Según relató a USA Today, el sombrero fue concebido desde el principio como un punto de conversación, casi una declaración de principios para la nueva temporada.

King explicó que, con los años, ha aprendido que en la televisión tanto la lógica como el impacto visual pueden desencadenar distintas reacciones entre la audiencia, desde la admiración hasta la sorpresa o el desconcierto. El sombrero, por tanto, no solo servía como un elemento de vestuario sino como un catalizador de emociones y opiniones.

Consciente del poder de la imagen, King predijo que el accesorio se volvería viral tras la emisión del episodio, llegando incluso a pensar que sería un objeto recurrente en disfraces de Halloween.

And Just Like That - Temporada 3 con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis (Max)

La expectativa era tal que, en tono de broma, el productor mencionó que tuvo que alertar al equipo de guionistas acerca de la inminente repercusión. El sombrero, según sus palabras, no solo sería tendencia sino que marcaría la conversación digital en torno a la serie y su protagonista, reafirmando el papel de And Just Like That como generador de contenido relevante más allá de la pantalla.

El estilo distintivo de Sarah Jessica Parker y su influencia dentro y fuera de la serie

Sarah Jessica Parker se consolidó a lo largo de su carrera como una referencia indiscutible en materia de estilo, tanto en la ficción como en la vida real. Su personaje, Carrie Bradshaw, es célebre por su eclecticismo, audacia y una continua reinvención a través del vestuario. Esta capacidad de sorprender y redefinir límites se extiende también a las alfombras rojas y eventos sociales, donde Parker suele dejar una impresión duradera con sus elecciones de moda.

El “sombrero nube” representa un nuevo exponente de dicha tradición, reflejando su deseo de experimentar y asumir riesgos creativos. La incorporación de piezas singulares no se limita a cumplir una función decorativa, sino que busca añadir capas de significado a la narrativa del personaje y dialogar con las tendencias, el arte y el público.

Los ojos de los espectadores, según la actriz, ya están acostumbrados a la escala y originalidad de sus accesorios, lo que permite que haya una cierta “generosidad” en cuanto a la frecuencia y la magnitud de las propuestas estilísticas que Parker puede desplegar.

Michael Patrick King anticipó que el sombrero se convertiría en tendencia cultural y viral en redes sociales (EFE)

Esta influencia traspasa la ficción y afecta a cómo la moda es percibida, interpretada y consumida por las audiencias, estableciendo un vínculo entre la serie, sus protagonistas y el debate cultural contemporáneo. Sarah Jessica Parker ha sabido convertir cada aparición en una oportunidad para expandir el alcance simbólico de Carrie Bradshaw y consolidar su reputación como ícono de moda global.

La reputación de Sarah Jessica Parker como referente de moda también genera dinámicas particulares entre los miembros del elenco de And Just Like That. Kristin Davis, coprotagonista de la serie, reconoció en su pódcast “¿Eres una Charlotte?” que consulta regularmente con Parker sobre sus elecciones de vestuario antes de los eventos a los que asisten juntas.

Davis justificó esta consulta señalando que la posibilidad de que Parker elija un atuendo mucho más sofisticado de lo esperado puede crear un fuerte contraste y una sensación de desfasaje en el evento.

Esta necesidad de coordinar los atuendos no solo muestra la impronta que Parker deja en el grupo, sino que evidencia cómo el estilo de una sola persona puede incidir en la percepción global del elenco y, por extensión, del proyecto en su conjunto.