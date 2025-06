Sarah Jessica Parker adelantó la nueva temporada de And Just Like That...: “Las cosas para Carrie no están saliendo como esperaba”

Siempre puede ocurrir algo nuevo e inesperado. La tercera temporada del spin-off de "Sexo en la ciudad" vuelve con más personajes e historias de amor

La tercera temporada de la serie de HBO Max, And Just Like That, marca una nueva fase para Carrie Bradshaw y sus amigas, quienes enfrentan los retos de la madurez, el crecimiento personal y la diversidad.

La serie And Just Like That, continuación de la icónica Sex and the City, reintroduce a Carrie Bradshaw y sus amigas en una etapa completamente diferente de la vida. Ambientada 20 años después del original, la historia explora cómo han cambiado los vínculos, las prioridades y las identidades de sus protagonistas a medida que atraviesan la madurez.

Según informó Fotogramas, las protagonistas compartieron sus impresiones sobre los cambios en sus personajes, las lecciones que han aprendido y la evolución de la serie ambientada en Nueva York.

En una entrevista con el medio, Sarah Jessica Parker habló en profundidad sobre la transformación de Carrie, su incursión en la ficción literaria, la convivencia con su mascota y la complejidad de su relación con Aidan, resaltando además lo enriquecedor que fue trabajar con nuevas figuras del elenco y grabar fuera de la ciudad.

Cambios en la vida de Carrie y nuevos horizontes

Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, abandona su histórico apartamento de soltera y se muda a un amplio piso en Gramercy Park. Este cambio simboliza una nueva etapa para la escritora, que intenta consolidar su relación con Aidan, aunque la convivencia no transcurre como esperaba.

En esta temporada, disponible desde el 30 de mayo de 2025, Carrie explora aspectos inéditos de su vida personal y profesional: convive con su mascota y escribe ficción por primera vez, alejándose de sus columnas periodísticas.

La tercera temporada de "And Just Like That" explora los retos de la madurez y la diversidad entre las amigas (Max)

“Me encanta esta temporada, tiene muchas cosas nuevas: tiene un nuevo hogar, por fin tiempo para su mascota y ves cómo ese gato se integra en su vida... Y las maneras en que Carrie está sola son diferentes“, expresó Parker a Fotogramas.

La actriz también valoró trabajar con nuevos compañeros, como Sarita Choudhury, y rodar fuera de la ciudad: “Fue muy divertido... Esta temporada trabajé mucho con Sarita, lo cual fue genial. Y sí, me sentí muy plena”.

El crecimiento de Carrie y los dilemas amorosos

La evolución de Carrie se define por su apertura a lo desconocido. Parker explicó que escribir ficción representa un terreno nuevo para su personaje, que ya no controla todo como antes. Esta incertidumbre se refleja también en su relación con Aidan. “Carrie se siente feliz fuera de su zona de confort, escribiendo ficción... Eso también refleja el entendimiento que ha forjado con Aidan, aunque no está saliendo como esperaba”, señaló.

Sarah Jessica Parker destaca los cambios de Carrie Bradshaw en la nueva temporada de "And Just Like That..." (captura de video)

Carrie se enfrenta a la diferencia entre expectativas y realidad, tanto en lo romántico como en lo profesional, generando historias que, según Parker, resultan especialmente atractivas para el público.

Charlotte entre la comedia y el drama

Kristin Davis, quien interpreta a Charlotte York, habló sobre la versatilidad de su personaje y la libertad creativa del guion escrito por Michael Patrick King. “Lo divertido de Charlotte es que es impredecible. Michael Patrick... suele decirme: ‘Esta temporada serás más seria o esta temporada vamos a ir más lejos con la comedia’, y me encanta”, comentó.

Kristin Davis celebra la versatilidad de Charlotte York, dividida entre momentos de drama y comedia física (HBO Max)

En esta temporada, Davis enfrenta retos de comedia física, sobre todo en su segunda mitad. “La comedia es muy difícil... Hay comedia física y algunas cosas que pensaba: ‘Espero estar haciéndolo bien’. Pero eso es lo que uno busca como intérprete, salir un poco de su zona de confort“, dijo a Fotogramas.

Miranda y su proceso de autodescubrimiento

Miranda Hobbes, interpretada por Cynthia Nixon, continúa explorando su identidad sexual. Tras su ruptura con Che, Miranda inicia nuevas citas con mujeres, lo que lleva a Nixon a reflexionar sobre la evolución de su personaje. “Creo que Miranda evolucionó porque se quedó maravillada por una persona, Che”, explicó.

Cynthia Nixon y Sara Ramírez, como Miranda y Che en una escena de "And just like that"

Che representó un punto de inflexión en la vida de Miranda. “La deslumbró en todos los sentidos... le abrió un mundo que antes no le parecía atractivo”, afirmó la actriz. Según Nixon, no todas las personas se descubren de la misma forma, y en el caso de Miranda, fue ese encuentro lo que le permitió dar un giro vital.

Sarah Jessica Parker y su mirada al pasado

Cerrando la conversación con Fotogramas, Parker fue consultada sobre qué consejo daría su personaje actual a la Carrie Bradshaw de los años noventa. A diferencia de sus compañeras, Kristin Davis y Cynthia Nixon, que ofrecieron mensajes de esperanza y autoconocimiento, Sarah Jessica Parker rechazó la idea de alterar el curso vivido. “No quiero que una estudiante de último curso le diga a una de primero qué hacer... Hazlo todo. Descúbrelo por ti misma y serás mucho mejor: serás una mejor esposa, amiga, hermana, compañera, empleada, jefe”, afirmó.

La evolución de Carrie Bradshaw en la serie refleja cómo las experiencias moldean una vida plena y genuina (EFE)

Para la actriz, las experiencias —sean dolorosas o gratificantes— son fundamentales para formar una persona completa.

En esa línea, sostuvo que no modificaría las decisiones pasadas de su personaje ni de su carrera: “Todo lo que he vivido me hizo crecer como actriz y como mujer. Carrie también ha evolucionado así. Esa es la historia que realmente queremos contar”, concluyó.