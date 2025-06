La rutina minimalista que ayudó a Pedro Pascal a perder peso y ganar salud

El actor de The Last of Us priorizó la disciplina, la alimentación balanceada y el descanso para transformar su salud física (REUTERS/Stephane Mahe)

Pedro Pascal, reconocido por su papel principal en la serie The Last of Us, llamó la atención por una transformación física significativa. De acuerdo con Men’s Fitness, el actor chileno-estadounidense perdió alrededor de 36 kilos mediante una rutina sencilla diseñada por su entrenador personal, David Higgins. El tratamiento se centró en ejercicios de calistenia y movilidad, una alimentación balanceada y hábitos sostenibles, dejando de lado métodos complejos o equipos sofisticados.

Lo simple como clave del cambio

La información de Men’s Fitness, respaldada por declaraciones recientes del actor a Entertainment Weekly, subraya que Pascal optó por un enfoque minimalista. “¿Mi rutina de ejercicios? Lo básico”, afirmó el actor. Su día típico incluía actividad física constante, buena alimentación, descanso adecuado y sus tradicionales Wheaties, un cereal popular en Estados Unidos. Esta rutina reflejaba una filosofía de constancia, alejada de soluciones rápidas o rutinas agresivas.

En declaraciones a Entertainment Weekly, Pedro Pascal explicó que su transformación no se basó en tendencias pasajeras ni en entrenamientos complejos. La clave fue mantenerse activo, comer bien y priorizar el sueño. Según el actor, la regularidad y la disciplina fueron fundamentales. Este enfoque integral, resultó en una pérdida de peso considerable sin recurrir a intervenciones extremas.

David Higgins: el entrenador detrás del cambio

Pedro Pascal logró perder 36 kilos gracias a una rutina minimalista basada en calistenia y movilidad, bajo la guía de David Higgins

El entrenador personal David Higgins, conocido por su enfoque funcional, comenzó a trabajar con Pascal en Londres. La preparación del actor para The Last of Us implicó desplazamientos a locaciones remotas, por lo que Higgins adaptó la rutina para que pudiera realizarse en cualquier lugar. Esta adaptación se basó principalmente en calistenia, es decir, ejercicios que utilizan el propio peso corporal como resistencia.

En entrevista con GQ, Higgins explicó: “Fueron muchos abdominales, movilidad y calistenia”. Con el tiempo, ejercicios como escaladores de montaña, estocadas, puentes de glúteos y planchas se volvieron parte natural del entrenamiento de Pascal.

Tres pilares esenciales: abdominales, movilidad y calistenia

La rutina de Pedro Pascal se apoyó en tres ejes: trabajo abdominal, movilidad articular y calistenia. Esta combinación permitió desarrollar fuerza, resistencia y flexibilidad sin necesidad de equipamiento especial.

Cada movimiento fue diseñado para estimular varios grupos musculares, mejorar la movilidad general y adaptarse a las limitaciones del rodaje.

El circuito de entrenamiento: cinco ejercicios, cinco rondas

Las sentadillas divididas requieren un minuto de esfuerzo por pierna, enfocando el trabajo en piernas y glúteos (Imagen ilustrativa Infobae)

Men’s Fitness publicó el circuito exacto seguido por Pedro Pascal:

Escaladores de montaña: posición de plancha, rodillas al pecho alternadas. La duración es de un minuto Sentadillas divididas: un pie adelante y otro atrás, bajar y subir controladamente. La duración es de un minuto por pierna Nadadores: acostado boca abajo, elevar brazo y pierna contrarios en movimiento controlado. La duración es de un minuto Lagartijas: flexión clásica desde plancha alta. La duración es de un minuto Plancha: cuerpo alineado, apoyo en antebrazos y pies. La duración es de un minuto

La plancha es uno de los ejercicios fundamentales del circuito, con una duración de un minuto por ronda (Freepik)

Tras cada ejercicio, se recomienda descansar 30 segundos, y entre rondas, otros 30 segundos. El circuito debe repetirse cinco veces.

Recomendaciones y frecuencia

Además del impacto físico, la transformación de Pedro Pascal también tuvo repercusiones en su desempeño profesional. La estabilidad adquirida fuera del set se tradujo en una mayor concentración y resiliencia durante largas jornadas de filmación, potenciando su rendimiento interpretativo.

David Higgins sugiere integrar este circuito una o dos veces por semana, junto con otras actividades de movilidad. La clave está en la constancia, la alimentación equilibrada y el descanso reparador. La transformación de Pedro Pascal, bajo esta guía, evidencia que lo simple, combinado con disciplina, puede conducir a cambios físicos profundos sin necesidad de recursos complejos.

Pedro Pascal logró una transformación física notable siguiendo una rutina sencilla y disciplinada (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

La experiencia del actor ofrece un modelo accesible y sostenible para quienes buscan mejorar su salud y condición física con una metodología funcional, centrada en lo básico.