Por qué algunas mujeres pueden vestir de blanco en presencia del Papa

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, conversan con el papa León XIV, tras finalizar la misa del inicio del pontificado este domingo en la plaza de San Pedro en el Vaticano (EFE)

Entre una marea de trajes oscuros, velos negros y siluetas sombrías, un puñado de mujeres destacaba con fuerza luminosa durante la solemne ceremonia de asunción de León XIV como nuevo Pontífice.

Mientras mandatarias, primeras damas y líderes religiosas respetaban el riguroso código de vestimenta impuesto por el protocolo vaticano, unas pocas figuras femeninas rompían con esa monocromía: vestidas de blanco inmaculado, proyectaban un contraste simbólico tan poderoso como milenario.

De blanco, la Princesa Charlene de Mónaco, María Teresa, Gran Duquesa de Luxemburgo y la Reina Letizia de España (AFP)

No era una provocación, ni una concesión estilística. Era el ejercicio de uno de los privilegios más exclusivos del mundo católico: el “privilegio del blanco”, una tradición reservada únicamente a ciertas soberanas de monarquías católicas, que convierte a la vestimenta en una declaración diplomática y espiritual.

Quiénes tienen derecho al “privilegio del blanco” y por qué

La reina Matilde de Bélgica, también de blanco (AFP)

El “privilegio del blanco” no es un gesto personal, sino un símbolo institucional. Solo seis mujeres en el mundo tienen el derecho formal de vestir de blanco ante el Papa, y todas comparten dos características clave: son católicas y forman parte de monarquías reinantes que profesan oficialmente el catolicismo. Esto excluye a muchas figuras públicas y hasta a otras reinas consortes cuya fe personal no coincide con la identidad religiosa de sus casas reales.

Las únicas mujeres con acceso legítimo a este privilegio son:

Reina Letizia de España

Reina Sofía (emérita) de España

Reina Matilde de Bélgica

Reina Paola (emérita) de Bélgica

Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo

Princesa Charlène de Mónaco

Princesa Marina de Nápoles.

Charlene de Mónaco, de blanco con la tradicional mantilla protocolar (Reuters)

Estas casas reales mantienen un vínculo directo, histórico y diplomático con la Santa Sede, y representan instituciones cuya legitimidad monárquica ha estado asociada durante siglos a la defensa y promoción del catolicismo. Por eso, el Vaticano considera a sus representantes femeninas como dignas de portar el blanco, color asociado a la pureza, autoridad espiritual y fidelidad doctrinal.

Este privilegio no se extiende a otras monarquías importantes. Por ejemplo, pese a su fe católica, la reina Máxima de los Países Bajos no puede vestir de blanco, ya que la Casa Real neerlandesa representa mayoritariamente el protestantismo. Aunque ella es católica, su familia real no lo es, y el privilegio se concede al conjunto de la institución, no a los individuos.

La reina Máxima de Holana, vestida de negro, durante una visita al entonces papa Francisco (Archivo-AFP)

Vestimenta, simbolismo y solemnidad

La vestimenta en los actos vaticanos tiene reglas estrictas, especialmente para las mujeres. Según explicó Anitta Ruiz, experta en protocolo, y citada por el medio español 20 Minutos, el negro es el color obligatorio para las mujeres en presencia del Papa, representando respeto y discreción.

El papa Francisco (d) es recibido por el rey Felipe de Bélgica (c) y la reina Matilde de Bélgica (i) a su llegada al Castillo de Laeken, cerca de Bruselas, el 27 de septiembre de 2024, al inicio de una visita a Bélgica (AFP)

“Debe usarse con mantilla, mangas largas y faldas por debajo de la rodilla. El negro siempre simboliza solemnidad”, aseguró Ruiz. Para aquellas que gozan del privilegio de vestir de blanco, como las seis soberanas ya mencionadas, existe además la obligación de acompañar su atuendo con una mantilla blanca. Se permiten accesorios discretos, como collares de perlas, pero las joyas llamativas están prohibidas.

El blanco, como color cargado de simbolismo, no solo representa pureza e inocencia, sino también poder y vínculo cercano con el Papa, según afirman expertos.

El rol histórico y los límites del privilegio

El “privilegio del blanco” tiene raíces históricas que lo vinculan con la relación entre la Iglesia Católica y las casas reales que han apoyado al papado. Este honor “no es un derecho personal, sino un reconocimiento a la institución monárquica y su fidelidad al Vaticano”.

Papa Francisco (centro) recibido por el rey Felipe de Bélgica (derecha) y la reina Matilde de Bélgica (izquierda) a su llegada al Castillo de Laeken, cerca de Bruselas, el 27 de septiembre de 2024, al inicio de una visita a Bélgica (AFP)

La primera española reconocida con este privilegio fue la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. Desde entonces, las reinas Sofía y Letizia han continuado esta tradición, reforzando los lazos históricos entre la Corona española y la Santa Sede.

En situaciones de luto o recogimiento, como funerales papales, la norma es clara: todas las mujeres deben vestir de negro, incluso aquellas que cuentan con el privilegio. Así ocurrió durante el funeral de Francisco, cuando tanto Letizia como María Teresa de Luxemburgo siguieron el estricto protocolo del negro total y velos oscuros, en señal de respeto al pontífice fallecido.

El príncipe Alberto II (izq.) y la princesa Charlene de Mónaco (der.) posan para fotografías junto al papa Francisco al final de una audiencia privada con el pontífice en el Vaticano el 18 de enero de 2016 (AFP )

El legado del papa Francisco en cuanto a flexibilidad protocolaria también ha generado ligeros cambios en estas tradiciones. Durante su pontificado se permitió cierta relajación en la formalidad del vestuario en algunos eventos, aunque el protocolo se ha mantenido firme en las visitas oficiales de la realeza.

No obstante, la distinción entre protocolo oficial y una relajación no oficial es clara: las esposas de políticos u otras figuras públicas que han sido vistas en blanco frente al Papa no cuentan con el derecho formal para hacerlo.

El blanco, de todas formas, no es un derecho automático ni permanente, sino una distinción sujeta al contexto. También depende de la voluntad del Papa en funciones: aunque el protocolo lo respalda, es el Pontífice quien puede permitir o desalentar su uso, según la naturaleza del acto o el tono que quiera dar a la audiencia. De hecho, durante el pontificado de Francisco, se mantuvo la norma con firmeza en visitas oficiales, pero hubo mayor flexibilidad informal en actos menos institucionales.