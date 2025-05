Aprender a aburrirse: el consejo más poderoso de un experto en estoicismo

García considera que la atención plena se potencia en momentos de aparente inactividad, donde emergen ideas y observaciones valiosas.

En un episodio reciente de La Fórmula Podcast, el divulgador español Pepe García, conocido como El Estoico, compartió su experiencia personal y profesional en torno a la filosofía estoica, una corriente que se ha adaptado a los desafíos de la vida contemporánea. Su interés por el estoicismo surgió en un momento de adversidad personal, cuando buscaba herramientas prácticas para enfrentar las dificultades del día a día. Inspirado por un video del empresario y autor Tim Ferriss, García encontró en esta filosofía una guía para gestionar emociones y fortalecer su carácter, lo que lo llevó a profundizar en sus principios y a compartirlos con una audiencia más amplia. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

Pepe es licenciado en Derecho con un Máster en Liderazgo y Dirección de Equipos. Decidió dejar su carrera como abogado para dedicarse a la enseñanza y difusión del estoicismo. En 2019 fundó el portal elestoico.com y lanzó el podcast El Estoico, con el objetivo de acercar esta filosofía clásica a la vida moderna. Además, es autor de los libros Siempre en pie y Manual para la serenidad, donde ofrece herramientas prácticas para gestionar emociones y fortalecer el carácter.

Su enfoque se basa en adaptar los principios del estoicismo a los desafíos contemporáneos, como la gestión emocional, la presión laboral y las distracciones tecnológicas. A través de cursos, conferencias y contenido en redes sociales, promueve una práctica estoica accesible y no dogmática, enfatizando la importancia del autocontrol, la disciplina y la reflexión diaria. Su labor ha resonado con una amplia audiencia, convirtiéndolo en una figura destacada en la divulgación del estoicismo en el mundo hispanohablante.

— ¿Cómo llega el estoicismo a tu vida y por qué decidís dedicarte a esa filosofía y a hacer contenido y escribir sobre esto?

— Llegó a mi vida un poco por casualidad, mirando YouTube me salió el video de Tim Ferriss, hablando sobre el sistema operativo mental para lidiar con la adversidad y me gustó muchísimo porque yo estaba pasando por un mal momento y lo vi super práctico. Yo llevaba por aquel entonces tres o cuatro años meditando, leyendo sobre budismo y lo veía un poco lejano, quería algo más para el día a día. Hay un libro que se llama El experimento rendición de Michael Singer, donde él dice que cuando meditaba estaba todo muy bien, pero cuando abría los ojos su vida volvía a ser siempre la misma, entonces yo decía: “Yo medito, pero cuando abro los ojos me falta algo”, y el estoicismo me lo dio, seguí profundizando. Dice que cuando tú quieres saber si sabes algo de verdad, intentes explicárselo a un niño de cinco años y si ves que durante esa explicación hay cosas que fallan, eso es que no lo tienes claro, entonces tienes que revisarlo. Y me pasó, entonces empecé a escribir justo para enseñármelo a mí y luego también como método de exposición de incomodidades voluntarias a sacarlo en redes, en un blog, porque al final te obliga a ser más riguroso. Siempre estaba el síndrome del impostor: ¿quién soy yo para hablar? No tengo una carrera en esto, pero lo fui sacando y estamos hablando hace cinco años y medio, hace seis el proyecto y hasta hoy escribo y publico a diario.

— ¿Cómo se hace para pasar de entenderlo intelectualmente a poder aplicarlo en la cotidianidad?

— Al final hay un principio del estoicismo muy claro que es que algunas cosas están bajo tu control y otras no, entonces todo el mundo lo entiende, pero hasta que no lo vivencias, hasta que no lo sientes como tal, yo hago mucho énfasis en la palabra “sentir”, cuando lo sientes ya lo has interiorizado, porque intelectualmente todos lo sabemos, “nos vamos a morir todos”; pues sí, todos lo sabemos, ¿pero vives conforme a eso, lo sientes? Todos conocemos a gente que es muy estoica sin saber quiénes son los estoicos, entonces al final esos son principios de vida que hay gente que tiende más hacia ellos.

— Podés compartir algunas máximas y contarnos cómo las aplicás hoy en tu vida cotidiana?

— La primera y más básica es la que dice Epicteto en el manual 1.1. Él dice: “De entre todas las cosas que hay en el mundo, algunas están bajo tu control y otras no”, o “unas dependen de ti y otras no”, depende de la traducción. Pero de ti dependen: tus pensamientos o tus juicios, tus acciones o tu impulso a la acción, y tus deseos y aversiones, de ti dice que depende lo que piensas, tus creencias y demás; de ti depende lo que haces en el día a día; y qué deseas y qué no deseas, eso no te lo puede quitar nadie. Y de ti no depende tu reputación, tu cargo, tu hacienda, tu casa, tu cuerpo, todo eso no depende de ti, todo lo que depende de ti es libre por naturaleza y todo lo que no depende de ti puedes ser esclavo de ello.

—¿Por qué es fundamental aprender a aburrirse?

— Porque yo creo, y esto también es mi respuesta vivencial, que ahí es donde está la vida, la vida de verdad. Porque cuando te aburres, sí empiezas a prestar atención a todo lo que hay a tu alrededor, te das cuenta de un montón de detalles que habías pasado por alto y que son muy importantes valorar. Si yo, por ejemplo, te pido que vayas de aquí a tu casa y te digo: “Empieza a prestar atención a todo lo que ves”, vas a empezar a ver una farmacia que no habías visto nunca, un taller, un gimnasio, hay muchas cosas que no sabías que estaban. Cuando tú te aburres y estás en casa, empiezas a prestar atención a lo que hay dentro de ti y te das cuenta de muchas cosas de tu vida. Porque nosotros confundimos estar solos, creemos que estar solos es estar solo en tu casa, pero si tú estás siempre con el móvil y estás externalizado, aburrirse es bueno para pensar y para darte cuenta de qué cosas en tu vida van bien y cuáles no van tan bien y puedes trabajar un poquito. Cuando llegas a casa, siéntate en el sofá una hora a no hacer nada, es como un acto rebelde, es una locura y dices: “Cómo no voy a hacer nada”, “estoy perdiendo el tiempo”, pero empiezan a salir cosas y empiezas a desarrollar una capacidad que es la de observar lo que va saliendo y a discernir lo real de lo ilusorio. Muchas de las grandes mentes, los grandes descubrimientos de artistas, de ingeniería, han salido del aburrimiento, lo del entretenimiento es nuevo, antes la gente se entretenía pensando o creando.

— Hoy es muy fácil evitar estar a solas con nuestros pensamientos, algo que antes ocurría naturalmente al no tener una pantalla con uno siempre.

— Sí, estamos sobreinformados y al final te engañas a ti mismo al decir: “Voy a limitar mis redes sociales a ver si eso me ayuda, pero eso también es lo mismo, porque al final en vez de ver las noticias y ver dramas, estás viendo gente que te termina dando consejos de qué hacer y tú dices: “Yo utilizo mis redes bien”. Pero es una sobrecarga de ejercicios o de prácticas, de cosas que tienes que hacer cuando tú ser ya sabe lo que tienes que hacer. Yo siempre digo: “No sé esto de dónde lo saqué”. Es como si tienes un vaso y le vas echando agua y echando agua, al final el vaso empieza a rebosar y empieza a salir el agua por todos lados y no se llena más. Tienes que vaciar el vaso para poder volver a llenarlo, entonces si el vaso es tu mente y le estás metiendo libros, informaciones, llega un momento en que se satura y dices: “No puedo más”, entonces hay que vaciarla para que se pueda volver a llenar. ¿Y cuál es la manera de vaciarla?

Vaciarla es meditar, es escribir sobre lo que quieras, es dar un paseo por la naturaleza, es hacer deporte, es moverte al aire libre, pero hacer deportes o en la naturaleza no con un podcast, sino vacíate de verdad. Creo que es imposible que estés tú en casa un poco agobiado y vayas a dar un paseo con un vaso de agua, tranquilamente mires el cielo, el sol, la gente, los árboles y te sientas peor, creo que es imposible. Te alivia. Hay estudios que avalan cómo cuando tú te vas a la naturaleza y pasas una hora, sin tecnología, sin nada, la actividad de tu amígdala, que es la parte más relacionada con las emociones, se reduce y en vez de estar super atrofiada se relaja, entonces al final somos naturaleza, estamos metidos aquí en bloques de hormigón y de cemento, pero no somos eso, somos animales.

— ¿Qué le recomienda un estoico a alguien que está pasando por un ataque de ira?

— Cuando Séneca, que es el que escribió sobre la ira, dice que cuando vas a pegar el puñetazo ya es tarde, tienes que hacerlo antes, y él dice algo muy interesante: “Primero, presta atención a las sensaciones del cuerpo”, él afirma que la ira es una locura transitoria, de alguna manera la persona se siente iracunda y cuando se le pasa dice: “¿Cómo he podido actuar así? ¿Qué ha pasado aquí?” ¿Cuáles son las señales de una persona iracunda? Frunce el ceño, aprieta la mandíbula, empieza a hacer movimientos rápidos, a chillar, a hablar mal a la gente. Cuando notes un atisbo de eso en ti, en tu cuerpo, porque como dice la neurociencia, el cuerpo sabe aquello de lo que la mente no se ha dado cuenta, no continúes, vete a dar un paseo, al baño, respiraciones profundas, intenta calmarte, el sistema nervioso tienes que bajarlo, entonces Epicteto decía: “Date un espacio y te será mucho más fácil gobernarte a ti mismo”, poner una pausa, porque si sigues haciendo eso la vas a acabar liando.

Y luego lo segundo es el diálogo interior, la parte del cuerpo y la parte de la psiqué, observar qué te estás diciendo, ¿cómo desaparece la indignación? Cuando estamos enfadados, lo único que hacemos es buscar argumentos que nos den la razón y que nos carguen de razón para enfadarnos más todavía. Olvida eso, vigila el discurso interior y cámbialo por otro. Los pensamientos gobiernan tus acciones, entonces si te estás diciendo: “Este tipo merece ser castigado, este se va a enterar, cómo me hace esto a mí”, ahí no puedes controlar la ira. Pero si dices: “Voy a calmarme, cuando esto pase lo voy a observar desde otro sitio, voy a tranquilizarme, voy a tomar asiento”, lo haces desde otro sitio, entonces, paso número uno: presta atención al cuerpo, relájalo, haz respiraciones profundas, cálmate, calma el sistema nervioso. Y paso dos: baja revoluciones mentales, porque al final si el uno no lo controlas y el dos tampoco, el tercero ya es tiránico, ya no lo puedes gobernar, le vas a dar un puñetazo a la pared, ya es imposible…

— Quiero hacerte la última pregunta que le hago a todos los invitados y es si nos puedes compartir algo que en el último tiempo te invito a pensar y te gustaría recomendar

— Voy a recomendar a todo el mundo que lea Cien años de soledad. La serie también está muy bien. Y sobre todo una idea que está rondando mucho conmigo últimamente y que estoy trabajando en ello es el tema de trabajar la percepción y de que partir de la base de que todo lo que estoy viendo ahora, estoy percibiendo ahora, es erróneo, el significado que le estoy dando a todo ahora mismo es erróneo porque está basado en creencias anteriores, en ideas vedadas, en patrones heredados y que no estoy viendo nunca algo tal y cómo es por primera vez. De la misma manera cuando tú estás viendo cualquier persona, con alguien que has interactuado antes o con la que vas a interactuar y vas con expectativas del pasado, no la estás tratando tal y como es, sino según tus creencias, entonces me está ayudando mucho a cambiar la percepción sobre todas las cosas.