Un plan para multiplicar tu rendimiento laboral sin aumentar las horas: “La clave está en las preguntas que te hacés”

En La Fórmula Podcast, Sofía Contreras explica cómo resignificar el éxito y alinear la vida con los propios valores y deseos auténticos

En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, Sofía Contreras, autora, conferencista y experta en desarrollo personal, analiza por qué perseguimos metas impuestas por otros y cómo, al alcanzarlas, muchas veces descubrimos que no nos satisfacen. A través de su propio recorrido y la historia de figuras como la del tenista Andre Agassi, enseña a replantear lo que realmente significa tener “éxito” y a vivir de acuerdo a nuestro verdadero propósito. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

Sofía es referente del liderazgo joven en América Latina. Estudió Relaciones Públicas e Institucionales en la Universidad Empresarial en Siglo 21 y realizó un posgrado en liderazgo en la Universidad de Georgetown. Es reconocida por ser cofundadora de Chicas en Tecnología, una organización sin fines de lucro que trabaja para reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico, con impacto en más de 18 países y miles de jóvenes mujeres empoderadas a través de sus programas. Además, es coautora del libro Chicas en Tecnología: Reiniciando el Sistema.

A lo largo de su carrera, ha sido distinguida como Global Shaper por el Foro Económico Mundial y como joven líder iberoamericana. Fue seleccionada por el Departamento de Estado de EEUU para el programa IVLP y reconocida por el Congreso estadounidense. En 2020 fundó el Grupo SC de Negocios y Productividad, y en 2023 lanzó la consultora híbrida Mastery Haus para escalar negocios con enfoque digital. Su podcast Pasa a la Acción, centrado en negocios y productividad, se convirtió en uno de los más escuchados del país, consolidando su voz como referente en innovación, liderazgo y desarrollo empresarial.

Recientemente, lanzó su libro Pasa a la Acción que es un éxito en Argentina, Chile y Uruguay. En su preventa, logró batir un récord histórico al convertirse en la autora que más libros ha vendido en este formato en Argentina, con 5.700 ejemplares vendidos.

A través del caso de Andre Agassi, Contreras muestra cómo el éxito impuesto puede llevar al vacío personal y la desconexión con el propósito real

— Empezás el libro con una anécdota sobre Andre Agassi, que tiene una historia muy particular con su padre, por las presiones que le imponía y la idea de éxito que cargó toda su vida. ¿Por qué elegiste esa historia?

— Andre Agassi es uno de los tenistas más conocidos que hay a nivel mundial desde la época de los ’90, está ahí con Federer, y yo leí su biografía Open hace muchos años que es buenísima, donde él cuenta todo el detrás de escena de su carrera de tenista y tiene una frase que te deja off side: “Odio el tenis, lo odio con una oscura y secreta pasión”, entonces vos pensás: uno de los principales referentes del tenis a nivel mundial está diciendo que odia lo que hace, qué hay detrás de todo esto. El detrás es que en realidad Andre viene de una familia en donde su padre lo presionó durante toda su vida para convertirlo en un tenista profesional. En ese camino de crecimiento como profesional del tenis Andre se sintió mal toda su vida, no disfrutaba de lo que hacía, pero él creía que cuando llegara a la cúspide, al número uno del tenis, se iba a sentir bien, y eso nos pasa a todos, todos pensamos “cuando logre este hito, este éxito, esta meta, me voy a sentir bien”. ¿Qué pasó? cuando Andre Agassi gana Wimbledon llora, cientos de cámaras toman ese momento, captan ese momento, con la copa, llorando, y dicen: “Está feliz, son lágrimas de felicidad” y en realidad no, eran lágrimas de tristeza porque él cuenta que en ese momento se dio cuenta de que sintió un vacío terrible, porque había alcanzado lo que había perseguido toda su vida y se sentía más desconectado de sí mismo que nunca. ¿Por qué? porque en realidad alcanzar ese objetivo le demostró que ni aun logrando eso que había perseguido toda su vida se iba a sentir bien. En ese momento tuvo una crisis, cayó, empezó a consumir drogas, a los años se separó de su esposa de ese momento que era Brooke Shields, una actriz muy conocida, y entró en una crisis existencial, llegó a un pozo muy grande y al año de que pasó eso Andre repuntó y llegó de nuevo al top mundial de tenistas y fue la recuperación más rápida que hubo de un tenista en la historia, o sea, cayó en el ranking y volvió a número uno.

La gente decía: “Volvió porque ama el tenis y está de nuevo conectado con su carrera y con su objetivo”, pero no, Andre ya había dicho que odiaba el tenis. ¿Qué había pasado? Había encontrado su real propósito de vida en ese momento durante esa crisis. Andre estaba en su hogar, en Las Vegas, y había visto sobre escuelas charter que son las que ayudan a niños de comunidades desfavorecidas a acceder a la educación, y vio que él quería ayudar a su comunidad, entonces se endeudó, sacó una hipoteca por millones de dólares para crear sus propias escuelas charter, para ayudar a más niños. Tenía que pagar la hipoteca, y la forma de hacerlo era jugando al tenis y ganando campeonatos. Entonces, ¿qué hizo? él terminó usando el tenis como el medio para lograr el fin del propósito que él había encontrado para su vida, habiendo transitado años y saber que el tenis no era para él, resignificando el tenis para él, y teniendo un acercamiento con lo que podía llegar a ser también el propósito de su vida, en ese momento no lo sabía, iba a empezar a transitar ese camino. ¿Por qué empiezo el libro con esta historia? Porque todos nosotros, ya sea por nuestros padres, por el contexto que habitamos, por nuestra educación, por nuestros amigos, tenemos una versión de lo que significa el éxito que perseguimos, y la mayoría de las veces esa versión de éxito no es nuestro. Esto no le pasa solamente a tenistas o a deportistas famosos, porque hay muchísimos casos, también vinculados al tenis, Venus y Serena Williams fueron un producto de su padre…

El precio de la inacción también existe, advierte Contreras, ya que la estabilidad aparente puede llevar al estancamiento y la frustración vital (Candela Teicheira)

— Tiger Woods, también.

— Sí, en el mundo del deporte sucede muchísimo eso. Pero en la vida también, a niveles menos extremos, pero a todos nos pasa. Nuestros padres nos dicen qué esperan de nosotros, nuestros amigos nos dicen qué esperan de nosotros, nuestras parejas y todo el entorno nos configuran de una forma de cómo se debería ver el éxito y cómo se deberían ver nuestras vidas. Entonces, vamos toda nuestra vida persiguiendo algo y cuando llegamos a eso nos damos cuenta de que no lo queríamos, que no nos llena, que no es algo que realmente nos haga sentir bien, como le pasó a Andre, como me pasó a mí, como le pasa a muchísimas personas. Esto es algo que se llama la falacia de la llegada, que dice que nos pasamos esperando un hito muy grande en nuestra vida o algo que es importante para nosotros y cuando lo alcanzamos, en realidad, no nos damos cuenta de que no era tan maravilloso o ese momento de éxito dura muy poquito en realidad, dura horas, semanas, meses. Lo importante en todo este recorrido, que es lo que invito a hacer en el libro y te va acompañando en un proceso paso a paso, es que puedas identificar cuál es ese camino para vos y dejes de vivir versiones ajenas de éxito, que vivas la tuya. Lo importante es lo que hacemos en los días regulares, ¿qué pasa en un día normal, en un lunes, en un martes, en un miércoles? Porque la vida se construye sobre esos días, no sobre los hitos. ¿Cuántos hitos podes llegar a tener en tu vida? cinco, diez como una locura, pero la vida se compone de los días regulares.

Contreras destaca que esperar grandes hitos sin modificar la vida diaria genera frustración, proponiendo acciones concretas para cambiar hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

— Hay una frase de Jordan Peterson que dice: “La mayoría de la gente se pasa todo el año en un trabajo que no le gusta, pensando en esas dos semanas de vacaciones” y en realidad la vida tiene mucho más que ver con todas esas pequeñeces cotidianas que ignoramos.

— Definitivamente. Le prestamos mayor atención a las decisiones macro de nuestras vidas: en qué ciudad vivimos, quién es nuestra pareja, en dónde trabajamos y le prestamos muy poca atención a lo micro que compone el día regular, con quién te despertás cada día, qué haces en tu rutina diaria, qué comes, dónde comes, el entorno en donde trabajás, que más allá del trabajo en sí mismo es ¿decido estar ocupando este espacio en este trabajo, con estas personas?; ¿me suma este lugar? Y pasa también con las vacaciones. Por ejemplo, decís: “Me voy con este grupo de amigos” ¿qué pasa cuando pasaste todo el año esperando esas vacaciones, llegan y el viaje con tu grupo de amigos fue un desastre? La pasaste muy mal, te diste cuenta de que irte de vacaciones con tus amigos era terrible mala idea, entonces ese momento que te pasaste todo el año esperando, no cumple tus expectativas. En un trabajo, en una relación, pasa exactamente lo mismo, estamos habitando entornos en donde nosotros seteamos ciertas expectativas de este entorno. Pero lo que sucede es que cuando este no cumple las expectativas de lo que nosotros queremos no estamos haciendo nada respecto de eso, entonces estamos habitando relaciones, estamos habitando trabajos, estamos habitando rutinas que no están a la altura de la vida que queremos, pero no hacemos nada con eso. Lo que se propone en el libro es salir de este piloto automático por el que estamos transitando la vida, tomar decisiones y accionar, que nos cuesta mucho porque nos da miedo, porque no tenemos un norte claro hacia donde estamos yendo, porque salir de las estructuras donde ya hemos creado una rutina, un grupo de amigos, una estabilidad laboral, nos genera incertidumbre.

La calidad de vida depende de la calidad de las preguntas que nos formulamos, afirma Sofía Contreras, invitando a pensar en objetivos propios

— También hablas del precio de la inacción. A veces no la consideramos porque no estamos cambiando nada, no nos estamos moviendo y sentimos que no estamos retrocediendo, pero en verdad tiene un costo.

— Claro que sí. Hay una frase que es del mundo de los negocios pero que aplica completamente para esto, que es que si el negocio no está creciendo, no importa que esté creciendo un 2%, un 5%, un 20%, si no está creciendo está muriendo, porque la tendencia siempre es te mantenés en estabilidad pero esto empieza a caer. En la vida lo mismo, si vos no estás accionando, cambiando, analizando tu vida cómo está, va a llegar un momento en que la planicie va a empezar a decaer y lo peor es que te vas a mantener abajo. En este análisis hacia delante de lo que queremos de la vida que queremos vivir y de las acciones que tenemos que tomar es muy importante entender que el cerebro va a tener miedo de la consecuencia del accionar, porque hacia eso te lleva, la mente está configurada para eso, la invitación de esto es que empecemos a implementar el conocer cómo funciona la mente para poder hacer pensamiento contrario, o sea para poder ir por el otro lado y empezar a hacernos las preguntas si no acciona: ¿cómo se ve mi vida dentro de tres meses? ¿Cómo se ve mi vida dentro de seis meses? ¿Cómo se ve mi vida dentro de un año, dentro de cinco, dentro de diez si no acciono? Entonces, hay que empezar a hacer ese ejercicio de primero bajarlo a papel, nuestro cerebro necesita ver las cosas escritas, le ayuda a procesar mejor la información, y cuando digo escrito no me refiero tipeado, sino escrito a mano en lápiz o lapicera y papel. Por otro lado, cuando nosotros lo bajamos podemos empezar a visualizar, a ver literalmente, a crear una imagen en nuestra mente de cómo se ve eso. La invitación también es: cerrar los ojos y visualizar muy claro, create una imagen. Yo a esto lo llamo crear recuerdos del futuro, entonces lo que hacemos es crearnos una imagen como si fuese algo que ya pasó, la tenemos bien tangible pero del futuro, entonces le podés empezar a dar esta información. Cuando tengas miedo a ese futuro, que es de la inacción, podemos empezar a ver la acción como el camino posible que nos ayude a avanzar hacia lo que queremos, y después hay una serie de pasos que te ayudan a ir mitigando el miedo y el fracaso.

Contreras subraya que construir una vida satisfactoria implica priorizar relaciones, bienestar personal y éxito profesional de manera equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

— En el libro hablás de una frase de Elon Musk que dice: “Nadie cambió el mundo trabajando 40 horas semanales”, como una crítica a ese pensamiento de todo el tiempo estar ocupado.

— Sí también hay una conversación que tuvo una vez un autor excelente que escribió el libro The psychology of money, él decía que admiraba muchísimo a Warren Buffett, yo admiro muchísimo a Warren Buffett, es un genio, es el mejor inversor a nivel mundial, multimillonario, pero qué dice él: “Vos estás viendo los logros de esta persona, estás viendo todos los hitos de todo lo que logró, pero hacé doble click en su vida personal”. Buffett tiene una vida muy longeva ya va por los noventa y pico de años, pero se divorció tres veces, tiene un montón de conflictos familiares, con la empresa le va joya, pero ¿y el resto? Todas estas personas que uno ve, idolatra o le gusta cómo están armando el negocio, las cosas que logran o los premios que logran, si haces doble click en su vida personal ¿cómo se ve? ¿cómo está viviendo su vida personal? porque lo que vemos es una foto en realidad.

Con respecto a Elon Musk y la frase: “Nadie cambió el mundo en 40 horas semanales”, viene otra pregunta: ¿queres cambiar el mundo? ¿tu objetivo es cambiar el mundo? Y la respuesta probablemente sea “no”, entonces es ¿qué querés para tu vida? que eso es a lo que invito en el libro, es crear tu propia versión de éxito y tu propia elección vida. ¿Qué querés vos? ¿Qué queres para tu vida? ¿Qué querés lograr? ¿qué sería algo que dirías: “Me gusta esta vida así”? La vida no son solamente los hitos, es la compaginación de todo y en el “me gusta esta vida así” está también cuánto estoy dispuesta a trabajar o cuánto estoy dispuesto a “sacrificar” porque todo el tiempo que le dedicás a una cosa se lo sacás a otra, estas son las prioridades, para lograr esto. En esta vida, en esta construcción de todo lo que estás haciendo hacia adelante, cuando vos llegues al fin y mires hacia atrás y mires tu vida en su todo ¿cómo queres que se vea esa vida? ¿querés que se vean solamente los hitos laborales? ¿o queres que se vea el todo? Esa es la pregunta importante también.

¿Cómo ser mucho más eficiente sin morir en el intento y prestarle atención a mi familia? Esas son las preguntas que ayudan a encontrar soluciones, dijo Contreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

— Hay una frase muy conocida en inglés que es “no trabajes más duro, sino trabaja más inteligentemente”. ¿Cómo lo implementás?

— A mí el libro La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris me cambió la vida, me cambió la perspectiva de cómo tenía que ser el trabajo, cómo tenía que ser la vida y que yo podía crear mi propia versión de vida y de éxito, que también es el objetivo de mi libro, que todos sepamos y ejecutemos en la creación de esa vida y de ese éxito que queremos. Me ayudó también a delimitar formas de trabajo. Yo trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y tengo un equipo que se hace cargo de todo el resto de las situaciones del negocio para que yo trabaje en ese horario. ¿Hay momentos en el negocio que demandan un poco más de mí? sí, ¿hay momentos que demandan menos? también, pero el punto de todo esto es hacerse las preguntas correctas. La calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te hacés, entonces la pregunta en este caso es: yo quiero alcanzar este objetivo y al mismo tiempo quiero que mi vida no se rompa en el proceso. ¿Cuáles son las decisiones que yo debería tomar o las acciones que debería poner en pie para alcanzar esto sin que esto otro se me rompa? Entonces él “cómo podría” debería ser uno de los principales inicios de preguntas que incorpores en tu vida para cualquier cosa. “¿Cómo podría lograr esto sin que suceda tal cosa?” Entonces, en el proceso de organización de la estructura de lo que quieren lograr ponen en la balanza también todos los otros aspectos de su vida que tiene que estar presentes. Por ejemplo: conozco muchísimas empresarias que cuando fueron madres dijeron: “¿Cómo puedo hacer para que estas dos cosa en mi vida coexistan y para seguir teniendo los mismos resultados en el negocio por más que le dedique la mitad del tiempo?” y esa fue la pregunta con la que encararon la nueva etapa, es ¿cómo ser mucho más eficiente sin morir en el intento y prestarle atención a mi familia? Esas son las preguntas que te ayudan a avanzar hacia la compaginación de esto y hay que empezar a buscar soluciones.