El fenómeno DADT: en qué consiste la nueva forma de relaciones no monógamas

Para que una relación DADT funcione, es fundamental que ambas partes estén de acuerdo sobre los límites y las expectativas

En los últimos años, las relaciones amorosas experimentaron una transformación significativa. Modelos de relación tradicionales como la monogamia fueron y son cuestionados y reemplazados por nuevos acuerdos que desafían la exclusividad y las normas sociales preestablecidas.

Entre estos modelos se encuentra el concepto de relaciones DADT (Don’t Ask, Don’t Tell o no preguntes no digas, en castellano), que está cobrando popularidad como una forma alternativa de relación no monógama. Mientras tanto, el fenómeno de la no monogamia consensuada (CNM) también, en la que varias relaciones son aceptadas y gestionadas de manera transparente y respetuosa, también ganó terreno desde hace un tiempo.

Sin embargo, existe un trasfondo de complejidad emocional, ética y social que merece ser analizado, tal como sostuvo en una nota a Infobae el médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin.

Qué son las parejas DADT

El modelo DADT permite a las parejas tener relaciones externas, pero sin compartir detalles con su pareja principal

Como se vio, el acrónimo DADT se traduce como “No preguntes, no digas” y hace referencia a un tipo de relación en la que las parejas consensúan tener vínculos románticos o sexuales con otras personas, pero sin discutir o compartir detalles sobre esas experiencias con su pareja principal.

Este modelo se diferencia de las relaciones abiertas tradicionales, donde suele haber un grado de transparencia sobre las interacciones externas. En el caso de las relaciones DADT, el acuerdo es la omisión: no se pregunta ni se cuenta nada sobre las relaciones externas.

Según Ghedin, en este tipo de vínculos, “la clave está en la honestidad sobre la relación principal, pero no sobre las externas. El desafío de este modelo es la autonomía emocional y la negociación de límites”. El DADT, entonces, no busca una transparencia absoluta, sino que establece una convivencia en la que los involucrados no sienten la necesidad de conocer cada detalle de las interacciones externas.

Cuáles son los puntos positivos y los negativos de las parejas DADT

A diferencia de las relaciones abiertas, donde existe mayor transparencia, el modelo DADT promueve la falta de comunicación sobre vínculos externos

El modelo DADT ofrece varias ventajas. Para algunos, proporciona mayor libertad emocional y autonomía, permitiendo explorar nuevas experiencias sin la carga de la transparencia completa. También es considerado por algunas parejas como una forma de renovación del deseo, donde las relaciones externas mantienen viva la chispa en la relación principal.

Sin embargo, este modelo no está exento de riesgos. La falta de comunicación sobre las relaciones externas puede generar inseguridades y malentendidos. Los celos pueden surgir en ausencia de detalles, o incluso la sensación de traición si las reglas previamente acordadas no se respetan. Tal como afirmó Leanne Yau, educadora de poliamor, “el DADT se diferencia de otros acuerdos no monógamos en que prioriza la falta de transparencia, lo cual puede ser problemático si no existe una base sólida de confianza”.

Además, la práctica constante de omitir información puede generar conflictos emocionales, según aseguró Zachary Zane, autor de Boyslut: A Memoir and Manifesto. Para él, la falta de detalles puede ser perjudicial si las personas involucradas no están completamente alineadas en cuanto a expectativas y límites.

Relación con la no monogamia consensuada

La no monogamia consensuada se refiere a relaciones en las que las parejas tienen otros vínculos románticos o sexuales con el consentimiento de todas las partes involucradas

El concepto de no monogamia consensuada (CNM) se refiere a la práctica de tener relaciones románticas o sexuales con más de una persona, de forma abierta y con el consentimiento de todas las partes involucradas. La diferencia con DADT radica en la comunicación: mientras que la CNM promueve la apertura y la transparencia sobre las relaciones externas, el DADT se basa en la omisión.

Según Ghedin, “la CNM se basa en el consenso mutuo y la apertura. DADT, por su parte, depende más de la omisión, lo que puede resultar más adecuado para algunas parejas pero puede generar otros problemas si no se maneja bien”. En las relaciones CNM, las parejas negocian de manera clara los límites y las expectativas, favoreciendo la comunicación abierta, mientras que el DADT se concentra en lo que no se dice, lo que podría generar tensiones cuando no se gestionan correctamente los sentimientos.

¿Podría la tendencia de parejas DADT combatir los celos en una relación?

La compersión es un concepto crucial en las relaciones no monógamas, y se refiere al placer que se siente al ver a tu pareja disfrutar de otras relaciones sin experimentar celos

Uno de los conceptos clave dentro de la no monogamia es la compersión, que es el sentimiento positivo que se experimenta al ver a tu pareja disfrutar de otras relaciones sin que surjan celos. En este sentido, la compersión es considerada por muchos como lo opuesto a los celos, y se presenta como una habilidad emocional que puede enriquecer las relaciones no monógamas.

Para algunos, la compersión puede coexistir con los celos, pero en lugar de generar rechazo o enojo, produce una sensación de satisfacción por el bienestar de la pareja.

Ghedin señaló que la compersión es crucial en las relaciones no monógamas porque permite a las personas sentirse felices por el disfrute de sus parejas con otros, a pesar de que esos vínculos no sean parte de la relación principal. Sin embargo, el concepto puede resultar complejo para algunos, y para que funcione, es necesario un grado de madurez emocional y confianza.

Estigma social y críticas a las relaciones no monógamas

Las relaciones no monógamas siguen enfrentando críticas sociales que las asocian con promiscuidad y desconfianza, a pesar de que las estadísticas muestran que no son más propensas a ser perjudiciales

La no monogamia, especialmente en su forma más estricta como el DADT, sigue enfrentando un fuerte rechazo social. Las críticas morales hacia estas prácticas incluyen prejuicios sobre la promiscuidad y el riesgo de daños emocionales, como los celos o la desconfianza. En muchas culturas, las relaciones no monógamas son estigmatizadas y consideradas inmorales o desestructuradas.

Ghedin defiende que este estigma social hacia las relaciones no monógamas no está fundamentado en datos reales, sino en creencias erróneas. “El rechazo hacia las relaciones abiertas y la no monogamia consensuada está basado en prejuicios más que en estudios objetivos sobre cómo funcionan estas dinámicas”, afirmó el experto.

A pesar de los estigmas, las parejas que practican la CNM a menudo argumentan que estas relaciones permiten un mayor nivel de honestidad y autonomía emocional, aunque también requieren un esfuerzo emocional significativo.

Reflexión sobre la viabilidad y el futuro de las relaciones DADT y CNM

Los acuerdos DADT deben ser renegociados regularmente para asegurarse de que todas las partes continúan estando cómodas con los límites y expectativas acordados

Las relaciones DADT y CNM son alternativas viables para muchas parejas, pero no están exentas de desafíos. Según Ghedin, la clave del éxito en ambos modelos radica en la comunicación previa, el establecimiento claro de límites y un profundo respeto por las necesidades emocionales de cada individuo. Sin embargo, el DADT puede ser más difícil de sostener a largo plazo debido a la falta de transparencia, mientras que la CNM permite una mayor apertura pero exige una mayor habilidad para manejar las emociones y los celos.

En última instancia, la no monogamia consensuada, con todos sus matices y modalidades, plantea una pregunta importante sobre el futuro de las relaciones: ¿es posible amar de maneras no exclusivas y, al mismo tiempo, mantener una base sólida de confianza y respeto?