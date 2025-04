Titanic: más que una tragedia, un universo que los niños exploran a través del juego

La compleja trama del Titanic cautiva la imaginación infantil más de un siglo después del desastre

Más de un siglo después de su hundimiento, el Titanic sigue siendo un tema de fascinación para muchos, especialmente entre los más jóvenes.

La tragedia del famoso transatlántico de la White Star Line, que se hundió en el océano Atlántico tras chocar con un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, no solo sigue siendo objeto de estudio para historiadores y expertos, sino que también se ha convertido en un tema recurrente en la imaginación de los niños.

Como remarca The New York Times, el Titanic sigue cautivando a los más pequeños, quienes se sienten atraídos por la historia de este barco emblemático, que, a pesar de su tragicidad, ofrece una compleja trama llena de detalles fascinantes. Pero, ¿qué es lo que realmente atrae a los niños hacia este desastre histórico?

El Titanic visto a través de los ojos de los niños

En diferentes rincones del mundo, niños de todas las edades se sumergen en la historia del Titanic con una fascinación que podría parecer insólita para los adultos.

En Hastings, Inglaterra, Osiris, un niño de 5 años, pidió a su madre que le preparara una comida inspirada en el Titanic, con papas al horno representando el barco y salchichas formando las chimeneas. Este interés no se limita a una sola historia, sino que se extiende a la acumulación de detalles, como la compra de figuras del Titanic y modelos de barcos.

Por otro lado, Mia y Laila, gemelas de 15 años en Los Ángeles, son conocidas por su afición al videojuego Escape Titanic en Roblox, un juego en el que se sumergen cada semana, a veces eligiendo “hundirse” a propósito. “La vida es aburrida”, explica Mia, “y la atracción está en lo dramático del evento”.

En Texas, Matheson, un niño de 10 años, comenzó su fascinación a los 5, cuando leyó I Survived the Sinking of the Titanic, 1912. Después de innumerables representaciones en la bañera con modelos de barcos, diseñó junto a su padre un juguete de baño inspirado en el Titanic, el Tubtastic Titanic, que ahora vende cerca de 200 unidades al mes.

La curiosidad infantil sobre la muerte y el desastre

Tragedias como el Titanic estimulan en niños interés por comprender eventos catastróficos históricos (Imdb)

El Titanic no solo atrae por su historia de naufragio, sino que también ofrece una oportunidad para que los niños enfrenten conceptos abstractos como la muerte y el desastre.

Según la psicóloga Debbie Sorensen, el Titanic es un tema ideal para que los niños exploren el concepto de la muerte de forma segura y a distancia. “Poder imaginar a las personas que murieron, visualizar el barco rompiéndose y hundiéndose en el océano Atlántico, despierta un sentido de asombro”, explica Sorensen.

Esta fascinación también se extiende a otros eventos trágicos, como el 11 de septiembre y los tsunamis, fenómenos que, a pesar de su naturaleza mortífera, despiertan el interés de los niños al ofrecerles una forma de lidiar con lo inexplicable y lo catastrófico.

El impacto en niños neurodivergentes

El Titanic tiene un atractivo particular entre los niños neurodivergentes, como aquellos con autismo, ya que les permite sumergirse en un tema con detalles infinitos, creando un sentido de orden en un mundo socialmente impredecible.

Según Stephen Shore, experto en educación especial, los niños con intereses especiales suelen desarrollar un conocimiento enciclopédico sobre temas que les apasionan, como el Titanic. Este tipo de enfoque les proporciona una estructura que ayuda a organizar su comprensión del mundo.

El conocimiento profundo de los detalles del Titanic

Niños apasionados por el Titanic analizan detalles técnicos y momentos clave del naufragio (Imdb)

Los niños que se obsesion con el Titanic no solo conocen su historia, sino que también profundizan en aspectos técnicos y detalles que la mayoría de los adultos podrían pasar por alto. Ryley, de 12 años en Los Ángeles, recuerda el momento exacto de la colisión con el iceberg y las fallas estructurales del barco.

Charlotte, de 13 años en Manhattan, llegó a construir un modelo Lego de 10.000 piezas del Titanic y tiene un conocimiento detallado de la falta de binoculares entre los vigías.

Matheson, por su parte, sabe exactamente dónde estaban los 20 botes salvavidas del Titanic, y es consciente de que no eran suficientes para salvar a todos los pasajeros a bordo.

Este conocimiento profundo es tan impresionante que a menudo los niños se convierten en expertos, incluso por encima de los guías turísticos en las exposiciones dedicadas al Titanic.

La obsesión por el Titanic lleva a los niños a explorar más allá del conocimiento convencional

El Titanic en la vida cotidiana de los niños

La fascinación por el Titanic también se manifiesta en la vida cotidiana de los niños a través de objetos y actividades. Muchos coleccionan figuras, globos de nieve y modelos de barcos. Lucas, un niño de 10 años en Pittsburgh, se disfrazó del capitán Edward Smith para el día de carrera en su escuela, mientras que Ned, de 11 años en Australia, se presentó vestido como el Titanic hundiéndose para la semana de libros escolares en 2022. Esta expresión creativa a través de disfraces muestra cuán profunda es la conexión de estos niños con la historia del Titanic.

Exhibiciones y museos: el Titanic cobra vida

El Titanic ha sido convertido en una experiencia interactiva en exhibiciones y museos, que ofrecen a los niños una forma de vivir la historia de manera inmersiva. Según John Zaller, productor ejecutivo de exposiciones interactivas, los niños que visitan estos museos a menudo tienen más conocimiento sobre el Titanic que los propios guías turísticos.

En estas exposiciones, los niños pueden experimentar simulaciones del hundimiento del barco, ver réplicas del interior del Titanic y conocer los destinos de los pasajeros a través de sus boletos de embarque.

La importancia del Titanic para los niños

El Titanic sigue siendo una puerta de entrada para los niños que exploran grandes temas de la humanidad, como la muerte, la tragedia y la resistencia.

Aunque algunos adultos puedan ver esta fascinación como morbosa o extraña, los expertos sugieren que, en realidad, esta obsesión proporciona a los niños una manera de enfrentar el concepto de lo incontrolable, mientras desarrollan un entendimiento más profundo del mundo que los rodea.

Ya sea a través del juego, el aprendizaje o la creación, el Titanic sigue siendo una parte fundamental del proceso de crecimiento y exploración de los más jóvenes.