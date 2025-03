El síndrome del impostor: qué es, cómo se manifiesta y cómo afrontarlo

El síndrome del impostor afecta al 62 % de los trabajadores del conocimiento según datos de Asana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie quiere sentirse como un impostor en su propio trabajo o entorno académico. Sin embargo, esta sensación es más común de lo que parece y puede afectar a cualquier persona, independientemente de su éxito profesional o académico. Se trata del síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que genera dudas persistentes sobre la propia capacidad y los logros alcanzados.

El síndrome del impostor no es un trastorno clínico reconocido, pero su impacto en la salud mental y en la vida profesional es significativo.

Qué es el síndrome del impostor

El término “síndrome del impostor” fue acuñado en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes en su estudio The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention. En su investigación, las autoras entrevistaron a 150 mujeres de alto rendimiento, quienes, a pesar de su éxito profesional, atribuían sus logros a la suerte o a factores externos, en lugar de reconocer sus propias habilidades.

Este fenómeno no se limita solo a mujeres ni a contextos específicos. Como señala el sitio especializado en salud, WebMD, hasta el 82 % de las personas han sentido en algún momento que eran un fraude, incluso figuras destacadas como Albert Einstein. El síndrome del impostor afecta a profesionales, estudiantes y personas de alto rendimiento que, pese a recibir reconocimiento, sienten que no merecen sus éxitos.

Características del síndrome del impostor

Las personas que padecen este síndrome suelen experimentar una serie de pensamientos recurrentes que los llevan a dudar de su propia valía. Según WebMD, algunos de los síntomas más frecuentes incluyen:

Sentir que el éxito es producto de la suerte y no de la capacidad personal.

Temor constante de que otros descubran que no son tan competentes como parecen.

Perfeccionismo extremo y autoexigencia desmedida.

Miedo al fracaso y a decepcionar a los demás.

Dificultad para aceptar elogios o reconocimiento.

Comparación constante con los demás.

Uno de los conceptos clave dentro de este síndrome es el ciclo del impostor, descrito por Pauline Clance en 1985. Este ciclo se inicia cuando una persona enfrenta una tarea importante y, en lugar de confiar en su capacidad, experimenta ansiedad y dudas. Esta inseguridad lleva a dos reacciones comunes: procrastinar hasta el último momento o trabajar en exceso. En ambos casos, tras completar la tarea, la persona siente un breve alivio, pero no internaliza su éxito. En cambio, la ansiedad vuelve a aparecer con la próxima responsabilidad, perpetuando el ciclo.

Las cinco tipologías del síndrome del impostor

La especialista Valerie Young, autora de The Secret Thoughts of Successful Women, identificó cinco perfiles dentro del síndrome del impostor:

El experto: siente que nunca tiene suficiente conocimiento y busca constantemente certificaciones o aprendizaje adicional. El perfeccionista: establece estándares inalcanzables para su trabajo y nunca se siente satisfecho con sus logros. El individualista: evita pedir ayuda porque considera que hacerlo demuestra debilidad. El genio natural: cree que debe ser competente en todo sin esfuerzo, y si algo le cuesta trabajo, lo percibe como un fracaso. El superhéroe: se exige constantemente más que los demás para demostrar su valía.

Factores que contribuyen a su aparición

El síndrome del impostor no surge de la nada. Hay varios factores que pueden contribuir a su desarrollo:

Autoexigencia y perfeccionismo : muchas personas con este síndrome establecen estándares imposibles de alcanzar, lo que genera insatisfacción constante.

Influencias familiares y educación : crecer en entornos donde el éxito es la única medida de validación puede predisponer a este síndrome.

Entorno laboral y educativo competitivo : estar en espacios donde se espera un alto rendimiento constante puede generar inseguridad.

Factores de género y representación social: las mujeres, en particular, suelen experimentar el síndrome del impostor con mayor frecuencia debido a la menor representación en puestos de liderazgo y a los estereotipos de género.

Consecuencias del síndrome del impostor

Más allá de la incomodidad emocional, este síndrome tiene consecuencias serias en la vida de quienes lo padecen.

Estrés y ansiedad crónica : el miedo constante a ser “descubierto” genera altos niveles de estrés.

Baja autoestima : al no atribuirse sus éxitos, la persona refuerza la creencia de que no es lo suficientemente capaz.

Síndrome de burnout : el exceso de trabajo y la autoexigencia pueden llevar a agotamiento extremo.

Parálisis profesional: por miedo al fracaso, algunas personas evitan nuevas oportunidades o desafíos.

Tratamiento y estrategias para afrontarlo

A pesar de su impacto, el síndrome del impostor se puede gestionar. WebMD recomiendan las siguientes estrategias:

Reconocer y aceptar los sentimientos : entender que muchas personas experimentan lo mismo ayuda a reducir el aislamiento.

Hablar del problema : compartir estos sentimientos con personas de confianza puede brindar perspectivas externas.

Desafiar pensamientos negativos : reemplazar ideas autodestructivas con evaluaciones más realistas.

Celebrar los logros : aprender a reconocer y validar los propios éxitos.

Buscar apoyo profesional: la terapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, ha demostrado ser eficaz para tratar este síndrome.

El síndrome del impostor puede afectar profundamente la autoestima y el bienestar de una persona. Sin embargo, reconocer su existencia y comprender sus mecanismos es el primer paso para superarlo. Al final del día, cada persona merece reconocer y celebrar sus propios logros.