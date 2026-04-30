La temporada de balances en Wall Street deja grandes ganadores y perdedores y sacude a los mercados

Wall Street atraviesa una sesión convulsionada por los balances y datos económicos clave.

Las acciones norteamericanas operan dispares este jueves, mientras los inversores analizan un nuevo conjunto de datos económicos clave y una sólida serie de informes de ganancias corporativas, después de que los resultados de las grandes tecnológicas impulsaran el optimismo sobre el auge de la demanda de Inteligencia Artificial (IA).

A las 11:30 horas, el índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, lideró las ganancias, cede un 0,6% tras una jornada poco dinámica para las acciones de Wall Street el miércoles. El Dow Jones Industrial avanza aproximadamente un 1,1%, mientras que el S&P 500 sube un marginal 0,1 por ciento.

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“Una ronda de resultados trimestrales de cuatro megacapitalizaciones tecnológicas publicadas el miércoles (después del cierre del mercado) mostró que el gasto en IA no se está desacelerando, con una perspectiva combinada de la asombrosa cifra de 725 mil millones de dólares este año", precisó Yahoo Finance.

Las acciones de Alphabet -matriz de Google- (+5,4%) subieron tras superar las expectativas de ganancias, pero Meta (-9,9%) se quedó rezagada debido a un gasto de capital menor al esperado. También bajaba 1,4% Amazon después de informar resultados. Las acciones de Microsoft cayeron un 5,2% incluso después de superar las estimaciones de ingresos y ganancias

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A continuación, Apple (+0,5%) presentará sus resultados tras el cierre del mercado. Los mercados están centrados en el impacto del gasto en IA en los flujos de ingresos.

El gigante farmacéutico Eli Lilly (+8,8%) superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios en sus resultados del primer trimestre, publicados el jueves.

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Récord de Google

Google asegura haber alcanzado un “máximo histórico” en sus consultas en la experiencia de búsqueda, además de alcanzar los 350 millones de suscriptores de pago a sus servicios, siendo YouTube y Google One los principales impulsores, que sumaron 25 millones de suscripciones.

El gigante tecnológico compartió los resultados financieros de del primer trimestre de 2026 de su empresa matriz Alphabet y concluyó que el año “ha comenzado de forma excelente”, al registrar ingresos que ascienden a los USD 109.900 millones, lo que supone un incremento del 22% interanual.

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Sundar Pichai, el CEO de Google.

Como manifestó el CEO de Google, Sundar Pichai, en su informe, estos resultados se lograron, en parte, gracias a las inversiones en IA y su enfoque para impulsar “cada parte del negocio”.

Comenzando por la experiencia de búsqueda, Pichai remarcó en el informe que Google Search registró “un trimestre sólido”, con las experiencias de IA impulsando su uso, en referencia al Modo IA, y un crecimiento de ingresos del 19% en este ámbito. Además, las consultas en la búsqueda han registrado “un máximo histórico”.

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También indicó que los ingresos de Google Cloud crecieron un 63% durante este periodo, casi duplicando su cartera de pedidos, hasta superar los 460.000 millones de dólares.

En el primer trimestre de 2026, Alphabet reportó un crecimiento del 63% en los ingresos de su negocio de nube en comparación con el mismo periodo del año anterior, para alcanzar los 20.000 millones de dólares.

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Según Fortune, uno de los principales factores detrás de este crecimiento es la inteligencia artificial, que impulsa el negocio de Google Cloud que ya representa el 18% de los ingresos totales de la compañía. La publicidad sigue siendo la principal fuente de ingresos de Google, gracias a sus anuncios de búsqueda y a otros formatos como los anuncios en YouTube, anuncios gráficos en sitios asociados y publicidad en servicios como Gmail y Maps.

Entre enero y marzo de 2026, la publicidad generó USD 77.000 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 16 por ciento.

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Las acciones se Meta -matriz de facebook, WhatsApp e Instagram- se desplomaban casi 10 por ciento a pesar de números relativamente favorables en la presentación de balance trimestral. ¿Qué es lo que interpretaron los inversores?

“Meta entregó un trimestre operativamente impecable: ingresos un 33% por encima del año anterior, un motor publicitario que sigue ganando en eficiencia gracias a la IA, y una guía para el segundo trimestre de 2026 que supera el punto medio del consenso”, puntualizó el equipo de IOL Inversiones.

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El presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

“No obstante, el elefante en la sala es el CapEx (Capital Expenditures o Gastos de Capital, que es el dinero que una empresa invierte en adquirir, mejorar o mantener activos fijos físicos) revisado a USD 125.000-145.000 millones, que desencadenó la caída", añadió IOL. “Sin embargo, consideramos que esta presión refleja impaciencia de corto plazo ante una inversión de largo plazo en el contexto competitivo de la IA”

5 datos clave en EEUU

Las bolsas de Nueva York no solo operan en base a los balances corporativos. Cinco datos clave dominan los negocios: el precio del crudo, la cifra de pedidos de subsidios por desempleo, números de actividad económica e inflación, y las tasas de la Fed (Reserva Federal de EEUU).

1) En las primeras horas de la sesión, los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde 2022 tras un informe de Axios que indicaba que el presidente norteamericano Donald Trump estaba considerando nuevas opciones militares contra Irán. Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para junio subieron un 7%, para superar los USD 126 por barril, en medio de la preocupación por una escalada de las hostilidades.

2) Mientras tanto, los datos del PCE (sigla del inglés Personal Consumption Expenditures o Gasto en Consumo Personal) mostraron que la inflación se mantuvo firmemente por encima del objetivo en marzo. Los precios generales subieron un 0,7% en el mes y un 3,5% con respecto al año anterior, mientras que los datos subyacentes mostraron un crecimiento del 0,3% y del 3,2%, respectivamente.

3) En el ámbito laboral, los estadounidenses presentaron 189.000 solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en la semana que finalizó el 25 de abril, frente a las 215.000 de la semana anterior y las 212.000 previstas por los economistas.

4) La Fed de EEUU mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, tal como se esperaba, después de que su presidente, Jerome Powell, anunciara que planea continuar en el cargo más allá del final de su mandato actual . Al otro lado del Atlántico, el BCE (Banco Central Europeo) y el Banco de Inglaterra también votaron el jueves a favor de mantener las tasas estables.

5) Un reporte de Balanz Research consignó que “el crecimiento del PBI de Estados Unidos durante el primer trimestre fue de 2% trimestral anualizado, por debajo del 2,3% esperado, pero mejor que el +0,5% del cuarto trimestre de 2025. En el primer avance de los datos de actividad del primer trimestre, el consumo personal creció 1,6% anualizado, por debajo del 1,9% anterior, pero mejor que el 1,4% que esperaba el consenso. Esto aportó 1,08 punto porcentual al crecimiento. La inversión privada bruta se aceleró a 8,7% desde 2,3% en el cuarto trimestre, contribuyendo 1,48 punto al crecimiento”.

Baja la Bolsa argentina

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,5%, en los 2.820.000 puntos. Entre las acciones y ADR de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se observan mayoría de bajas. Destaca la suba de 0,9% para Vista Energy tras la presenatación de su balance trimestral.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operan prácticamente neutros, con un riesgo país de JP Morgan en los 567 puntos básicos.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, señaló que “los bonos soberanos bajo ley extranjera rebotaron (..) tras siete ruedas consecutivas de caida en que borraron la ganancia relativa contra emergentes desde comenzada la guerra en Medio Oriente. Aun con las compras importantes del BCRA en el MULC, que deberían continuar este trimestre, el mercado mira también la demora en la emisión en el mercado internacional así como indicadores de humor social que vienen siendo adversos para el gobierno, aunque sin representar aun mínimos de otras gestiones”.

“En tanto, mirando el exterior, el no acuerdo entre EEUU e Iran siguió impulsando al petróleo, con el Brent operando arriba de USD 121 el barril al cierre de ayer para recortar hoy. Pensando en impacto local, habrá que evaluar que tanto de este aumento termina trasladándose al surtidor y a la cadena de costos en Argentina, en un contexto en que si bien indicadores privados apuntan a una desaceleración inflacionaria en abril, aun estamos lejos de perforar a la baja el 2% mensual”, añadió Juan Manuel Franco.