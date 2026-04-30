América Latina

Guerra arancelaria golpeó el comercio entre Ecuador y Colombia: alertan caída del intercambio por el puente de Rumichaca

Gremios y transportistas reportaron una reducción drástica del flujo de mercancías

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FOTO DE ARCHIVO: Tráfico en el puente internacional de Rumichaca en Ipiales, Colombia, en la frontera con Ecuador, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro
FOTO DE ARCHIVO: Tráfico en el puente internacional de Rumichaca en Ipiales, Colombia, en la frontera con Ecuador, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro

La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia ya mostró efectos directos en el comercio internacional que cruza por el puente de Rumichaca, el principal paso terrestre entre ambos países, donde empresas, transportistas y operadores logísticos advirtieron una caída significativa del intercambio de mercancías a abril de 2026.

El impacto se reflejó en el tránsito diario de carga pesada. Antes de la escalada de medidas comerciales, por este corredor circulaban entre 80 y 100 camiones diarios, mientras que ahora el flujo se redujo a una fracción de ese volumen. Gremios del transporte y del comercio exterior señalaron que la operación se mantiene entre el 30% y el 40% de su capacidad habitual, lo que evidencia una contracción abrupta del comercio formal en la zona fronteriza.

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El puente internacional de Puente Internacional de Rumichaca ha sido históricamente un eje clave para el intercambio bilateral, no solo por su ubicación estratégica, sino por la dependencia comercial que existe entre ambas economías. Por ese paso circulan alimentos, insumos industriales, productos químicos, textiles y bienes de consumo que abastecen tanto a Ecuador como a Colombia.

Sin embargo, el endurecimiento de medidas arancelarias alteró esa dinámica. El Gobierno de Ecuador dispuso incrementos arancelarios que, en algunos casos, alcanzaron hasta el 100% para productos provenientes de Colombia, lo que encareció significativamente las importaciones. La respuesta del gobierno colombiano incluyó medidas similares sobre bienes ecuatorianos, lo que terminó por hacer económicamente inviables múltiples operaciones comerciales.

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El presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa enfrentan una de las crisis diplomáticas más delicadas de los últimos años entre sus países, luego de que Colombia denunciara el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona fronteriza- crédito Colprensa/Margarita Contreras/VisualesIA
El presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa enfrentan una de las crisis diplomáticas más delicadas de los últimos años entre sus países- crédito Colprensa/Margarita Contreras/VisualesIA

Según reportes de gremios empresariales, la caída del comercio en la frontera no solo afectó a grandes importadores y exportadores, sino también a pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores vinculados a la cadena logística. En la zona, se estimaron miles de empleos afectados como consecuencia de la reducción de operaciones, mientras decenas de camiones permanecen paralizados ante la falta de carga.

Empresarios consultados por medios locales señalaron que el intercambio comercial “se redujo al mínimo” y que muchas empresas comenzaron a buscar proveedores en otros mercados para reemplazar la oferta colombiana. Este cambio, sin embargo, implica mayores costos logísticos y tiempos de abastecimiento más largos, lo que podría trasladarse a precios finales más altos para los consumidores.

El impacto también alcanza a sectores productivos que dependen de insumos importados desde Colombia. Entre ellos se encuentran industrias que utilizan químicos, materias primas plásticas o productos agrícolas como el azúcar. La interrupción o encarecimiento de estos insumos genera presiones sobre la producción local y puede afectar la competitividad de empresas ecuatorianas en distintos sectores.

Además de la caída del comercio formal, los gremios advirtieron sobre el riesgo de expansión de rutas informales en la frontera. En el corredor entre Carchi y Nariño existen múltiples pasos no autorizados que históricamente han sido utilizados para el contrabando. La reducción de operaciones legales, sumada al aumento de costos por aranceles, podría incentivar el uso de estos pasos ilegales, debilitando el control estatal y generando riesgos adicionales en materia de seguridad.

El intercambio entre ambos países se ha visto afectado tras las medidas arancelarias impuestas por Ecuador. REUTERS/Karen Toro
El intercambio entre ambos países se ha visto afectado tras las medidas arancelarias impuestas por Ecuador. REUTERS/Karen Toro

La situación ocurre en un contexto de tensiones políticas entre los gobiernos de ambos países, que trasladaron sus diferencias al ámbito comercial. El intercambio bilateral, que en condiciones normales supera los cientos de millones de dólares mensuales, enfrenta ahora una contracción que amenaza con afectar no solo a la frontera, sino a la economía regional en su conjunto.

Analistas y actores del sector han advertido a la prensa local que, si no se produce una desescalada de las medidas arancelarias, el comercio por Rumichaca podría mantenerse deprimido en el mediano plazo. Esto implicaría un cambio estructural en las dinámicas de intercambio, con empresas adaptándose a nuevos proveedores, rutas comerciales alternativas y un posible aumento sostenido de la informalidad.

En este escenario, el puente de Rumichaca, que durante décadas fue símbolo de integración económica entre Ecuador y Colombia, enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente, en medio de una disputa política entre los mandatarios de ambos países.

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