Ecuador alerta por nuevas estafas: identifican 14 entidades no autorizadas para captar dinero en 2026

Son 14 entidades las identificadas como ilegales en 2026- crédito Pixabay

La Superintendencia de Bancos del Ecuador encendió una nueva alerta en abril de 2026 tras identificar 14 entidades no autorizadas que operaban en el país ofreciendo servicios financieros sin control estatal, principalmente préstamos y esquemas de captación de dinero con promesas de facilidad y rapidez.

Según el organismo, estas plataformas no cuentan con autorización para realizar actividades financieras y, sin embargo, se promocionan como opciones legítimas para acceder a crédito o generar ingresos. La lista incluye nombres como Plata Puntual – Préstamo Listo, Rico Créditos y Préstamos, Dinero Fácil, Crédito Smart, Credipaguitos, Credialianza S.A.S. y Consulting Global Ecuador LMJP S.A., entre otras.

PUBLICIDAD

El patrón que detecta la autoridad es consistente: entidades que operan al margen del sistema financiero, que utilizan canales digitales para captar usuarios y que, en muchos casos, terminan desapareciendo tras recibir dinero de sus clientes.

La advertencia no es aislada. Se inscribe en una tendencia más amplia que ya había sido documentada en 2025, cuando la Superintendencia identificó al menos 60 entidades ilegales operando en el país. El incremento y la persistencia de estos casos reflejan un fenómeno en expansión, que ha mutado desde esquemas masivos de captación hasta redes más fragmentadas, adaptadas al entorno digital.

PUBLICIDAD

Estas entidades suelen presentarse como cooperativas, financieras o plataformas tecnológicas (Pixabay)

En Ecuador, la captación ilegal de dinero está prohibida por el Código Orgánico Monetario y Financiero, que establece sanciones para quienes realicen intermediación financiera sin autorización. A pesar de ello, las estructuras fraudulentas continúan operando mediante estrategias que buscan simular legalidad.

Estas entidades suelen presentarse como cooperativas, financieras o plataformas tecnológicas. Utilizan nombres que evocan instituciones formales, diseñan páginas web con apariencia profesional y difunden publicidad en redes sociales. En muchos casos, ofrecen préstamos sin requisitos o inversiones con retornos altos en poco tiempo, apelando a la urgencia económica de los usuarios.

PUBLICIDAD

El mecanismo suele incluir el cobro de pagos anticipados bajo conceptos como “aprobación”, “gestión” o “liberación de crédito”. Una vez realizada la transferencia, los usuarios dejan de recibir respuesta o enfrentan nuevas solicitudes de dinero, hasta que finalmente pierden contacto con la supuesta entidad.

Un reportaje de Ecuador Chequea publicado en 2025 ya advertía sobre este tipo de esquemas y su evolución. El análisis identificó que estas estafas se apoyan en narrativas específicas: la promesa de dinero rápido, la idea de una alternativa al sistema financiero tradicional y la supuesta seguridad de inversiones sin riesgo. Estas ofertas encuentran terreno fértil en contextos de necesidad económica y desconfianza en las instituciones.

PUBLICIDAD

Redes sociales como Facebook y TikTok, así como aplicaciones de mensajería como WhatsApp, se han convertido en canales clave para la captación de víctimas. (pixabay)

El informe también destacó el rol de las plataformas digitales en la expansión del fenómeno. Redes sociales como Facebook y TikTok, así como aplicaciones de mensajería como WhatsApp, se han convertido en canales clave para la captación de víctimas. En estos espacios circulan testimonios falsos, anuncios segmentados y recomendaciones que buscan generar confianza.

El antecedente más conocido en Ecuador es el caso Big Money, una estructura de captación ilegal que operó como esquema piramidal y dejó miles de afectados. Ese episodio evidenció la magnitud que pueden alcanzar estas redes y las dificultades para detectarlas a tiempo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a diferencia de esos casos de gran escala, el escenario actual muestra una fragmentación del fenómeno. Las nuevas entidades suelen operar con menor visibilidad, cambiar de nombre con frecuencia y aprovechar la velocidad de difusión digital para expandirse rápidamente.

La educación financiera es clave para evitar este tipo de estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Bancos insiste en que ninguna entidad puede captar dinero del público sin autorización expresa y recuerda que los ciudadanos pueden verificar si una institución está registrada a través de los canales oficiales. También recomienda desconfiar de ofertas que prometen beneficios inmediatos o condiciones poco realistas.

PUBLICIDAD

El crecimiento de estas plataformas ilegales evidencia brechas en educación financiera que dificultan a los usuarios distinguir entre entidades reguladas y no reguladas. Además, refleja la capacidad de adaptación de redes que operan en entornos digitales.

Las autoridades advierten que el riesgo no solo radica en la pérdida económica individual, sino en la consolidación de un mercado paralelo de servicios financieros informales que opera fuera de cualquier control institucional.

PUBLICIDAD