Inversores presentaron en EEUU una demanda contra Globant por presunta información engañosa

La demanda alcanza individualmente al CEO y cofundador de Globant, Martín Migoya, el Director Financiero (CFO), Juan Ignacio Urthiague y la ex Directora de Operaciones (COO), Patricia Pomies. Photographer: Ana Ferreira/Bloomberg

En medio de la caída de acciones, inversores presentaron una demanda colectiva en el tribunal para el distrito Sur de Nueva York contra Globant y sus principales directivos por perjuicios económicos, derivados de presunta información falsa y engañosa sobre su desempeño en la región.

La acción judicial, llevada adelante por el bufete Pomerantz LLP, indica específicamente que los demandantes sufrieron daños “como resultado de las violaciones a las leyes federales de valores y de las declaraciones falsas y/o engañosas y/o de las omisiones de hechos materiales aquí alegadas”.

PUBLICIDAD

Fuentes de la empresa señalaron: “Globant tomó conocimiento de la presentación de una demanda en Nueva York formulando reclamos bajo las leyes del mercado de valores de los EEUU basados en declaraciones realizadas en 2025. Rechazamos estas acusaciones y responderemos con firmeza en el momento apropiado. No brindaremos más comentarios sobre este proceso. Nuestro compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la creación de valor a largo plazo permanece intacto”

La demanda alcanza individualmente al CEO y cofundador de Globant, Martín Migoya, el Director Financiero (CFO), Juan Ignacio Urthiague y la ex Directora de Operaciones (COO), Patricia Pomies.

PUBLICIDAD

El CEO y cofundador de Globant, Martín Migoya. Photographer: Erica Canepa/Bloomberg

“Debido a sus cargos en Globant y a su acceso a información relevante disponible para ellos pero no para el público, los Demandados Individuales sabían que los hechos adversos no habían sido divulgados al público y estaban siendo ocultados, y que las declaraciones positivas que se realizaban eran materialmente falsas y engañosas. Los Demandados Individuales son responsables por las declaraciones falsas y las omisiones alegadas”, señala el documento judicial.

Este relata que a mediados de 2023, Globant anunció un giro estratégico de 1.000 millones de dólares para expandir su negocio en América Latina y destacó ante los inversores el éxito y la solidez de sus operaciones, además de presentarse como líder del mercado y empleador preferido en la zona.

PUBLICIDAD

“Sin que los inversores lo supieran, la estrategia de Globant en América Latina no fue exitosa”, alegan los demandantes.

Asimismo, remarcan que Globant, además de efectuar despidos, congeló los salarios de sus empleados en México y Argentina, lo que “generó un amplio malestar, además de un deterioro en los servicios a los clientes”. En octubre de 2024, trabajadores denunciaron además que la empresa bloqueó intentos de sindicalización y despidió a un trabajador por crear un grupo de WhatsApp para discutir salarios.

PUBLICIDAD

Los demandantes remarcan que Globant, además de efectuar despidos, congeló los salarios de sus empleados en México y Argentina

“En lugar de expandir su negocio en la región, Globant enfrentaba una disminución en la demanda de sus servicios en América Latina, la pérdida de clientes y la cancelación de proyectos. La adquisición de alto perfil de Iteris en Brasil presentó problemas, evidenciados por la salida de antiguos clientes de Iteris debido a las altas tarifas por hora de Globant y a la falta de una adecuada integración de Iteris y de sus ex empleados”, indican.

Al hacerse pública la “verdad” durante 2025, entre ellas una fuerte disminución de los ingresos generados en la región el año previo, el valor de las acciones de la empresa registró una caída abrupta, lo que suscitó pérdidas y daños significativos a los inversores.

PUBLICIDAD

Estas se desplomaron en USD 58,45, casi un 28%, pasando de un precio de cierre de USD 210,17 el 20 de febrero de 2025 a USD 151,72 el 21 de febrero.

Posteriormente, Globant informó resultados “decepcionantes” del primer trimestre de 2025, por lo que la acción cayó USD 31,37, más de un 23%, pasando de un precio de cierre de USD 132,84 el 15 de mayo de 2025 a 101,47 dólares.

PUBLICIDAD

“Finalmente, el fracaso de la expansión de Globant en América Latina se reveló por completo el 14 de agosto de 2025, cuando la Compañía informó resultados mixtos del segundo trimestre de 2025. La compañía informó que había reducido su plantilla en un 2%, es decir, aproximadamente 1.000 empleados, y que había registrado un cargo por reestructuración de 47,6 millones de dólares”, remarcaron los demandantes.

Ahora, la acción, que cayó 65,11% en el último año, cotiza a USD 40,53, mínimo en 52 semanas, con una capitalización de mercado de 1.770 millones de dólares.

PUBLICIDAD

En este marco, los demandantes pidieron que se dicte sentencia a fin de que “se otorguen daños compensatorios a favor del Demandante y de los demás miembros de la Clase contra todos los Demandados, de manera solidaria, por todos los daños sufridos como resultado de la conducta ilícita de los Demandados, en una cuantía que se probará en el juicio, incluidos los intereses correspondientes”.

Además, piden que se hagan cargo de los costos y gastos razonables incurridos en esta acción, incluidos los honorarios de abogados y de peritos.

PUBLICIDAD