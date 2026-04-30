Banksy sorprende en Londres con una estatua que rivaliza con los monumentos más icónicos de la ciudad

Banksy confirma la autoría de una nueva estatua instalada en el centro de Londres, generando gran expectativa

Una gran estatua ha aparecido sobre un pedestal en el centro de Londres con el nombre de Banksy garabateado en la base. El elusivo artista británico confirmó este jueves la autoría: en un vídeo publicado en sus redes sociales, acompañado de una música épica, Banksy repasa algunos de los monumentos más importantes de la capital británica, como la torre del Big Ben, así como varias estatuas ecuestres o la dedicada al exprimer ministro Winston Churchill, antes de revelar su creación.

Se trata de la primera obra confirmada por Banksy en más de cuatro meses. La última, revelada el pasado 22 de diciembre en el barrio de Bayswater, al oeste de Londres, retrataba a dos niños tumbados con un gorro navideño apuntando al cielo

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La estatua —de un hombre con traje marchando, con una pierna fuera del pedestal, mientras sostiene una bandera que le cubre el rostro— está protegida por un cerco de vallas metálicas, en la avenida de Waterloo Place, donde se erigen monumentos a personalidades como Eduardo VII; la enfermera Florence Nightingale o a los Caídos en la Guerra de Crimea. Se encuentra a medio camino entre la plaza de Trafalgar y el palacio de Buckingham.

La localización elegida por Banksy está cerca de monumentos históricos de Londres, entre Trafalgar Square y el Palacio de Buckingham

Esta aparición de la estatua se produce poco más de un mes después de que una investigación de la agencia Reuters afirmara haber confirmado la verdadera identidad del artista. Esto respaldó una afirmación similar hecha por el Mail on Sunday hace casi dos décadas, que sostiene que es un británico de 52 años, nacido como Robin Gunningham, quien más tarde cambió su nombre a David Jones. El informe se basó en parte en un registro de arresto en Nueva York del año 2000, así como en testimonios de testigos sobre una visita más reciente de Banksy a Ucrania.

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El artista, que normalmente genera un frenesí mediático y público cada vez que revela una nueva obra de arte, anteriormente ya había presentado una estatua no oficial en la capital británica. Su obra conocida como The Drinker (El Bebedor) que satirizaba la icónica escultura de bronce El Pensador” de Auguste Rodin, fue presentada en 2004 en la cercana Shaftesbury Avenue. Poco después fue robada y, posteriormente, estuvo envuelta en años de disputas sobre su propiedad.

Con información de: AFP y EFE

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[Fotos: Richard A. Brooks/AFP]