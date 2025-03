Receta de torta de banana invertida, rápida y fácil

El Ministerio de Salud absorberá las funciones del Instituto Nacional del Cáncer Según pudo confirmar Infobae, la cartera sanitaria nacional absorberá el INC para promover una centralización de sus funciones y hacerlo más eficiente. Mantendrá los programas, el acceso a medicamentos y los tratamientos a pacientes oncológicos

Grasa abdominal: por qué los ejercicios tradicionales no son la solución Según informó The Independent, la distribución del tejido adiposo no es uniforme. Expertos destacaron que factores como la biología y las etapas hormonales modifican su ubicación y cantidad