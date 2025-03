Recalentar alimentos: qué comidas evitar y cómo manejar las sobras adecuadamente

La correcta manipulación de las sobras de alimentos es esencial para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, por lo que la refrigeración rápida y el recalentamiento adecuado son claves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento y recalentamiento adecuado de las sobras de comida es clave para evitar riesgos de problemas de salud, como por ejemplo una intoxicación

Expertos han subrayado la importancia de manejar los alimentos con cuidado para que no exista, entre otras cosas, proliferación de bacterias peligrosas. Aquí, un repaso por algunos consejos fundamentales.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) destaca que para garantizar que las sobras sean “seguras para comer, asegúrese de que la comida esté cocinada a una temperatura segura y refrigérelas rápidamente. No cocinar los alimentos a una temperatura segura y dejarlos afuera a una temperatura insegura son las dos causas principales de las enfermedades transmitidas por los alimentos. La manipulación segura de las sobras es muy importante para reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos”.

“Una vez que los alimentos se hayan cocinado de manera segura, los alimentos calientes deben mantenerse calientes a 140° F (60°C) o más para evitar el crecimiento bacteriano. Dentro de las 2 horas posteriores a la cocción de los alimentos o después de retirarlos de un aparato que los mantiene calientes, las sobras deben refrigerarse”, postulan desde USDA.

La correcta refrigeración de las sobras no solo ralentiza el crecimiento bacteriano, sino que también permite conservar los alimentos de manera más segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Mayo Clinic también recomiendan una estricta supervisión de los tiempos de almacenamiento. Según la especialista en nutrición Katherine Zeratsky, “las sobras se pueden guardar durante 3 o 4 días en el refrigerador. Después de eso, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta. Si crees que no podrás comer las sobras dentro de 4 días, congélalas inmediatamente. Las sobras congeladas se mantienen durante un tiempo largo. Sin embargo, tienen mejor sabor durante los primeros 3 o 4 meses”.

Además, recuerda que “después de 3 o 4 días, pueden aparecer gérmenes, también conocidos como bacterias, en las sobras que están en el refrigerador. Esto aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria, también conocida como enfermedad trasmitida por alimentos”.

Si las sobras se dejan fuera del refrigerador, el tiempo de exposición es clave. Zeratsky, experta de Mayo Clinic, lo resume de manera clara: “La mejor opción es poner las sobras en el refrigerador apenas termines de comer. Después de 2 horas, es necesario enfriar los alimentos que estuvieron fuera del refrigerador a temperatura ambiente típica en una fiesta o un pícnic. Si hacen 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius) o más, los alimentos no deben permanecer fuera del refrigerador durante más de una hora”.

Qué alimentos no deben ser recalentados o deben ser manejados con especial cuidado

Si bien hay muchas recomendaciones sobre cómo manejar las sobras de manera segura, ciertos alimentos requieren precauciones especiales al momento de ser recalentados.

Arroz cocido

El arroz cocido, al ser uno de los alimentos susceptibles a la contaminación por Bacillus cereus, requiere precauciones adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz cocido es uno de los alimentos más comunes que se recalientan, pero también es uno de los más peligrosos si no se maneja correctamente. Bacillus cereus, una bacteria que puede contaminar el arroz cocido, puede sobrevivir incluso después de que el arroz haya sido cocinado, según el Dr. Bryan Quoc Le, experto en seguridad alimentaria. Le ha postulado que las esporas de esta bacteria pueden multiplicarse rápidamente si el arroz no se enfría y recalienta correctamente.

“El arroz puede ser un problema porque las esporas de una bacteria, Bacillus cereus, pueden permanecer en el arroz incluso después de que se cocina”, explicó en una entrevista con Realsimple.

Por ello, cuando se recalienta el arroz, es vital que todas las partes alcancen al menos 74°C (165°F) para destruir las bacterias presentes. Si el arroz ha sido guardado por más de unas horas a temperatura ambiente, lo mejor es desecharlo.

Huevos cocidos

El huevo es un gran alimento, pero al que hay prestar atención a su cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos cocidos también pueden representar un riesgo si no se almacenan y recalientan correctamente. Aunque los huevos crudos son conocidos por su potencial para albergar Salmonella, la bacteria también puede seguir estando presente en los huevos cocidos si no se manejan adecuadamente.

De acuerdo a Le, si los huevos cocidos no se refrigeran de inmediato y no se recalientan a la temperatura adecuada (74°C o 165°F), las bacterias pueden seguir multiplicándose, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Los expertos de la Mayo Clinic recomiendan que las sobras de alimentos cocinados no se guarden por más de 3 a 4 días en el refrigerador.

Papas cocidas

Cuando se recalentan papas cocidas, como papas al horno o puré de papas, lo ideal es que se vuelvan a cocinar completamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las papas cocidas, ya sean papas al horno, papas fritas o puré de papas, también deben manejarse con precaución, de acuerdo a Le. Él postuló que también pueden estar contaminadas con la bacteria Bacillus cereus. “Las papas cocidas deben cocinarse nuevamente por completo para evitar este patógeno”, dijo.

Pollo

El pollo es otro alimento que debe ser manejado con cuidado. Si no se cocina adecuadamente, puede albergar bacterias peligrosas.

El pollo es delicioso. Sin embargo, es fundamental su cocción adecuada - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Al recalentar pollo, estas bacterias pueden no eliminarse por completo, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Asegurarse de que el pollo esté completamente recalentado a la temperatura adecuada es crucial para evitar problemas de salud.

Consejos adicionales para un almacenamiento seguro

El almacenamiento adecuado es esencial para prevenir enfermedades alimentarias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU (FDA) recomienda que los alimentos se almacenen a temperaturas de 4°C o menos para ralentizar el crecimiento bacteriano. Además, al recalentar alimentos congelados, la FDA sugiere descongelarlos en el refrigerador o usando un microondas, no a temperatura ambiente.