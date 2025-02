Belleza natural y vitalidad: los secretos de Brooke Shields para lucir espléndida a sus casi 60 años

Brooke Shields busca revolucionar la percepción de la belleza y el envejecimiento

Brooke Shields, reconocida por su carrera en el cine, la televisión y la moda, alcanzó la fama desde muy joven con películas emblemáticas como La laguna azul. A lo largo de los años, su imagen estuvo ligada a los ideales de belleza y juventud en Hollywood.

Hoy, convertida en un fenómeno de las redes sociales, enfrenta un nuevo desafío: ser una figura pública a punto de cumplir 60 años. Desde esa experiencia, reflexiona sobre el envejecimiento y la presión que enfrentan las mujeres para mantenerse jóvenes.

Según Shields, este es un momento en el que las mujeres están recuperando su autonomía y poder, y pueden tomar decisiones sobre su vida sin responder a expectativas ajenas. Es por eso que en su libro: “A Brooke Shields no se le permite envejecer”, buscó modificar la narrativa sobre las mujeres y el envejecimiento.

Brooke Shields en la película "La laguna Azul", en 1980 (Grosby Group)

Según la actriz, en la actualidad, las mujeres pueden escribir cada una su historia. Es por eso que presenta una visión optimista de lo que significa ser mujer en “este próximo tercio” de su vida, desmontando mitos aún muy arraigados sobre la edad.

En una entrevista a Real Simple, la artista explicó que cuanto más hablaba con mujeres mayores de 40 años, más se daba cuenta de que parte de perseguir la juventud no era solo por ellas mismas, sino para los demás. “Es por las parejas, es por la forma en que te miran en público, y es una pendiente peligrosa y resbaladiza. No se nos permite simplemente crecer, experimentar nuestra vida y estar bien con eso”, advirtió.

Es más, en el documental Pretty Baby, Shields abordó las exigencias de la industria y los desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera, desmontando mitos aún arraigados sobre la edad y la imagen pública de las mujeres.

Brooke Shields junto a su hija Rowan Francis Henchy REUTERS/Tom Brenner

Sin embargo, es a través del libro que Brooke buscó cambiar esos conceptos: “Espero que esto abra una conversación sobre cuáles son los ideales y qué significa realmente la belleza”.

Según la actriz, la belleza puede presentarse de distintas formas. No tiene por qué estar asociada a la juventud: “Nuestra sociedad se ha centrado de forma tan miope en la juventud que perdemos de vista el valor que aporta la edad, la experiencia y el tiempo. Miro a mis dos hijas: todo es más alto, más firme y más suave. Y sé que todo es atractivo y se vende, pero quiero que mis hijas no tengan miedo de tener mi edad”.

Además, Shields destacó que considera que el envejecer de forma natural es una tendencia positiva. Aunque remarcó: “El hecho de que tenga 59 años y me llamen ‘vieja’ no me parece correcto. Espero que todavía queramos sentirnos y lucir lo mejor posible, en lugar de perseguir algo irreal e injusto”.

Las claves de Brooke

El ejercicio consciente y la meditación han transformado su entendimiento de bienestar físico y emocional, dijo Brooke Shields REUTERS/Eduardo Munoz

La actriz cuida mucho su alimentación y comparte sus trucos en Instagram. Dormir es un paso fundamental para el cuidado de la piel y bienestar y el ejercicio no puede faltar para completar toda su rutina corporal. Por supuesto, otro truco imprescindible es cuidarse de los rayos de sol con protectores adecuados a su piel.

Algunos de sus hábitos saludables son:

Entrenamiento. El core y los brazos son dos de las zonas que Brooke trabaja con más intensidad. Cambia constantemente su rutina de ejercicios para que no haya dos días iguales. A la actriz y modelo le encanta usar equipo simple e incluso artículos cotidianos como pueden ser las sillas de casa para entrenarse.

Dieta. No es fan de los planes de alimentación restrictivos como la alimentación cetogénica o el ayuno intermitente. Ella asegura que el equilibrio es extremadamente importante.

Dieta flexible, rutinas de ejercicio dinámicos y descanso efectivo son las claves de su bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos enseñaron a negarnos a nosotras mismas ciertos placeres con la comida. La moderación es difícil porque requiere un compromiso real con el equilibrio”, explicó a Women Health. “Si me digo a mí misma: ‘No voy a comer helado’ o ‘no voy a beber’, seguramente me den ganas de hacer precisamente ambas cosas”, agregó.

Por eso, Shields apuesta por darse los gustos de vez en cuando. “Si estás deseando comerte algo, hazlo, y después trabaja duro para quemarlo”, aconsejó, poniendo el ejemplo de las copas de vino que se bebe de vez en cuando. “Es una cuestión de control y equilibrio”, aseguró.

Gracias a Instagram, se sabe cómo Brooke cuida su alimentación y se puede observar que en ella no faltan ni antioxidantes ni lácteos. Frambuesas, kiwis o uvas son parte de su dieta. Todas estas frutas comparten ingredientes antioxidantes, encargados de frenar la acción de los radicales libres y así combatir el envejecimiento de la piel.

Tener una buena calidad de sueño es uno de sus consejos más importantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Dormir lo suficiente” es su mayor consejo, aseguró a la revista Healthy Living . Dijo que antes se acostaba muy tarde y se levantaba también tarde, lo que le impedía llevar una rutina normal. Pero logró cambiarla cuando comenzó a practicar meditación , que no solo la ayudó a conciliar el sueño, también a mejorar sus entrenamientos, siendo más consciente de su cuerpo. “Nunca me había centrado en el elemento espiritual del ejercicio o en la idea de honrar el cuerpo y el alma”, detalló.

Cultivar los afectos. “Las amistades son la columna vertebral de mi diversión. Estoy en un chat grupal con mis amigas de la secundaria y siempre nos estamos riendo. También creo que es muy importante tener amigos para que no todo dependa de tu pareja”, señaló.

El amor, un aspecto esencial que se construye

En cuanto al amor, Brooke hace 23 años que está casada y reflexionó: “Quiero envejecer con él, pero tenemos que seguir creciendo. Y esa es la parte más difícil de las relaciones, que no creces al mismo ritmo. Puede resultar muy chocante para la otra persona, así que tienes que estar dispuesto a hablar de ello. El amor duradero requiere mucho trabajo y debes estar dispuesto a hacerlo porque tu propósito ha cambiado”.

Brook Shields con su esposo y sus hijas (Instagram)

Con respecto a los hijos y cómo afrontar el nido vacío, la actriz afirmó: “Sí, los niños son como si te subieran a un tren y ni siquiera te dieras cuenta de que estás ahí. Luego te empujan y te quedas ahí parado sin los niños y piensas: ‘¿Qué se supone que debemos hacer ahora?’. Ya no tienes tu punto de referencia”. Pero, todos estos aspectos se convirtieron en su experiencia de vida

“Creo que una experiencia de vida es el mayor regalo que se nos puede conceder porque te permite mirar atrás, ver una vida vivida. No la califiques como ‘bien’ vivida, ‘mal’ vivida, lo que sea. Simplemente, una vida vivida”, indicó. Al tiempo que, al hablar sobre la llegada de los 60, que los cumple el 31 de mayo, la actriz dijo: “Este año, mi próximo gran cumpleaños será el 60. No quiero una gran fiesta. Es demasiada presión. Una amiga de la universidad pasó sus 60 de varias maneras: viajando, yendo al teatro, etc. Y pensé que un año de celebración era una gran idea. Me encanta. Y puede ser lo que quieras, como quieras pasar tu tiempo y con las personas que elijas”.

Finalmente, concluyó: “Mira el conjunto… lo que significa realmente vivir en tu cuerpo y en tu vida al máximo. Y lo que te hace feliz, no en comparación con otra persona”.