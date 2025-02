El secreto detrás de la meditación trascendental, la técnica favorita de las celebridades

Oprah Winfrey, Martin Scorsese, Cameron Díaz y Hugh Jackman, algunos de los famosos que han adoptado la meditación transcendental para mejorar su vida cotidiana

En un mundo donde el estrés, la procrastinación y la ansiedad se han convertido en compañeros habituales, la búsqueda de métodos para lograr bienestar es constante.

Entre las diversas técnicas de relajación, la meditación trascendental ha ganado una notable popularidad, prometiendo resultados sorprendentes en solo 20 minutos, dos veces al día.

Esta práctica, que no requiere posturas complicadas ni concentración intensa, ha sido adoptada por millones de personas, incluidas destacadas figuras del mundo del espectáculo y los negocios.

¿Qué es la meditación trascendental?

Desarrollada y popularizada por Maharishi Mahesh Yogi en la década de 1950, la meditación trascendental se basa en un concepto aparentemente sencillo: repetir un mantra en silencio con los ojos cerrados.

A diferencia de otros métodos de meditación que enfatizan la respiración o la visualización, este enfoque busca llevar la mente a un estado de profunda calma mediante la repetición de un sonido específico, asignado por un instructor certificado.

La meditación trascendental busca llevar la mente a un estado de calma profunda mediante la repetición silenciosa de un mantra personalizado, elegido por un instructor certificado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia detrás de este método es que la mente, al sumergirse en la vibración del mantra, logra un estado de relajación profunda y trascendencia de los pensamientos, sin esfuerzo consciente.

Este proceso, que puede parecer casi mágico, ha sido estudiado por científicos y practicantes, quienes destacan sus efectos positivos en la reducción del estrés, la mejora del sueño y el aumento de la creatividad.

Los seguidores de la meditación trascendental

Desde su origen, la técnica ha sumado más de seis millones de adeptos en todo el mundo, incluidos numerosos famosos que la han convertido en parte de su rutina diaria.

Oprah Winfrey, Martin Scorsese, Cameron Diaz y Hugh Jackman han elogiado los beneficios de esta práctica, asegurando que les ha ayudado a manejar el estrés y mejorar su bienestar general.

Oprah Winfrey, Martin Scorsese, Cameron Diaz y Hugh Jackman son algunos de los famosos que han adoptado la meditación trascendental, destacando su impacto en la reducción del estrés y el bienestar general

Sin embargo, lo que pocas veces se menciona es que aprender este método requiere una inversión económica considerable.

A diferencia de la meditación guiada gratuita disponible en línea, la meditación trascendental solo puede aprenderse a través de cursos certificados, cuyos costos pueden ascender a varios cientos o incluso miles de pesos.

Uno de los aspectos más atractivos de la meditación trascendental es su simplicidad y accesibilidad.

No es necesario adoptar posturas complicadas ni seguir estrictos patrones de respiración; simplemente se trata de cerrar los ojos y permitir que el mantra haga su trabajo.

En una era donde las notificaciones constantes, la sobrecarga de información y las demandas laborales pueden resultar abrumadoras, esta técnica ofrece un santuario de tranquilidad.

Estudios han demostrado que la meditación trascendental reduce la ansiedad, disminuye la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, proporcionando herramientas valiosas para gestionar el estrés de la vida moderna.

No es para todos: los desafíos de la práctica

Pese a sus beneficios, la meditación trascendental no es universalmente aceptada. Mientras algunos experimentan una paz interior casi mística, otros encuentran el método monótono o poco efectivo.

La repetición del mantra, lejos de ser relajante para todos, puede parecer extraña o incluso incómoda para quienes no están familiarizados con las prácticas espirituales.

La constancia es fundamental para experimentar plenamente los beneficios de la meditación trascendental y evitar que la práctica se diluya con el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro desafío es la constancia. Dedicar 20 minutos dos veces al día puede parecer sencillo en teoría, pero en la práctica, muchas personas encuentran difícil mantener la disciplina en su rutina diaria.

Sin una práctica regular, los efectos positivos pueden ser menos notorios, lo que lleva a muchos a abandonar la técnica antes de experimentar sus beneficios completos.

La meditación trascendental puede compararse con un viaje en primera clase: no es imprescindible para todos, pero quienes la prueban suelen encontrarle valor.

Es un método que invita a desacelerar, a respirar y a descubrir el poder del silencio en medio del ruido cotidiano.

La meditación trascendental brinda un refugio ante el ritmo acelerado de la vida moderna, pero su efectividad depende del compromiso y la afinidad de cada persona con la práctica (Freepik)

No obstante, es importante no verla como una solución milagrosa. Como cualquier técnica de bienestar, requiere compromiso y mente abierta. No es una panacea, sino una herramienta que puede ayudar a alcanzar un mayor equilibrio mental y emocional.

Si alguna vez te sientes abrumado por la rutina, tal vez valga la pena probarlo: cerrar los ojos, repetir un mantra y sumergirte en la tranquilidad.

Al final, la meditación, más que un ejercicio, es una lección de aceptación: aprender a estar en paz con lo que es, sin forzar lo que no tiene que ser.