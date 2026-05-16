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El sugestivo mensaje de Mauro Icardi en medio de los rumores de su salida del Galatasaray

El delantero argentino compartió un emotivo posteo en redes sociales luego de obtener su cuarto campeonato consecutivo

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El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray

Las celebraciones tras la obtención del título en la Superliga de Turquía por parte del Galatasaray ofrecieron escenas de gran emotividad en el estadio. Entre los protagonistas se destacó Mauro Icardi, quien, acompañado por su pareja Eugenia China Suárez, no ocultó la emoción tras levantar el trofeo con el club de Estambul.

Una semana después de la consagración, el delantero argentino decidió compartir sus sensaciones en redes sociales, publicando un extenso mensaje cargado de recuerdos, gratitud y sentimientos por su vínculo con el club turco. La publicación se produjo tras una serie de críticas que el futbolista había recibido y respondido en días anteriores.

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El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
El delantero argentino compartió un mensaje cargado de gratitud y nostalgia tras consagrarse campeón en Turquía (@Mauroicardi)

Hace cuatro años llegué sin saber que la vida me estaba llevando hacia una de las historias más hermosas que iba a vivir jamás”, escribió Icardi, haciendo un repaso desde su llegada al fútbol turco. El jugador se mostró reflexivo, poniendo en palabras el significado que adquirió su paso por el Galatasaray más allá de lo deportivo.

Hoy entiendo que no era solo fútbol. Nunca fue solo fútbol”, expresó el delantero, quien subrayó la importancia de la pasión y el afecto que lo rodearon en la ciudad de Turquía: “Porque entre el ruido del estadio, las luces de Estambul, las canciones que bajaban desde las tribunas y el amor de millones de personas… sin darme cuenta, fui encontrando un hogar lejos de casa”.

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El vínculo entre el delantero argentino y la institución logró conquistar cuatro títulos consecutivos de liga. En ese contexto, Icardi se transformó en un referente para la afición, que lo adoptó como ídolo. La propia voz del futbolista resume el recorrido: “Pasaron cuatro años. Cuatro campeonatos. Miles de abrazos. Millones de recuerdos”.

El delantero argentino repasó sus años en Estambul y agradeció el cariño de la hinchada
El delantero argentino repasó sus años en Estambul y agradeció el cariño de la hinchada

El mensaje, cargado de nostalgia y orgullo, coincide con el crecimiento de rumores sobre una eventual salida del club, mientras el contrato de Icardi con el Galatasaray se mantiene vigente hasta el 30 de junio de 2026. En caso de que no prospere una negociación para ampliar ese vínculo, el delantero podría quedarse con el pase en su poder.

En su carta pública, Icardi resaltó el valor de lo vivido más allá de lo deportivo: “Pero lo más valioso no fueron los trofeos. Fue sentir cómo un país entero me abrió el corazón y se metió en lo más profundo de mi”. El argentino se consolidó como máximo goleador extranjero de la historia de Galatasaray, con 77 goles y seis títulos desde su llegada en 2022.

El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
El argentino alcanzó el récord de máximo goleador extranjero en el Galatasaray (@Mauroicardi)

El delantero describió con palabras sentidas lo que representa el paso por el fútbol turco en su vida: “Porque hay lugares que se quedan para siempre viviendo dentro de uno. Turquía será eso para mí. Un recuerdo imposible de borrar. Un amor que el tiempo no va a tocar jamás”.

En el mensaje, Icardi profundizó sobre la dimensión emocional de su experiencia: “Porque hubo noches donde parecía que el mundo se detenía por noventa minutos. Y en esos momentos, mientras todo el estadio cantaba, yo entendía que estaba viviendo algo que iba mucho más allá del fútbol”.

A la hora de relatar lo que vivió con los hinchas y la gente del club, el jugador fue contundente: “Vi felicidad en los ojos de los niños. Vi lágrimas en personas que me abrazaban como si me conocieran de toda la vida. Y sentí un cariño tan inmenso… que hay cosas que ni siquiera las palabras pueden explicar”.

El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
El argentino, figura del club de Estambul, celebró junto a su familia y se mostró conmovido en redes sociales (@Mauroicardi)

En el cierre de su mensaje, Icardi agradeció públicamente al equipo de Estambul: “Gracias Galatasaray. Gracias por convertirme en parte de esta historia. Gracias por hacerme sentir amado, respetado y eterno”.

El delantero concluyó con una reflexión sobre el paso del tiempo y el valor de los recuerdos: “Tal vez algún día las luces se apaguen, los partidos terminen y el tiempo pase. Pero hay amores que no conocen despedidas. Y cuando pasen muchos años, voy a mirar hacia atrás y voy a sonreír con el corazón lleno, sabiendo que hubo una vez, en una tierra maravillosa, donde fui verdaderamente feliz”.

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