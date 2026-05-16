Una nueva norma entrará en vigor este 29 de mayo e impondrá un pago anual de USD 100 a migrantes

Estados Unidos exigirá el pago anual de USD 102 a solicitantes de asilo con expedientes pendientes ante USCIS desde mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos comenzará a exigir el pago de una tarifa anual de USD 102 a los solicitantes de asilo con expedientes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la agencia federal de servicios migratorios. La medida, que entra en vigor el 29 de mayo de 2026, afecta a miles de personas extranjeras que mantienen trámites activos y responde a la implementación de la ley H.R.1 (2025), según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), principal organismo de control migratorio, en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial publicada por USCIS, la “Annual Asylum Fee” deberá abonarse cada año mientras el caso permanezca sin resolución. La agencia federal explicó que “la falta de pago implicará el rechazo automático de la solicitud de asilo y la pérdida de derechos asociados”, como la autorización de empleo vinculada, de acuerdo con la regulación disponible en la web institucional. La disposición no contempla exenciones ni reducciones, salvo las excepciones específicas previstas en la ley, y constituye un requisito obligatorio para todas las personas que hayan presentado el formulario I-589 y tengan su solicitud en trámite.

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La introducción de esta tarifa anual marca un cambio en el sistema migratorio estadounidense. Desde 1995, el proceso de asilo no exigía pagos periódicos para mantener un expediente activo. Según la información difundida por el DHS, la nueva regla responde a la necesidad de fortalecer la financiación del sistema y evitar la acumulación indefinida de casos pendientes.

¿Qué implica la nueva tarifa anual para solicitantes de asilo en Estados Unidos?

Desde el 29 de mayo de 2026, todas las personas extranjeras con solicitudes de asilo activas ante USCIS deberán abonar una tarifa anual de USD 102. El monto se ajusta cada año conforme a la inflación, de acuerdo con la regla publicada por el DHS en el Federal Register. La obligación de pago se extiende a cada año calendario en que el expediente permanezca pendiente. Según la página oficial de USCIS: “El solicitante debe abonar la cuota anual hasta que la agencia publique una resolución final sobre el caso”.

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Las autoridades federales han definido que la notificación sobre el pago de la tarifa será enviada a las personas afectadas por correo electrónico y postal, y que el plazo para efectuar el pago será de 30 días a partir de la recepción de la notificación. La tarifa debe abonarse exclusivamente a través del portal digital de USCIS.

La nueva tarifa de asilo anual busca fortalecer la financiación del sistema migratorio y reducir la acumulación de casos pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes deben pagar la tarifa anual de asilo y existen excepciones?

La obligación de pago corresponde a todas las personas extranjeras que tengan una solicitud de asilo pendiente ante USCIS. Este requisito se aplica sin distinción de nacionalidad, edad o fecha de ingreso del expediente, siempre que el trámite siga activo a partir del 29 de mayo de 2026, según lo establecido oficialmente. La normativa contempla excepciones únicamente para algunos menores no acompañados, quienes, según la ley H.R.1 (2025) y la regla del DHS, pueden quedar eximidos del cobro si cumplen con condiciones específicas.

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USCIS detalla en su portal institucional que “No existen exenciones generales ni reducciones para el pago anual de la tarifa de asilo”, y que las excepciones previstas están estrictamente reguladas por la legislación federal vigente.

¿Qué ocurre si no se realiza el pago anual de asilo?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha precisado en la normativa publicada que el incumplimiento del pago anual tiene consecuencias directas e inmediatas. Si la persona no abona la tarifa dentro de los 30 días posteriores a la notificación, USCIS procederá al rechazo automático de la solicitud de asilo y al cierre definitivo del expediente.

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De acuerdo con el Federal Register, “La falta de pago de la Annual Asylum Fee resultará en el cierre del caso y en la pérdida de todos los derechos vinculados a la solicitud”. El solicitante deberá iniciar un nuevo trámite si desea volver a pedir asilo en el futuro, lo que implica completar nuevamente el formulario I-589 y pagar la tarifa inicial vigente.

Solo algunos menores no acompañados podrán acceder a las excepciones de la tarifa anual de asilo, según lo prevé la ley H.R.1 de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la nueva tarifa a los permisos de trabajo y estatus migratorio?

El rechazo de la solicitud de asilo por impago de la tarifa anual tiene consecuencias sobre los permisos de trabajo. Según USCIS, cualquier solicitud pendiente de autorización de empleo basada en el caso de asilo será rechazada si el expediente principal es cerrado por falta de pago. Además, quienes ya cuenten con un permiso de trabajo derivado de la solicitud de asilo perderán automáticamente el derecho a trabajar en el país.

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El DHS sostiene que, si el solicitante no dispone de otro estatus legal, las autoridades migratorias podrán iniciar procedimientos de remoción, que pueden incluir la remisión ante un tribunal de inmigración o la aplicación de la expulsión acelerada, de acuerdo con la información oficial.

¿Cuáles son los pasos para pagar la Annual Asylum Fee?

El pago de la tarifa anual debe realizarse únicamente a través de la cuenta personal en el portal digital de USCIS. Una vez recibida la notificación oficial, el solicitante debe ingresar en su cuenta, seleccionar el expediente correspondiente y completar el pago con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. El comprobante queda registrado en el sistema y es consultable por el interesado.

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USCIS recomienda a las personas con solicitudes de asilo pendientes que mantengan actualizada su información de contacto y revisen con frecuencia sus notificaciones electrónicas y postales para evitar el rechazo automático del caso por omisión de pago.

¿Qué fundamentos legales respaldan la tarifa anual de asilo?

La tarifa anual se fundamenta en la ley H.R.1 (2025), denominada oficialmente en inglés One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio de 2025. La legislación forma parte de una reforma migratoria más amplia, cuyo objetivo es dotar de mayor financiamiento y herramientas de control a las agencias federales a cargo de la política migratoria, según lo publicado por el DHS.

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La regla provisional fue difundida oficialmente en el Federal Register el 29 de abril de 2026, donde se exponen los detalles de aplicación, excepciones y procesos de notificación. El texto íntegro está disponible en el portal federal y en la web institucional de USCIS.

El pago de la tarifa debe realizarse exclusivamente a través del portal digital de USCIS en un plazo de 30 días tras la notificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo y cómo se notificará a los solicitantes?

Según USCIS, la notificación sobre la obligación de pago será enviada a los solicitantes a partir de la entrada en vigor de la normativa. Desde octubre de 2025, la agencia comenzó a informar a los afectados sobre los lineamientos generales y el cronograma de implementación. El plazo de 30 días para el pago de la Annual Asylum Fee comenzará a correr desde la recepción de la notificación formal.

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La agencia federal enfatizó que la falta de actualización de los datos personales no constituye una justificación válida para evitar el cierre del expediente. El sistema digital de USCIS permite modificar la información de contacto en cualquier momento.

¿Qué cambia y qué se mantiene en el proceso de asilo?

Con la entrada en vigor de la tarifa anual, el proceso de asilo en Estados Unidos incorpora un requisito financiero adicional para quienes mantienen expedientes pendientes. El resto de los procedimientos, como la evaluación de elegibilidad, la presentación del formulario I-589 y el acceso a audiencias migratorias, se mantiene sin modificaciones sustanciales, de acuerdo con la información oficial.

El DHS indicó que la medida busca reducir la acumulación de casos pendientes y fortalecer el sistema de asilo. El procedimiento para solicitar protección internacional ante USCIS sigue las mismas etapas, pero ahora exige la actualización periódica del pago anual.

¿Cuál es el impacto esperado para los solicitantes de asilo?

La implementación de la tarifa anual implica que las personas con solicitudes de asilo activas deberán planificar el pago recurrente para mantener su expediente vigente. La recomendación institucional es revisar con frecuencia los canales oficiales de notificación y cumplir estrictamente los plazos, para evitar la pérdida de derechos y la necesidad de reiniciar el trámite.

A partir del 29 de mayo de 2026, los expedientes de asilo pendientes en Estados Unidos quedan sujetos a la nueva regulación, que obliga al pago de la Annual Asylum Fee y prevé consecuencias inmediatas en caso de incumplimiento. La información oficial sobre requisitos, plazos y procedimientos está disponible en los portales de USCIS y del DHS.