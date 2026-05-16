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Un luchador de MMA perdió la vida tras rescatar a cuatro adolescentes atrapadas en la corriente de un lago

Medet Zheenaliev murió ahogado con un acto heroico en Kirguistán, tras lanzarse al agua para soccorrer a varias jóvenes que estaban en peligro

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Joven luchador asiático sin camiseta en un octágono de MMA, con shorts negros estampados y guantes rojos y blancos. Hay una valla metálica de fondo y un cartel vertical a la derecha
Medet Zheenaliev dio su vida en un rescate en el lago Issyk-Kul

Medet Zheenaliev, reconocido luchador de artes marciales mixtas, falleció a los 30 años en un acto de heroísmo que le costó la vida al intentar salvar a cuatro adolescentes que se encontraban en peligro en el lago Issyk-Kul, según reportó el diario inglés The Sun.

El pasado 12 de mayo, Zheenaliev disfrutaba de una jornada junto a sus amigos cercano a las aguas de Issyk-Kul, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Kirguistán, su país natal. La calma del día se quebró cuando el deportista advirtió que cuatro chicas luchaban por mantenerse a flote debido a una fuerte corriente. Sin dudarlo, se lanzó al agua junto a un amigo para socorrerlas.

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Ambos hombres lograron conducir a las jóvenes hasta la orilla, donde fueron puestas a salvo. Sin embargo, durante el proceso de rescate, Zheenaliev desapareció en el agua. El resto del grupo sólo pudo observar que el luchador no logró salir a flote tras su heroico gesto.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió durante horas. Finalmente, los buzos recuperaron el cuerpo de Zheenaliev del fondo del lago al día siguiente. Las investigaciones oficiales confirmaron que la causa de muerte fue ahogamiento mientras intentaba socorrer a las adolescentes, de acuerdo con The Sun.

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Vista panorámica de una playa de arena junto a un vasto cuerpo de agua azul. Hay vegetación, tiendas de campaña blancas y una gran duna de arena en primer plano
El lago Issyk-Kul se ubica entre las montañas del Tien Shan, en el centro de Kirguistán

Antes de este trágico episodio, Zheenaliev había dejado su huella como peso wélter en el circuito profesional de MMA, principalmente en Rusia. Su carrera, que se extendió entre 2017 y 2019, incluyó cuatro combates oficiales y un récord equilibrado de dos victorias y dos derrotas.

El debut de Zheenaliev se produjo en septiembre de 2017, durante el torneo Battle For The Belt. En esa ocasión, consiguió imponerse a Vladimir Kravchuk por sumisión mediante una barra de brazo en la primera ronda, concretando la victoria en poco más de dos minutos.

Seis meses después, volvió a la jaula y sumó un nuevo triunfo en la primera ronda, esta vez por nocaut ante Shamil Temirkhanov durante el evento Battle on Volga 3. Ambos éxitos marcaron un prometedor inicio para el peleador.

El luchador de MMA dejó una huella de valentía y dolor en el mundo de las artes marciales
El luchador de MMA dejó una huella de valentía y dolor en el mundo de las artes marciales

La siguiente etapa de su carrera estuvo marcada por desafíos. En abril de 2018, sufrió una derrota por sumisión frente a Akhmadkhan Bokov en la segunda ronda, durante Road To M-1. Tras un prolongado receso de 16 meses, Zheenaliev regresó al octágono en agosto de 2019, pero perdió frente a Makkasharip Zaynukov por interrupción médica tras la primera ronda en GFC 16.

Según registros de Tapology, Zheenaliev tenía programada una quinta pelea en septiembre de 2019 contra Samray Shaykhamodov, pero el combate fue cancelado por motivos no especificados. Desde entonces, no volvió a competir profesionalmente y cerró su carrera con un balance igualado de victorias y derrotas.

El fallecimiento de Zheenaliev se sumó a otro suceso reciente que afectó al mundo de la lucha. El ex peleador de MMA Gerónimo Dos Santos, conocido como “Mondragon”, perdió la vida a los 45 años tras sumergirse en el río Negro, en el estado brasileño de Amazonas. Según reportes de medios locales, el brasileño fue arrastrado por la corriente durante una visita al lugar junto a su pareja y no logró salir a la superficie. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, atrapado bajo las rocas en el lecho del río.

Ambos casos ocurren en contextos similares, donde figuras del deporte arriesgaron y perdieron la vida en entornos acuáticos. Las autoridades locales de Kirguistán y Brasil han clasificado ambos fallecimientos como ahogamientos accidentales, ocurridos en actos que involucraron intentos de rescate o situaciones de riesgo inesperado.

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Medet ZheenalievMMADeportes-Argentina

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