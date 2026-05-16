Quién era el hombre que murió tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno cuando revisaba su camioneta

Damián Irungaray, reconocido tropillero y jugador de pato, murió atropellado en la autopista Perito Moreno mientras revisaba su camioneta

La autopista Perito Moreno fue escenario de una tragedia durante la mañana de este sábado, cuando un vehículo atropelló a un hombre de 41 años y a su hijo de 19. Ambos fueron identificados horas más tarde como Damián y Álvaro Irungaray, respectivamente. La familia era reconocida por participar en pato, el deporte nacional.

El padre bajó de su camioneta para revisarla al notar que tenía un desperfecto mecánico, momento en el que fue embestido. La familia viajaba hacia Campo de Mayo donde iban a participar en un torneo de pato. Habían partido desde Bartolomé Bavio, localidad de la provincia de Buenos Aires de la que son oriundos.

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Damián Irungaray tenía 41 años y era una figura reconocida dentro del mundo criollo de la región. A nivel local, era un destacado tropillero y montador, con una fuerte vinculación a las actividades del campo y a las competencias tradicionales.

Las autoridades suspendieron el Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército en señal de duelo

A eso se sumaba su condición de jugador de pato, en el club La Carreta, lo que lo llevaba a tomar parte con regularidad en torneos y encuentros de esa disciplina.

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Este fin de semana tenía previsto estar presente en el Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército, un evento de larga data que se lleva a cabo en Campo de Mayo y que reúne a participantes de distintas localidades. Allí iba a competir su hijo, Álvaro, de 19 años, quien también resultó herido en el accidente.

Voceros de la organización anunciaron la suspensión de la fecha tras el trágico suceso. “Informamos que, por razones de fuerza mayor, queda suspendido el Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército”, escribieron en una publicación de Instagram.

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Y agregaron: “Desde la organización acompañamos a la familia Irungaray en este difícil momento y les enviamos nuestras fuerzas y más sinceras condolencias”.

El club Barrancas del Salado expresó su conmoción y condolencias por la muerte de Damián Irungaray

El club en el que participa Álvaro, Barrancas del Salado, también difundió un comunicado tras el accidente. “Con profundo dolor, informamos que la familia de nuestro club está atravesando un momento muy difícil. Acompañamos de corazón a Álvaro Irungaray y a familia en este triste momento. Nuestras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares y amigos”, publicaron las autoridades en sus redes sociales.

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En cuanto al conductor del vehículo que se dio a la fuga, el personal de la División Autopistas logró identificarlo luego del relevamiento de las cámaras de seguridad.

Con los datos obtenidos, intervino la UFLA Sur. Por la tarde, lograron encontrar la EcoSport en Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires, y quedó secuestrada. Además, se presentó el abogado del conductor implicado, quien aseguró que el hombre se presentaría en las próximas horas ante las autoridades.

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La Policía secuestró al Eco Sport y el abogado del conductor fugado aseguró que se presentará en las próximas horas

Cómo fue el trágico accidente

El hecho ocurrió en el peaje Parque Avellaneda. Todo se originó a raíz de un supuesto desperfecto mecánico que obligó a las víctimas a bajar de la camioneta en que viajaban, momento en que un vehículo las embistió y escapó. En la Toyota Hilux blanca con tráiler llevaban cuatro caballos y un equipo de cencerros.

La Policía de la Ciudad precisó que el hombre había detenido el vehículo sobre la banquina para cambiar un neumático junto a su hijo, cuando una Ford EcoSport blanca los embistió y luego escapó por la avenida General Paz en dirección a la provincia.

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Por su parte, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) señaló que la camioneta que acompañaba a la Hilux tenía las balizas encendidas, y que el rodado responsable de la tragedia abandonó la autopista por la rampa de Alberdi.

El conductor de la Ford Ecosport blanca responsable del atropello se fugó, y la policía busca intensamente al vehículo identificado por cámaras de seguridad

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia hallaron al padre de la familia en paro cardiorrespiratorio. Los intentos de reanimación no tuvieron éxito y se certificó su muerte en el lugar. “Lamentablemente, cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con TN.

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El hijo, por su parte, fue derivado al Hospital Piñero con un cuadro de politraumatismo. Al respecto, Crescenti añadió: “De acuerdo a las lesiones que tiene, estaría fuera de peligro, pero la peor parte se la llevó el otro señor”.

La señal TN también pudo comunicarse con la familia de los afectados. El suegro de la víctima fatal aseguró que “la EcoSport circulaba muy rápido”. Otro pariente agregó: “Si fuera por mí, lo mato”.

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