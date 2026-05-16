Al-Nassr perdió la final de la ACL Two y Cristiano Ronaldo extendió su racha negativa en Arabia Saudita

El elenco saudí cayó en la final de la AFC Champions League Twto y CR7 continúa sin títulos

Al-Nassr consumó otro fracaso al perder la final de la AFC Champions League Two por 1-0 contra el Gamba Osaka en el Al-Awwal Park, estadio del equipo saudí. Este resultado privó a Cristiano Ronaldo de conseguir su primer título en Medio Oriente y su sequía se extiende cada vez más. El histórico delantero ya lleva cinco años sin títulos a nivel clubes.

El cuadro dirigido por Jorge Jesus llegó a la final del torneo continental con un rendimiento superlativo: ganaron todos los partidos y arribaron como el equipo más goleador (33) y que menos tantos recibió (3). A pesar de esto, los japoneses se adelantaron en el marcador a la media hora de partido gracias a la anotación de Deniz Hümmet.

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Desde entonces, el club de Medio Oriente monopolizó la pelota, aunque tuvo serios problemas para doblegar la defensa del Gamba Osaka a pasar de la jerarquía de su ofensiva. De hecho, Cristiano Ronaldo efectuó su primer disparo al arco a los 86 minutos. Su única chance fue un cabezazo tras un tiro libre que se fue por el costado del palo del arquero. A pesar de los esfuerzos y de que eran los favoritos a coronarse en su propio estadio, los japoneses se quedaron con el título y el Al-Nassr extendió su sequía sin celebrar un título.

El equipo de CR7 perdió la final de la AFC Champions League Two

Con este resultado, ya son 13 campeonatos que disputó el Al-Nassr desde la llegada de Cristiano en los que no pudo consagrarse campeón. Además, es la cuarta final que pierden con CR7 en cancha, al mismo tiempo que fueron subcampeones en dos oportunidades en la liga local. La Champions League Two —antes conocida como Copa AFC— es el segundo certamen internacional más importante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), únicamente por debajo de la AFC Champions League Elite.

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A los 41 años y a las puertas de su sexto mundial, Cristiano Ronaldo acumula 33 trofeos en su trayectoria profesional, un palmarés gestado en clubes como el Sporting de Lisboa (1), Manchester United (9), Real Madrid (15), Juventus (5) y con la selección de Portugal (3). Sin embargo, tras quedarse a las puertas una vez más de un título, en Arabia Saudita continúa pendiente una coronación, a pesar de que el Al-Nassr reforzó su plantel con figuras como Sadio Mané, João Félix, Kingsley Coman, Mohamed Simakan, Marcelo Brozović e Iñigo Martínez.

A pesar de los condicionantes, el desempeño individual de Cristiano Ronaldo no ha disminuido en Arabia Saudita. La sequía de títulos contrasta con su productividad goleadora: marcó en 127 oportunidades y brindó 23 asistencias en un total de 146 actuaciones. La última vez que gritó campeón a nivel clubes fue en 2021 de la Coppa Italia con la Juventus, mientras que con Portugal ganó la UEFA Nations League en 2025.

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Cristiano Ronaldo sigue sin salir campeón en Arabia Saudita (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En el mano a mano con Lionel Messi, el astro argentino lo supera ampliamente con 47 títulos ganados con el Barcelona (35), Paris Saint-Germain (3), Inter Miami (3) y la selección argentina (4 con la Mayor, 1 con la Sub-20 y 1 JJOO).

Respecto a las estadísticas individuales en cancha, el portugués mantiene su eficacia goleadora para mantenerse arriba: suma 971 tantos y 261 pases de gol en 1.321 partidos. Messi, por su parte, acumula 909 conversiones y 411 asistencias en 1153 presentaciones. El acumulado ubica a la Pulga con un promedio mayor respecto a las contribuciones que terminaron en gol y los encuentros disputados.

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Cristiano Ronaldo todavía no logró salir campeón con el Al-Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La jornada del sábado comenzó con un condimento especial, ya que el Al-Nassr podría gritar campeón por duplicado el mismo día: tanto de la Champions League Two en cancha y de la Saudi Pro League sin jugar. Al-Hilal, escolta en la liga de Arabia Saudita y rival directo, recibió al Neom Sports Club con la obligación de ganar, ya que un empate o una derrota le habría permitido al elenco de Cristiano Ronaldo gritar campeón con una fecha de antelación.

Sin embargo, el equipo comandado por Karim Benzema se impuso por 2-0 y el título se definirá en la última jornada: Al-Nassr lidera con 83 puntos, seguido del Al-Hilal con 81 unidades. Hace algunos días, un insólito error del arquero brasileño Bento, a quince segundos del final, impidió una victoria del cuadro amarillo frente su a competidor directo que postergó la consagración, frustrando temporalmente el festejo de Ronaldo.

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La Saudi Pro League, finalmente, se definirá el próximo jueves 21 de mayo a partir de las 15:00 (hora argentina) cuando Al-Nassr reciba al Damac (equipo que está al borde del descenso) y el Al-Hilal visite al Al-Feiha.