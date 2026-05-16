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La selección de amistades y parejas bajo modelos matemáticos explica patrones de agrupación social y persistencia de divisiones

Investigadores proponen nuevas estrategias de integración para reducir los obstáculos invisibles que separan a distintos grupos

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Pareja caucásica camina por acera. Detrás, otras parejas similares. A la derecha, personas de etnia negra en parada de autobús. Señal: 'HOMOGAMY STUDY'.
El modelo MAPS revela que las personas buscan amistades y parejas con rasgos de identidad similares, aumentando la homofilia y la segregación social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente validación del modelo MAPS para analizar rasgos de identidad revela que las personas tienden a elegir amistades y parejas mediante una evaluación estricta y combinada de características como edad, género, origen étnico y nivel socioeconómico. Así, la formación de grupos sociales homogéneos y la segregación social aumentan, según investigaciones de la Graz University of Technology y el Complexity Science Hub, publicadas en Communications Physics.

El modelo MAPS, desarrollado en Austria y aplicado en Estados Unidos, muestra que los factores de identidad personal influyen de forma decisiva en las relaciones sociales. La investigación indica que, tanto en escuelas como en matrimonios, una relación solo se establece si todos los atributos relevantes son vistos positivamente, lo que favorece la homofilia y limita la diversidad en los grupos, según la Graz University of Technology.

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Cómo funciona el modelo MAPS para analizar las relaciones sociales

El modelo MAPS (Multidimensional Aggregation of Preferences in Social Ties) está diseñado para cuantificar el impacto de diferentes dimensiones de identidad en la formación de redes sociales.

Según el equipo dirigido por Fariba Karimi, MAPS compara mecanismos de agregación de preferencias para determinar cuál explica mejor la forma en que las personas seleccionan amigos o parejas, como resalta Communications Physics.

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Vista general de un aula escolar con una maestra y varios estudiantes de diversas etnias realizando actividades como experimentos, escritura, lectura y uso de tabletas.
MAPS demuestra que los vínculos sociales solo se forman si todas las dimensiones identitarias evaluadas son compatibles y consideradas favorables por ambas partes (Imagen Ilustrativa Infobae)

MAPS emplea reglas que evalúan cada dimensión identitaria por separado y simula escenarios sociales basados en datos reales. El modelo contrasta diferentes mecanismos, como el promedio, la coincidencia en una sola categoría y la “evaluación combinada”.

Las conclusiones muestran que las personas son altamente selectivas: únicamente cuando cada rasgo evaluado es compatible surge un vínculo social duradero.

De acuerdo con Communications Physics, la fortaleza de MAPS reside en su capacidad para revelar qué características tienen más peso al establecer relaciones y cómo agregar nuevas dimensiones puede reforzar la segmentación y dificultar la integración social.

Qué factores influyen en la formación de amistades escolares

El análisis sobre amistades escolares en Estados Unidos con el modelo MAPS abarca redes de 41.800 estudiantes de secundaria, según la Graz University of Technology. Los investigadores identifican que el curso escolar y el origen étnico son los principales determinantes de la conformación de vínculos de amistad, mientras que el género influye en menor medida.

Los resultados indican una tendencia marcada a la homofilia: los jóvenes prefieren relacionarse con quienes comparten su etnia y nivel académico. Aunque en la dimensión de género existen patrones de reciprocidad, predomina la agrupación por similitudes identitarias. Asimismo, los estudiantes suelen buscar amistades con compañeros de cursos superiores.

El estudio dirigido por Karimi concluye que estas preferencias, al ser cuantificadas, resultan estables y reflejan la reproducción de divisiones sociales dentro de las escuelas.

Además, la validación estadística con datos de 70 escuelas respalda que la segregación por curso y etnia es el patrón dominante, aunque la presencia de estudiantes de origen mixto puede facilitar conexiones entre grupos.

Una pareja asiática de mediana edad camina de la mano en un parque urbano con árboles otoñales y edificios al fondo. Otras personas pasean o se sientan.
En la elección de pareja, la edad, el género y el origen étnico son los criterios predominantes, reforzando la tendencia a matrimonios homogéneos y segregación matrimonial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves de la elección de pareja y segregación matrimonial

El examen de matrimonios en las 50 principales ciudades estadounidenses revela que la edad, el género y el origen étnico predominan como criterios en la selección de pareja, según los resultados publicados en Communications Physics.

MAPS determina que los lazos matrimoniales solo se forman cuando todas las dimensiones de identidad se consideran favorables, promoviendo matrimonios homogéneos y acentuando la segregación.

Respecto al nivel socioeconómico, existe una preferencia aspiracional: personas en terciles bajos y medios del índice ocupacional buscan parejas de nivel superior, mientras que quienes están en el tercil más alto tienden a casarse dentro de su propio grupo.

El investigador Samuel Martin-Gutierrez señala que las personas evalúan cada dimensión de manera independiente y solo establecen vínculos cuando todas las evaluaciones son positivas. Una única valoración negativa puede bastar para descartar una relación, incluso si existen coincidencias en otras dimensiones.

La comparación de mecanismos de agregación muestra que la evaluación combinada es más precisa al predecir quienes unen sus vidas, frente a alternativas más flexibles que aceptan coincidencias parciales. De este modo, MAPS revela la importancia de la selectividad multidimensional en la perpetuación de fronteras sociales y la fragmentación en comunidades urbanas.

Imagen aérea de un gran grupo de estudiantes de secundaria sentados en mesas, organizados en grupos homogéneos. Cada grupo está resaltado con un color brillante.
Las recomendaciones destacan el papel crucial de políticas educativas y de convivencia que fomenten la integración, en vez de aumentar la segmentación por categorías sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos para la integración y políticas contra la segregación social

Graz University of Technology advierte que, al incluir demasiadas categorías identitarias sin mecanismos de integración, aumentan las barreras y se forman subgrupos aislados en contextos sociales y urbanos. Cada dimensión agregada puede elevar el riesgo de fragmentación.

El equipo investigador sugiere que, para reducir la fragmentación social, es clave potenciar la interacción entre personas de distintos orígenes y condiciones económicas. Políticas educativas que mezclen estudiantes o iniciativas de convivencia en barrios diversos pueden fomentar vínculos más heterogéneos.

MAPS permite identificar el peso de cada dimensión de identidad y ofrece una herramienta para diseñar intervenciones públicas que mejoren la cohesión. Según Karimi, comprender cómo se estructuran las relaciones sociales es esencial para implementar estrategias que reduzcan la segregación y promuevan la integración de comunidades.

Las recomendaciones del estudio subrayan que actuar sobre las oportunidades de interacción, en vez de multiplicar categorías sociales, es más efectivo para disminuir barreras y fomentar vínculos sólidos entre diferentes grupos.

Comprender el modo en que las personas evalúan los rasgos identitarios al seleccionar amistades y parejas resulta fundamental para interpretar la dinámica social y desarrollar políticas públicas que impulsen redes más inclusivas y cohesionadas.

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