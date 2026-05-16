Sociedad

Una familia buscó a su perra durante cuatro días y la halló con signos de tortura: quedó ciega por las graves heridas

El hecho ocurrió en Bahía Blanca. Al ser hallado, el animal, de nombre Chimenea, se encontraba en estado crítico lo que provocó la indignación de los vecinos y asociaciones de proteccionistas, que reclaman a la Justicia que identifique y sancione a los responsables del ataque

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Collage de imágenes de la perra Chimenea: en la parte superior, su cabeza herida y ensangrentada; en la inferior, dos retratos de su rostro
Posteo en redes sociales de la familia de la perra, que reclama justicia

Una familia del barrio Altos de Bahía, en Bahía Blanca, sufrió la pérdida de su perra, de nombre Chimenea, a quien buscó durante cuatro días, hasta que la halló con brutales signos de torturas que le causaron secuelas irreversibles.

El animal había desaparecido de su hogar el domingo último y apareció el jueves con pérdida total de visión ya que sus agresores le sacaron los globos oculares y, además, le provocaron otros traumatismos severos. El ataque generó la reacción tanto de los dueños de la perra como de sus vecinos, quienes convocaron a una movilización para reclamar que sean encontrados los responsables.

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En las últimas horas, Chimenea regresó a la vivienda familiar, tras haber sido dada de alta en una veterinaria luego de ser sometida a una intervención quirúrgica para retirar sus ojos, que sufrieron lesiones irrecuperables, e iniciar un tratamiento por una serie de infecciones avanzadas.

“No se sabe si solo perdió la vista o hay daños adicionales, pero está de alta y será monitoreada en casa rodeada de su familia”, describieron sus dueños a BH Info.

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perra de nombre Chimenea hallada torturada tras estar perdida cuatro días en Bahía Blanca
Chimenea se retira de la veterinaria tras haber sido dada de alta para continuar con su recuperación en la casa familiar. Perdió la vista a causa de las heridas que le fueron infligidas

Las tareas para dar con el agresor incluyeron la revisión de cámaras de seguridad de la zona y la difusión del caso en redes sociales y grupos de vecinos. La familia de Chimenea pidió colaboración a quienes pudieran aportar datos y destacó que la denuncia fue formalizada en la Fiscalía, lo que permitió el inicio de una investigación judicial.

La desaparición de la perra fue captada por cámaras de seguridad a la 1:10 del domingo, cuando se alejó de la puerta tras ser presumiblemente llamada por alguien. “Chimenea era muy tranquila, nunca tuvimos un problema con nadie, ni vecinos ni chicos, siempre estaba acompañada. El domingo nos avisaron y la buscamos cuatro días hasta que la encontraron a siete cuadras, con la cara desfigurada, los ojos fuera de la órbita, deshidratada, llena de gusanos y bichos”, relató Martina, dueña del animal, al medio Brújula 24.

La mujer explicó que el estado del animal requirió internación de urgencia, donde recibió suero y antibióticos mientras el equipo veterinario intentaba determinar con qué elemento —ácido, arma punzante u otro— le provocaron las lesiones.

“Fue una tortura. Le quitaron los dos ojos. La denuncia ya está en la Fiscalía y revisamos cámaras con los vecinos porque esto es un hecho socialmente grave. No tenemos pruebas, pero creemos que la llevaron en auto o la metieron en una casa cercana, porque su collar fue hallado perfectamente sacado a media cuadra”, agregó Martina.

perra de nombre Chimenea hallada torturada tras estar perdida cuatro días en Bahía Blanca
Así fue hallada la perra tras cuatro días de permanecer perdida

Tras este hecho, vecinos compartieron con la familia episodios similares recientes: lesiones con armas blancas a otras mascotas y perros encontrados atados con alambres, pero que no fue judicializados. la dueña de Chimenea opinó que en la zona “hay una persona que no está bien y, si lo hace con un perro, puede hacerlo con cualquier vecino o chico del barrio. Estos actos no deben naturalizarse”.

La legislación vigente y el reclamo por penas adecuadas

La referente proteccionista de Bahía Blanca Morena Loncaric, de la organización Alianza Animal, sostuvo en diálogo con Brújula 24 que lo ocurrido con Chimenea es un caso de maltrato animal tipificado por la Ley 14.346, pero advirtió que la normativa en vigor resulta insuficiente. “Chimenea es visible porque tiene familia que lo denunció, pero estos hechos son mucho más comunes. Existen múltiples casos cada día que no se exponen ni se denuncian”, afirmó.

Loncaric remarcó la frecuencia de actos de crueldad, muchas veces ocultos o minimizados por la falta de seguimiento público. Consideró que la ley ha quedado obsoleta frente a la gravedad y multiplicidad de hechos como el de Chimenea. “La ley existe pero no es suficiente y no establece penas acordes a la brutalidad de los hechos que vemos. Si la sociedad es insistente, se lograrán cambios y las penas empezarán a aparecer”, declaró.

perra de nombre Chimenea hallada torturada tras estar perdida cuatro días en Bahía Blanca
Chimenea al ser encontrada

La dirigente señaló que la presión social, a través de la visibilización de los casos y movilizaciones, es clave para impulsar reformas legales. Vecinos y organizaciones anunciaron para hoy la realización de una protesta en la esquina de Herminia Abat y Charcas, en Bahía Blanca, para exigir avances en la investigación y sanciones efectivas a los responsables del ataque a Chimenea.

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