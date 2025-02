Premios Goya 2025: todos los looks de las figuras en la alfombra roja más glamorosa de Europa

Nieves Álvarez, Raquel Sánchez y Melody en la alfombra roja de los Goya 2025

Granada es el escenario de la 39° edición de los Premios Goya, donde actores, directores y figuras de la industria cinematográfica se reunieron para celebrar lo mejor del cine español. La gala contó con la presencia de destacados invitados y la entrega de casi 30 de estatuillas.

Entre discursos, presentaciones y números musicales, la atención también estuvo puesta en los estilos que desfilaron por la alfombra roja, un espacio en el que la moda y el cine convergen.

En diálogo exclusivo con Infobae, los diseñadores Marcelo Giacobbe, Benito Fernández y Gustavo Pucheta analizaron los looks y destacaron las elecciones de los protagonistas de la velada.

Nieves Álvarez

Nieves Alvarez REUTERS/Jon Nazca

Benito Fernández apuntó sobre el look de Álvarez: “Me gusta mucho el vestido. Es ideal para ella, acompaña su silueta perfectamente. Está impecablemente hecho. Me encanta como armaron todo el look total. Me parece super distinguido y a la vez moderno. Me encanta, está divina”.

Pucheta sumó: “Un impresionante vestido de Stéphane Rolland, acompañado de joyas Bvlgari, de silueta impecable en un negro absoluto con hombreras marcadas y un profundo escote. Rematando con plumas de marabú. Ella siempre fiel a su estilo derrochando elegancia y personalidad”.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y su pareja Candela Marquez February 8, 2025. REUTERS/Jon Nazca

Giacobbe destacó el look de Alejandro Sanz. “¡Que bien vestido está! —opinó sobre Alejandro Sanz, que llevó un traje de Mansolutely.—. ¡Súper elegante, de pies a cabeza! El corte del smoking súper moderno, el material con un brillo sutil. Muy bien logrado el estilismo”.

“Me gustan cómo están los dos de negro, clásicos, elegantes, bien lookeados. Lo único que por ahí a ella le hubiese puesto un zapato, no con tanta plataforma y la cartera la hubiese puesto en otro color, uno que esté más de moda, un bordo, un verde petróleo. Algo más jugado. Igual me encantan los dos cómo están. Re linda pareja”, sostuvo Benito sobre Alejandro Sanz y su pareja, Candela Marquez.

Pucheta destacó sobre el cantante: “Un clásico que nos sorprende ya que Ale Sanz, nos tiene acostumbrados a otro tipo de looks. Este es un gran ejemplo de cómo un smoking puede lucir descontracturado y moderno con el estilismo adecuado”.

Maribel Verdú

Maribel Verdú y un vestido de Alberta Ferreti

Maribel Verdú y un vestido sin mangas con un diseño metálico llamativo. La parte superior está cubierta por una malla de discos plateados brillantes, creando un efecto de armadura moderna que se ajusta al cuerpo. La parte inferior parece ser de un tejido más oscuro y fluido, equilibrando la textura del conjunto. El vestido es de Alberta Ferreti.

“Divino el vestido —apuntó Benito Fernández —. Me encanta el material que sea metálico, me hace acordar mucho a Paco Rabbane. Me gusta ese degradé del plateado al negro. El cuello, todo me parece divino. Está super bien, le queda espléndido. Ella se ve radiante. La verdad que me encanta todo el look, las sandalias, todo”.

Richard Gere

Richard Gere poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Granada, Spain February 8, 2025. REUTERS/Jon Nazca

Sin dudas una de las estrellas que se llevó todos los flashes fue Richard Gere. Benito Fernández apuntó: “Me encanta, me parece que está super elegante y sexy. Me gusta cómo está peinado, el corte de pelo. El smoking me gusta, está impecable”.

Giacobbe, destacó: “Está súper clásico y correcto en este smoking de Armani. El sutil brillo satinado de las solapas siempre generan un efecto de luz sobre el rostro”.

Melody

La cantante Melody posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Marcelo Giacobbe apuntó sobre Melody: “Es un vestido en color limón, en la parte superior entallado y ganando volumen en la falda, terminando con una gran cola. Me hubiera gustado que sea apenas un poco más larga la falda para que se luzca el volumen”.

Benito Fernández sumó: “No me gusta como le queda, no me parece que sea un vestido para ella. Y los zapatos tampoco para ese vestido. Me parece que no es una buena elección. Me gusta el volumen, que es lo que se viene, pero no puesto de esa manera. Me parece que no estuvo correcta”.

Por su parte, Gustavo Pucheta analizó: “Me parece increíble el look de Melody. Es un vestido de tafetán en tono mostaza con una falda globo ultra corta y una elegante cola. Destaca por su escote y corset, realzando la silueta bombé que tanto amamos. Y que define nuestra marca. Si tuviera que cambiar algo serían los zapatos”.

Antonio Banderas

Antonio Banderas, elegante en los Goya REUTERS/Jon Nazca

Antonio Banderas lució un clásico esmoquin negro con solapas de satén, combinado con una camisa blanca y una corbata negra. El look sigue el código de vestimenta formal, con un estilo sobrio y elegante.

Benito Fernández destacó sobre Antonio Banderas: “Está impecable. La verdad que me gusta mucho el traje, le queda perfecto, y su look también me gusta. Me encanta cómo está esa barba, me parece muy sexy”.

“La mezcla del smoking con la corbata en Antonio Banderas creo que es un acierto, moderniza un look clasico”, apuntó Giacobbe. Y Pucheta destacó: “Es de los más elegantes de la alfombra roja. Alguien que desearía verlo con una propuesta un poco más jugada la próxima vez, pero nunca deja de ser un acierto”.

Aitana Sánchez-Gijón

Aitana Sanchez-Gijon poses on the red carpet at the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Granada, Spain February 8, 2025. REUTERS/Jon Nazca

El look de Aitana Sánchez-Gijón fue otro que llamó la atención de todos los falshes. Lució un vestido Carolina Herrera y joyas. “Creativa mezcla de colores y técnicas. Un vestido strapless con quillas, que se van abriendo a medida que bajan por la falda, aportando amplitud. Es de destacar el increíble trabajo de textura en tul”, comentó Giacobbe.

Benito Fernández destacó: “Divino el vestido. Me parece como super de alfombra roja. No sé si me gusta la combinación del negro con el lila. Hubiese dejado el lila y puesto otro color en vez del negro. A ella se la ve radiante, bien maquillada y peinada. Impecable”.

Raquel Sánchez

Raquel Sanchez Raquel con un vestido rojo de Leandro Cano REUTERS/Jon Nazca

“Me encanta el color. Me gusta mucho la morfología del vestido, le queda divino. Me encanta que se haya jugado por algo diferente. Y bien con el make up y el pelo, me parece que hacen una buena combinación”, apuntó Benito Fernández sobre Raquel Sánchez.

Mina El Hammani

La actriz Mina El Hammani by Tony Ward y joyas Cartier (Eduardo Parra / Europa Press)

Mina El Hammani y un vestido de gala de Tony Ward con joyas Cartier en tonos dorados con un diseño estructurado y voluminoso. El vestido es strapless, con un corset ajustado que resalta la silueta y una falda amplia con una larga cola que aporta dramatismo al conjunto.

“Ella eligió un diseño que captó todas las miradas, el exceso y cantidad de tela hace una clara referencia a la reciente semana de la moda de alta costura. Esto sí es una llegada a la alfombra roja y lo que todos queremos ver”, analizó Pucheta.

Omar Ayuso

Omar Ayuso by Bottega Veneta REUTERS/Jon Nazca

Omar Ayuso con un traje negro de corte clásico con una chaqueta de solapas anchas y estructuradas. “Me parece que está bien, está correcto. Para mi gusto, por ahí un poco clásico para lo que es él. Me gusta el pelo como lo tiene, me parece que está bien el peinado que se hizo, está canchero. Y las cejas así peinadas, me gusta”, dijo Benito Fernández sobre el actor que estuvo vestido por Bottega Veneta.

Mirela Balic

Mirela Balic by Jean Paul Gaultier (Eduardo Parra / Europa Press)

Mirela Balić lució un vestido de Jean Paul Gaultier y joyas de Tiffany & Co. Giacobbe sostuvo: “Es un vestido divino, con un diseño de drapeados y nudos recorriendo todo el cuerpo. El detalle deshilachado del ruedo le da “edge”. El color es sublime”.

Belén Rueda

Belen Rueda by Valenzuela atelier REUTERS/Jon Nazca

Belén Rueda fue una de las figuras más destacadas en cuanto a los looks de los Goya. “Es impactante la cascada de volados en brocato, forrados en el interior en shantung. Lo que les da mucho movimiento. Valenzuela acompañó el diseño de esa falda con un top en terciopelo con gran escote. El vestido, los zapatos de Aquazzura y las joyas dan un resultado, es exquisito”, dijo Giacobbe.

Benito Fernández sumó: “No me gusta porque parecen como tres piezas que no se engaman. Una pollera corta con esa sobrepollera que no tiene una buena resolución de diseño con la parte de arriba. La verdad que no me gusta. No me parece que la favorezca, no me parece que esté bien resuelto el look total”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS

Chiara Ferragni optó por un look old Hollywood, según detalló Giacobbe. “Peinado cepillado y make up en tonos naturales que logra ese efecto fresco, es sutil pero también clásico el efecto de drapeado alrededor del cuerpo con ese escote asimétrico. Es un gran acierto”, analizó.

Paz Vega

Paz Vega posó sobre la alfombra roja de los Premios Goya 2025 (REUTERS/Jon Nazca)

“A Paz Vega se la vio ve súper elegante y estilizada con este look de Cherubina, mangas translúcidas, puños y cuello importantes. Son el acento. El remix de los lentes y aros lo moderniza”, expresó Giacobbe.

“Es un vestido recto y realizado en terciopelo negro con transparencias de gasa al tono en mangas y escote, en el que destaca y me gustaría hacer hincapié en los puños y cuello, un detalle que trabajamos cuidadosamente en la marca. No es el clásico puño, sino un maxi puño que aporta más dramatismo a la estética y refuerza la identidad en el diseño”, analizó Pucheta.

Juana Acosta

Juana Acosta by Armani REUTERS/Jon Nazca

“Se ve que el negro fue el color más elegido”, analizó Benito Fernández en relación con el look de Juana Acosta, otra de las figuras que optó por el total black en la alfombra de los Goya. “Me gusta que sea al tobillo, que tenga ese volumen la pollera. Por ahí lo que me pasa es que le hubiese puesto menos volumen al pelo. No me gusta tanto cómo está peinada. Sí, el make up, se la ve bien”, agregó el diseñador.

“Un diseño exclusivo vintage de Armani, con pedrería y delicados tirantes joya a contraste”, sostuvo Pucheta. “Se destaca por su estructura sofisticada con un busto ceñido que realza su silueta y una falda confeccionada en un exquisito tejido plisado aportando movimiento y elegancia. Para completar el look elevó su apuesta con unos zapatos cuidadosamente seleccionados de la misma firma y piezas deslumbrantes de joyería, ella logró un equilibrio perfecto que refleja sofisticación”, agregó el diseñador.

C Tangana

C Tangana en los Goya REUTERS/Jon Nazca

“Parece ser que con el estilismo quisieron emular la tendencia “old money”, un guiño al lujo y la sastrería masculina de los 80″, analizó Giacobbe. “Saco cruzado, camisa a rayas, corbata y pañuelo al tono. Me parece creativo, salir de lo que normalmente se espera de una gala y traer algo de tendencia apoyada en el pasado sin ser vintage”, agregó el diseñador.

Ester Expósito

Ester Exposito REUTERS/Jon Nazca

Ester Expósito lució un vestido de Vivianne Westwood. Giacobbe analizó: “Lució un modelo corset en satén verde claro, con escote strapless y tirantes sobre los hombros. Lo acompañó con unas sandalias en cuerpo “espejo”, el look en pelo, make up y joyas es un acierto. Pero no me gusta el vestido en ella, ni el corte, ni el color. Ella es bellísima, creo que con algo menos estructurado se luce más”.

Más looks de los Premios Goya 2025

Macarena García

Macarena García deslumbró con un vestido de terciopelo negro de Dior. El modelo, de falda amplia, escote cuadrado y tirantes gruesos, destacó por su sobriedad y elegancia. Para complementar, llevó joyas de Rabat, entre ellas un collar de brillantes que añadió un toque de brillo sutil. (REUTERS/Jon Nazca)

Marina Guerola

Marina Guerola asistió a la alfombra roja con un llamativo diseño de Dior. El look consistió en una falda larga de tul negro bordada con motivos florales en tonos pastel, combinada con un corsé estructurado en color verde oliva con detalles de correas negras que aportaron un contraste moderno y audaz. (REUTERS/Jon Nazca)

Gabriela Andrada

Gabriela Andrada desfiló con un vestido de satén en tono rosa pálido firmado por Pronovias. El diseño, de tirantes finos y escote recto, resaltó por su ajuste ceñido en la cintura y caída fluida. Complementó su look con joyas de Tous, incluyendo collares en capas y anillos que añadieron un toque de brillo. (REUTERS/Jon Nazca)

Carolina Yuste

La actriz Carolina Yuste posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Lucía Veiga

La actriz Lucía Veiga posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Alejandra Silva

Alejandra Silva REUTERS/Jon Nazca

Natalia de Molina

Natalia de Molina REUTERS/Jon Nazca

Natalia Verbeke

Natalia Verbeke REUTERS/Jon Nazca

Patricia López Arnaiz

La actriz Patricia López Arnaiz (Eduardo Parra / Europa Press)