Una experta de Harvard afirma que la soltería tiene beneficios: “Después de los 40, aún más”

Bella DePaulo, psicóloga social de la Universidad de Harvard, ha investigado cómo las personas solteras son más felices, más plenas y más satisfechas con sus vidas que las personas casadas (Freepik)

La soltería, durante mucho tiempo vista como una fase transitoria o incluso un fracaso en muchas sociedades, está experimentando un giro fundamental en su percepción social, según la doctora Bella DePaulo, psicóloga social de la Universidad de Harvard y autora del libro Solteros por Naturaleza, que ha dedicado más de 30 años a investigar cómo las personas solteras no solo son felices, sino que, en muchos casos, son más plenas y satisfechas con sus vidas que las personas casadas.

Según DePaulo, el estigma que tradicionalmente ha rodeado la soltería está cambiando, y sus investigaciones han demostrado que la soltería puede ser una opción saludable y enriquecedora, alejada de los prejuicios de soledad y tristeza.

La felicidad de los solteros: una perspectiva científica

Uno de los puntos clave en la investigación de DePaulo es que, contra la creencia popular, las personas solteras no son necesariamente más infelices que aquellas que están casadas. En su charla TED, que ha acumulado más de 1,7 millones de visitas desde 2017, DePaulo dijo: “He dedicado mi vida a encontrar las historias reales de la vida soltera, las historias que nadie nos cuenta”. Según sus estudios, el mito del soltero triste es simplemente eso, un mito. La soltería, de hecho, puede ser una fuente de felicidad, especialmente en la mediana edad y en las décadas posteriores.

Los estudios recientes muestran que las personas solteras tienden a ser más felices a medida que envejecen. De acuerdo con los datos que DePaulo comparte, a partir de los 40 años, las personas solteras tienden a ser más satisfechas con su vida, debido a su autonomía, la calidad de sus vínculos sociales y la libertad personal que disfrutan. Este fenómeno se debe, en parte, a que, como menciona la experta, las personas solteras tienden a mantener vínculos más fuertes con amigos y familiares. En lugar de retirarse de su red social, como ocurre frecuentemente con las personas casadas, los solteros suelen mantenerse activos y comprometidos con sus relaciones fuera del ámbito romántico.

Soledad y estar solo: una diferencia clave

Un concepto crucial en las investigaciones de DePaulo es la diferencia que existe entre la soledad y estar solo (Freepik)

Un concepto crucial en las investigaciones de DePaulo es la distinción entre soledad y estar solo. En su trabajo, la doctora hace hincapié en la importancia de comprender que estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Mientras que soledad (en inglés, loneliness) se refiere a una experiencia negativa en la que las personas sienten una falta de conexión social y aislamiento, estar solo (en inglés, solitude) es una elección que puede ser profundamente enriquecedora. Según DePaulo, “estar solo es un tiempo para la reflexión, la creatividad y el desarrollo personal. Es un tiempo para la autorreflexión, sin las distracciones de las expectativas sociales”.

Este concepto es especialmente relevante cuando se considera que muchos solteros disfrutan de la soledad como algo positivo. La soledad elegida no es una experiencia triste, sino una oportunidad para crecer, explorar nuevas pasiones y cultivar la paz interior. DePaulo argumenta que las personas solteras, a menudo, se sienten más conectadas consigo mismas debido a este espacio personal, y tienden a aprovecharlo para actividades de autocuidado o desarrollo espiritual.

Solteros de corazón: características de una vida plena

DePaulo ha identificado a un grupo particular de solteros que describe como los “solteros de corazón” (Freepik)

En sus investigaciones en la Universidad de Harvard, DePaulo ha identificado a un grupo particular de solteros que describe como los “solteros de corazón”. Estas personas disfrutan de su soltería y se sienten plenamente satisfechas con sus vidas sin necesidad de una pareja romántica.

Según DePaulo, los solteros de corazón tienen varias características comunes: valoran profundamente su independencia, disfrutan de la libertad que ofrece la soltería y son capaces de invertir tiempo y energía en relaciones significativas, ya sea con amigos, familiares o incluso consigo mismos: “Los solteros de corazón no solo son felices siendo solteros, sino que han aprendido a prosperar en su soltería”.

Se distinguen por su capacidad para cultivar relaciones interpersonales fuertes, fuera del ámbito romántico. “Las personas solteras desarrollan una red de apoyo muy sólida, algo que las parejas casadas tienden a perder a medida que se aíslan en su vida conyugal”, dice DePaulo en su columna. Esta habilidad para crear vínculos sociales sólidos y para nutrir su red de amigos y familiares es uno de los motivos por los cuales los solteros de corazón tienden a experimentar mayores niveles de satisfacción y felicidad.

La soltería frente a la sociedad: presión y cambio

DePaulo observa que cada vez más personas están eligiendo la soltería como una forma legítima de vida

A pesar de que la soltería es cada vez más aceptada, especialmente entre las generaciones más jóvenes, las personas solteras todavía enfrentan una presión social significativa, especialmente en sociedades con fuertes normas matrimoniales, como ocurre en muchas culturas latinoamericanas. La expectativa cultural de casarse y formar una familia sigue siendo una constante, y a menudo las personas solteras se sienten como si estuvieran fuera de lugar o como si su vida fuera incompleta. DePaulo señala que la presión social hacia el matrimonio sigue siendo un factor importante, y que las personas solteras a menudo sienten que su elección de vida no es validada por la sociedad.

No obstante, DePaulo observa que el panorama está cambiando. Cada vez más personas están eligiendo la soltería como una forma legítima de vida, lo que ha comenzado a modificar las percepciones sociales. En países como Estados Unidos, Canadá o los países europeos, ha habido un aumento significativo en la cantidad de personas que deciden no casarse. Este cambio generacional está dando lugar a una nueva narrativa que reconoce que las personas pueden ser felices y exitosas sin estar en pareja.

Soltería y relaciones no convencionales

Otro aspecto que DePaulo ha explorado es cómo la soltería también puede coexistir con relaciones no convencionales. Muchas personas solteras, especialmente aquellas que se identifican como solteros de corazón, no necesariamente rechazan las relaciones románticas, sino que buscan maneras de vivir su vida amorosa sin caer en los moldes tradicionales del matrimonio y la convivencia. “Eligen relaciones más flexibles, donde la convivencia no es el objetivo final. Prefieren tener espacios separados, o incluso vivir en casas diferentes, pero seguir manteniendo una relación amorosa”.

Esta forma de relacionarse puede parecer inusual para quienes están acostumbrados a las relaciones tradicionales, pero para muchos solteros de corazón, esta opción representa una forma de disfrutar de una relación romántica sin perder la autonomía. DePaulo también menciona que estas relaciones no convencionales pueden ser igualmente profundas y satisfactorias que las relaciones más tradicionales, ya que permiten que ambas partes mantengan un sentido de independencia personal mientras se apoyan mutuamente.

En sus investigaciones, DePaulo ha dejado claro que la soltería no es una etapa a superar, sino una opción legítima y satisfactoria. DePaulo concluye en su charla TED: “La soltería puede ser lo mejor que te haya pasado. Si eres soltero, siéntete orgulloso de tu vida. No dejes que nadie te diga que te falta algo”.