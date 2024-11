Premios 50 Best Restaurants 2024: los mejores restaurantes de América Latina serán revelados hoy

Latin America's 50 Best Restaurants 2024 reúne hoy a los mejores exponentes de la gastronomía de la región, la ceremonia tendrá lugar en Río de Janeiro y será la segunda vez consecutiva que Brasil alberga este prestigioso evento

Río de Janeiro se viste de gala y es nuevamente el escenario de uno de los eventos más destacados de la gastronomía global: los Latin America’s 50 Best Restaurants 2024. Esta prestigiosa ceremonia, regresa por segundo año consecutivo a las costas brasileñas, consolidando no solo el posicionamiento de Brasil como referente culinario, sino también el impacto de América Latina en la escena gastronómica internacional.

La gala, que tendrá lugar en el icónico espacio The Roxy, reúne a las figuras más destacadas de la industria, chefs, restauranteros y críticos de todo el mundo. Desde hace días, el lugar se ha convertido en un punto de encuentro para chefs, críticos, periodistas y amantes de la cocina de todo el continente. Las conversaciones giran en torno a quiénes podrían ocupar los primeros puestos de la lista, cuáles serán las nuevas sorpresas y qué clásicos volverán a consagrarse.

Entre saludos, risas y un evidente toque de nerviosismo, la energía del lugar refleja la importancia de esta premiación para la comunidad gastronómica.

Es mucho más que una entrega de premios: se trata de una celebración de la creatividad, la innovación y la diversidad cultural que caracterizan a la región. En palabras de William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants: “El año pasado, quedamos cautivados por la energía contagiosa de Río de Janeiro y su pasión por la gastronomía. Nos sentimos honrados de regresar a esta emocionante ciudad, un lugar que verdaderamente encarna el espíritu y la riqueza de la región latinoamericana”.

El proceso de selección de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina es auditado, lo que garantiza transparencia y credibilidad, los restaurantes no se postulan, sino que son elegidos por un panel de expertos (Imagen ilustrativa Infobae)

Una lista que traspasa fronteras

Daniel Grave, director regional de 50 Best Restaurants y 50 Best Latam, explicó a Infobae que la relevancia de esta lista no solo es para América Latina, sino también a nivel global. “Es la lista de referencia más importante del mundo”, señaló, destacando que incluye tanto los 50 mejores restaurantes de la región como una lista secundaria que abarca del puesto 51 al 100.

“Literalmente, tenemos 100 restaurantes que de alguna manera se visibilizan, se ponen en el radar”, puntualizó.

La lista de los 50 Best no solo destaca por su prestigio, sino también por su integridad. Grave enfatizó que los restaurantes no se postulan para formar parte del ranking, ya que el proceso de selección es completamente transparente y auditado. “Es muy transparente y muy claro”, aseguró. Además, el jurado se renueva anualmente en un 25%, lo que garantiza la inclusión de nuevas perspectivas y opiniones.

Mitsuharu “Micha” Tsumura durante la gala de premiación del año pasado

La participación de Argentina en este evento ha sido sobresaliente en los últimos años. Grave destacó que el país “ha tenido una actuación brutal” en la lista, mencionando el reconocimiento de Germán Martitegui con el premio ICON, que celebra trayectorias de excelencia, y su posicionamiento como número uno en ediciones anteriores de los 50 Best Latam.

Asimismo, destacó que restaurantes argentinos han ingresado tanto en la lista principal como en la secundaria, lo que refuerza el auge del circuito gastronómico del país.

Una celebración integral de la gastronomía

La gala de este año no solo premiará a los mejores restaurantes, sino que incluirá reconocimientos especiales como el Latin America’s Best Female Chef Award, el Gin Mare Art of Hospitality Award y el American Express One To Watch Award. Estos galardones buscan destacar el talento, la hospitalidad y la innovación en la industria culinaria.

La gala de Latin America's 50 Best Restaurants 2024 incluye premios especiales como el Latin America's Best Female Chef Award, el Gin Mare Art of Hospitality Award y el American Express One To Watch Award

Por otro lado, también se revelará la lista de restaurantes clasificados del puesto 51 al 100, una instancia clave para descubrir nuevos talentos y proyectar a establecimientos que, aunque emergentes, ya muestran un nivel de excelencia digno de reconocimiento internacional. En este sentido, Grave explicó que este enfoque permite que más restaurantes sean visibilizados y reconocidos dentro de un panorama cada vez más competitivo.

Un impacto que trasciende lo local

Desde su creación en 2013, los 50 Mejores Restaurantes de América Latina han impulsado la proyección global de la gastronomía regional. La decisión de realizar por segunda vez consecutiva el evento en Brasil no es casualidad, ya que reafirma su posición como destino de clase mundial. “La gastronomía de América Latina no solo es rica y diversa, sino que también está en constante evolución, y este evento permite que su esencia llegue a todo el mundo”, señaló Grave.

Desde su creación en 2013, los 50 Mejores Restaurantes de América Latina se han consolidado como un referente mundial que celebra la creatividad, la diversidad y la excelencia culinaria de América Latina. Hoy Río de Janeiro vuelve a ser la sede

Con Río de Janeiro como anfitriona, esta edición 2024 promete ser un punto de encuentro donde se celebren las raíces, las tradiciones y las innovaciones que definen la gastronomía de la región. Los Latin America’s 50 Best Restaurants no solo premian la excelencia culinaria, sino que también consolidan a América Latina como un actor clave en el mapa gastronómico global.

Los chefs más importantes de Latinoamérica ya están aquí, y el escenario está listo para una noche que promete hacer historia