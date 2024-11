Chile, México y Argentina: los líderes de la gastronomía latinoamericana, según un destacado ranking

La Docena (Polanco), el restaurante en Ciudad de México que encabeza el ranking 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

Entre sabores, historias y geografías, se dio a conocer el listado de los restaurantes que ocupan los puestos 51 al 100 del raking que destaca la esencia y la creatividad de la gastronomía en América Latina. Concebida por Latin America’s 50 Best Restaurants, esta lista extendida es mucho más que un adelanto de la ceremonia del 26 de noviembre en Río de Janeiro, donde se anunciarán los 50 mejores del 2024, sino que busca celebrar aquellos espacios culinarios que brillan por su autenticidad y excelencia. En su tercer año consecutivo, este nómina busca dejar en evidencia las propuestas que definen la identidad gastronómica de la región y colocan en primer plano la innovación y el talento local que hacen única a cada mesa latinoamericana.

El ranking 51-100 incluye 23 ciudades e incorpora 13 nuevos restaurantes como Afluente en Bogotá y Conservatorium en San José, Costa Rica. Mientras que Buenos Aires se destaca con Crizia como el restaurante argentino mejor posicionado en el puesto 53 e incluye a Mengano en el puesto 82, como un nuevo ingreso que reafirma a Buenos Aires como destino gastronómico de referencia.

Interior de Crizia, destacado restaurante porteño que ocupa el puesto 53 en el ranking extendido de Latin America’s 50 Best Restaurants. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

En tanto, Santiago de Chile, con siete restaurantes, se convierte en el destino de mayor crecimiento, con dos incorporaciones: Casa Las Cujas en el puesto 72 y Karai by Mitsuharu en el puesto 98. Al tiempo que, en el primer lugar, se ubica La Docena (Polanco) en Ciudad de México, que aparece en el puesto número 51.

La entrega de premios de los 50 mejores restaurantes de América Latina ocurrirá en el Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro e incluirá reconocimientos especiales como el Beronia Latin America’s Best Sommelier Award y el Latin America’s Best Pastry Chef Award. La ceremonia se transmitirá en vivo a través de las plataformas digitales de 50 Best, en la cual se destacará el talento culinario de la región y reunirá a reconocidos chefs y personalidades influyentes del ámbito gastronómico.

Afluente, en Bogotá, es el restaurante mejor posicionado entre los nuevos ingresos, ocupando el puesto 61. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

Un ranking, todos los sabores de América Latina

Latin America’s 50 Best Restaurants es una de las listas más prestigiosas en el mundo gastronómico, creada para celebrar la cocina de América Latina y poner en valor la diversidad culinaria de la región. La lista se actualiza anualmente y selecciona los mejores 50 restaurantes de la región, según los votos de un grupo selecto de expertos en gastronomía.

Esta iniciativa, que nació en 2013 y rápidamente ganó relevancia, tiene por objetivo brindar visibilidad global a los restaurantes más destacados del continente, impulsando a los comensales a explorar nuevas experiencias de sabores y a reconocer el talento de los chefs latinoamericanos. Desde 2022, Latin America’s 50 Best Restaurants complementa el ranking principal con una lista extendida de los puestos 51 al 100, una nómina adicional que permite reconocer a una gama aún más amplia de talentos culinarios que destacan por su calidad y originalidad.

Yum Cha, en Santiago, ocupa el puesto 54 en el ranking 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024, consolidando la gastronomía chilena en la lista. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

La lista 51-100, incluye restaurantes de 23 ciudades en 11 países, lo que refleja la gran diversidad y amplitud del sector gastronómico en la región. Entre las ciudades con mayor representación en esta selección figuran Santiago de Chile, con siete restaurantes, y Buenos Aires, con cuatro, lo que consolida a ambas urbes como referentes de excelencia culinaria en América Latina.

Desde la cocina autóctona hasta las técnicas más innovadoras, el ranking muestra la capacidad de la región para ofrecer experiencias que combinan tradición e innovación, con una mezcla de estilos, ingredientes y enfoques que enriquecen el panorama gastronómico y muestran que la cocina latinoamericana no solo se define por sus sabores, sino también por su historia y sus raíces culturales.

Ambiente de Conservatorium, el primer restaurante de Costa Rica en ingresar al ranking 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

A la cabeza del ranking extendido se encuentra La Docena (Polanco) en Ciudad de México, en el puesto 51, un restaurante que destaca por su propuesta centrada en mariscos frescos y cocina contemporánea mexicana. Un liderazgo que refleja la relevancia de la gastronomía mexicana y su capacidad para innovar, siendo que la Ciudad de México también figura como una de las ciudades con más restaurantes en esta lista.

Entre los nuevos ingresos se encuentra Afluente en Bogotá, un restaurante colombiano que se centra en la cocina local y usa ingredientes tradicionales con un enfoque moderno. Su debut lo posicionó en el puesto 61 y lo consagró como la incorporación mejor posicionada. En tanto, Conservatorium en San José, Costa Rica, también se incorpora al ranking por primera vez, posicionándose en el lugar 70. Este ingreso marca la entrada de este país en el listado extendido. También se destacan ciudades emergentes como Mendoza, con Azafrán (puesto 84), que celebra la conexión vitivinícola de la región, y Montevideo, con 1921 Restaurant (puesto 96).

Ambiente de Anchoíta, en Buenos Aires, uno de los cuatro restaurantes argentinos destacados en el ranking 51-100 de 2024. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

Cuáles son los restaurantes argentinos mejor posicionados

Argentina se destaca en la lista 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants con varios establecimientos, siendo Buenos Aires uno de los principales destinos gastronómicos, ya que todos están reunidos en esta urbe que cuenta con cuatro restaurantes. El restante se ubica en Mendoza. Aquí un repaso:

Crizia – puesto 53: reconocido por su cocina contemporánea y el uso de productos locales de alta calidad, este espacio gastronómico se destaca por su enfoque en ingredientes frescos y un menú que reinterpreta platos clásicos argentinos con una visión moderna. La experiencia en Crizia combina sabores auténticos con técnicas innovadoras en un ambiente sofisticado.

Casa Las Cujas, en el puesto 72, es una de las nuevas incorporaciones de Chile en el ranking 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

Anchoíta – puesto 73: enfocado en productos frescos y locales, Anchoíta se ha consolidado como uno de los referentes de la cocina porteña. Con una propuesta que celebra la esencia de los ingredientes argentinos, en un ambiente refinado que complementa una carta dinámica y de temporada.

Alo’s – puesto 81: ubicado en el barrio de San Isidro, este espacio gastronómico apuesta por la frescura y calidad de los ingredientes, con un enfoque en la producción sustentable y el consumo local. Su cocina combina sabores argentinos con técnicas contemporáneas, ofreciendo una propuesta que se adapta a las estaciones y resalta la riqueza del entorno natural.

Azafrán, en Mendoza, uno de los cinco restaurantes argentinos presentes en el ranking 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

Mengano – puesto 82: se caracteriza por su ambiente acogedor y un menú que rinde homenaje a la cocina argentina. Su propuesta fusiona tradición y modernidad, incorporando técnicas actuales a los sabores típicos de la gastronomía local en una experiencia accesible y cuidadosamente elaborada.

Azafrán – Mendoza, puesto 84: con una experiencia que resalta la riqueza vitivinícola de la región y combina cocina de autor y una selección de vinos de calidad, este restaurante celebra los sabores de Mendoza en un ambiente cálido y rústico, posicionándose como un referente de la gastronomía local con un enfoque en productos de cercanía.

Proceso de Selección y la Ceremonia Principal en Río de Janeiro

Oro, en Río de Janeiro, ocupa el puesto 91 en el ranking 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024, destacando en la escena gastronómica brasileña Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

El proceso de selección de Latin America’s 50 Best Restaurants se realiza mediante un sistema de votación diseñado para garantizar una evaluación imparcial de los mejores restaurantes en la región. La organización cuenta con una Academia formada por 300 expertos en gastronomía de América Latina, divididos en cinco regiones: México, Centroamérica, Sudamérica (Norte), Sudamérica (Sur) y Brasil. Cada miembro emite diez votos basados en experiencias culinarias recientes, de los cuales al menos cuatro deben ser para restaurantes fuera de su país de origen, lo que asegura una perspectiva equilibrada y diversa. La consultora independiente Deloitte supervisa el proceso de votación, garantizando la transparencia y credibilidad de los resultados.

Esta ceremonia de premiación de Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 se celebrará el 26 de noviembre en el Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro, un evento que reunirá a destacados chefs, críticos y personalidades del ámbito gastronómico. La elección de Río de Janeiro como sede destaca la importancia de Brasil en la escena culinaria y busca atraer el turismo gastronómico internacional al país. Durante la gala, se otorgarán premios como el Beronia Latin America’s Best Sommelier Award y el Latin America’s Best Pastry Chef Award, de República del Cacao, que reconocen los logros de figuras clave en distintas especialidades de la cocina regional.

Clara, en el puesto 88, uno de los representantes de la cocina ecuatoriana Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

Además de la ceremonia principal, el evento incluirá el #50BestTalks, un espacio de diálogo y reflexión donde influyentes chefs debatirán sobre temas y desafíos actuales en la gastronomía latinoamericana. La transmisión en vivo a través de YouTube y Facebook permitirá al público global acceder al evento y conocer los destinos gastronómicos más relevantes de la región, impulsando la visibilidad internacional de la gastronomía latinoamericana y consolidando a Latin America’s 50 Best Restaurants como un referente de excelencia en el sector.

La lista completa de los restaurantes que ocupan los puestos 51 al 100

51. La Docena (Polanco) – Ciudad de México

52. Diacá – Ciudad de Guatemala

53. Crizia – Buenos Aires

Yum Cha, en Santiago, celebra la cocina asiática con un toque chileno Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

54. Yum Cha – Santiago

55. Parador La Huella – José Ignacio

56. El Xolo – San Salvador

57. Pulpería Santa Elvira – Santiago

58. Lunario – Valle de Guadalupe

La cocina de Conservatorium se centra en ingredientes frescos de origen costarricense Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

59. Pangea – Monterrey

60. Manu – Curitiba

61. Afluente – Bogotá

62. La Calma by Fredes – Santiago

63. Ancestral – La Paz

Casa Las Cujas, en Santiago, representa la innovación en la gastronomía chilena. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

64. Le Chique – Cancún

65. Fonda Lo Que Hay – Ciudad de Panamá

66. Demencia – Santiago

67. D.O.M. – São Paulo

68. Origem – Salvador

Azafrán, en el puesto 84, combina cocina de autor y vinos de calidad, representando la gastronomía de Mendoza Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

69. Phayawi – La Paz

70. Conservatorium – San José

71. Osso – Lima

72. Casa Las Cujas – Santiago

73. Anchoíta – Buenos Aires

Anchoíta, en Buenos Aires, se destaca por su enfoque en ingredientes frescos y locales. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

74. La Tapa Del Coco – Ciudad de Panamá

75. Cara de Vaca – Monterrey

76. Astrid y Gastón – Lima

77. Ristorante Hotel Cipriani – Río de Janeiro

78. Olam – Santiago

Crizia combina cocina contemporánea y productos locales, liderando la representación argentina en el ranking 51-100 de 2024. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

79. Manzanar – Montevideo

80. Oda – Bogotá

81. Alo’s – Buenos Aires

82. Mengano – Buenos Aires

83. Íntimo – Ciudad de Panamá

Oro, en Río de Janeiro, combina tradición brasileña y alta cocina Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

84. Azafrán – Mendoza

85. Notiê – São Paulo

86. Sambombi Bistró Local – Medellín

87. Mocotó – São Paulo

88. Clara – Quito

Afluente destaca por su cocina local y moderna en Bogotá Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

89. X.O. – Medellín

90. Restaurante Manga – Salvador

91. Oro – Río de Janeiro

92. Tributo – Quito

La Docena (Polanco), uno de los 50+ mejores restaurantes de América Latina, reconocido por su propuesta de mariscos frescos y cocina mexicana contemporánea. Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

93. El Mercado – Lima

94. Nicos – Ciudad de México

95. La Docena (La Roma) – Ciudad de México

96. 1921 Restaurant – Montevideo

Clara, restaurante de Quito, sobresale por su propuesta gastronómica innovadora en Ecuador Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

97. Quitu – Quito

98. Karai by Mitsuharu – Santiago

99. Levadura de Olla – Oaxaca

100. Debora – Bogotá