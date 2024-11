Rudy Yáñez, de ser DJ de Coldplay y Rolling Stone a reinventar las fiestas en Argentina

Rudy Yáñez, conocido como DJ Rudy, se diferencia al enfatizar que ser disc jockey va más allá de pasar música, creando experiencias que transforman el ambiente en cada evento y diseñando un flujo musical que conecta emocionalmente con los asistentes

Hay una diferencia entre el disc jockey y el que pasa música. Rodrigo Yáñez, conocido como Rudy, está convencido de este paradigma que lo define en un punto. Y no solo tiene fundamentos para esta premisa, sino que lo demuestra con hechos: el DJ argentino hizo live set y fue DJ de artistas como Coldplay y los Rolling Stones.

El camino en el mundo de la música para Rudy comenzó a principio de la década del 90 junto a un amigo. Ya para los años 2000 realizaban alrededor de 2700 fiestas al año. Fue en un momento donde, rememora ahora, los DJs eran un mero “accesorio más de la fiesta”.

“Los disc jockeys, hoy en día, se involucran no solamente con la musicalización, sino también con el diseño de toda la fiesta para brindar una experiencia completa e inmersiva. Pasaron de estar a un costado a posicionarse en el centro de la atención de todos los asistentes en medio del escenario”, apunta.

Así surgió Rudy Music, un equipo que se encarga de hacer fiestas boutique. “Rudy´s Music fue una decisión impulsada por el amor a la música y la necesidad de crear algo propio en un momento en el que la industria estaba cambiando y presentaba grandes oportunidades. Fue un cambio de paradigmas en un momento de mi vida que dije tiene que ser por acá. Mire para adelante y me anime a lanzarme”, cuenta Rudy a Infobae.

“Post pandemia la gente buscaba algo diferente, algo que no fuera lo típico, y vi una oportunidad para ofrecer algo único y de alta calidad. Lo que me motivó fue la posibilidad de crear experiencias inolvidables, no solo poniendo música, sino también ofreciendo un servicio completo que involucrara desde la selección de temas hasta la producción perfecta para cada evento. La gente ya no solo quería música, sino una experiencia, y entendí que había un mercado para quien pudiera ofrecer eso con un nivel de profesionalismo y pasión”, sigue el DJ.

Rudys Music nació para ofrecer algo más allá de lo común. El tiempo y la respuesta de la gente demostraron que el DJ había tomado la decisión correcta.

DJ para Coldplay y los Rolling Stones

Yáñez no se anda con cosas pequeñas. Fue DJ de Coldplay cuando visitaron la Argentina para realizar sus 10 shows consecutivos. También hizo lo propio para los Rolling Stones. “Ser el DJ y estar ahí para grandes bandas internacionales y figuras del deporte a nivel mundial, es un momento de gran emoción y responsabilidad, una energía increíble desde el momento en que entraban al lugar, y eso se sentía en el ambiente. Son artistas que me han marcado mi historia y tener la oportunidad de ser parte y compartir un evento donde ellos están presentes es algo único, un momento épico. La selección musical tiene que ser perfecta, algo que complementara la vibra del momento sin opacar la presencia de ellos, me llevo de recuerdo las sonrisas y el agradecimiento de cada uno de ellos”, destacó Rudy.

La diferencia entre ser DJ y pasar música

“Siempre digo que hay una diferencia entre el disc jockey y el que pasa música. Porque pasar música, puede pasar música cualquiera, y disc jockey son pocos”, sentencia Rudy.

Y amplía: “Hoy todo el mundo tiene acceso a la música. Pasar música implica simplemente poner canciones una tras otra, sin mucho trabajo previo o sin tener una línea musical. Es algo funcional, pero sin el arte y el propósito que requiere realmente ser DJ. Un buen DJ, es un creador de experiencias. Va más allá de mezclar canciones o seguir una lista de reproducción: sabe leer la pista, se anticipa, y busca construir una atmósfera y llevar a la gente a través de emociones. Se trata de saber cuándo levantar la energía, cuándo bajarla, y cómo mezclar los temas para que fluyan naturalmente, usa la música como su lenguaje para contar una historia que tiene un inicio, un clima y un desenlace.

-Mencionaste que empezaste a organizar fiestas en los años 90. ¿Cómo era el trabajo de un DJ en esa época y cómo evolucionó desde entonces?

-En esa época todo era más simple, no había la tecnología ni las facilidades de hoy. Antes cargábamos con vinilos o CDs, y había que ser un maestro en el manejo del equipo analógico. No había streaming ni Internet en la forma en que lo conocemos, descubrir música nueva implicaba un esfuerzo enorme, había que moverse, ir a disquerías, recibir recomendaciones de otros DJs o incluso viajar para conseguir los vinilos más exclusivos. Cada tema que llevabas a la fiesta era una incógnita, porque la gente no tenía acceso a toda la música del mundo como ahora. Las conexiones que se generaban entre el DJ y el público eran realmente sorprendentes.

Con el tiempo, y en especial con la llegada de los equipos digitales y los software de mezcla, los Djs empezaron a tener más posibilidades creativas. “A principios de los 2000, los reproductores de CD y después las primeras computadoras portátiles cambiaron todo el juego. Ya en los 2010, con las plataformas de streaming, pudimos tener acceder a un catálogo casi infinito, y la velocidad con la que una canción se vuelve popular o se descubre ha cambiado totalmente. Aunque la tecnología facilita mucho, también exige más al DJ: se necesita estar siempre actualizado, saber adaptarse a lo que pide el público en tiempo real, y encontrar formas de destacar en un mundo donde todos tienen acceso a tanta música para seguir sorprendiendo”, explica.

-La producción de una fiesta cambió mucho en los últimos años. ¿Cómo ves el rol del DJ en estos eventos y qué lugar ocupa en el diseño general de la experiencia?

-El rol del DJ en las fiestas y eventos ha evolucionado muchísimo, especialmente en los últimos años, donde el diseño de experiencias ha cobrado gran importancia. Hoy el DJ es una pieza clave en el diseño general del evento, y muchas veces es el punto central del evento, el que marca los tiempos, el ritmo y la atmósfera de toda la noche. La producción de una fiesta hoy es más compleja y requiere que piense en todos los aspectos y que trabaje en equipo con los otros proveedores de altísimo nivel: el organizador, la ambientación, la parte técnica, el catering, la barra, el venue, todos son protagonistas.

Hoy, dice Rudy, la tecnología permite al DJ sincronizar la música con efectos de iluminación o pantallas de led que tanto las imágenes y visuales van cambiando todo el tiempo, nada es estático, lo cual amplifica el impacto en cada instante. “Otro rol del DJ en este diseño de experiencias es el de crear un “viaje musical”. No solo se espera que ponga las canciones populares, sino que construya un flujo que refleje el ambiente y el tipo de energía que la producción quiere proyectar. Este viaje hace que el evento se sienta como un todo, en lugar de momentos de desconexión, logramos que todos estén ahí, el famoso aquí y ahora”, agrega.

El DJ, reafirma Rudy, ha pasado a ocupar un rol de co-creador en la producción de eventos, y su participación va más allá de lo musical. “Colabora en la creación de una experiencia inmersiva, asegurando que el público sienta algo especial y único. Y con el enfoque actual en experiencias memorables, el rol del DJ se ha vuelto esencial en la forma en que los eventos son percibidos y recordados Y trabajamos toda la parte musical con cada cliente, es algo divertido porque juntos se logra algo increíble!”, apunta.

-¿Cuál dirías que es el aspecto más gratificante de tu trabajo?

- Ver cómo la música conecta y transforma a la gente en cada evento. Hay algo mágico en observar cómo una canción puede cambiar el ánimo de los invitados, hacer que se emocionen, canten juntos o simplemente se dejen llevar por el momento. Esa energía compartida es una experiencia única, tanto para ellos como para mí. Además, ser DJ y productor de eventos me permite crear momentos inolvidables. Es increíble que pasa el tiempo y me encuentro con clientes que recuerdan con tanta alegría su fiesta, me siento feliz de ser parte de esos recuerdos, y eso es muy especial.

Rudy confiesa que es un reto seguir creando cosas nuevas. “Cada evento tiene su propio estilo y público, y el desafío de adaptar la música y la atmósfera a esa energía única me mantiene motivado. Poder combinar la música, la ambientación, la tecnología, y la conexión con el público para lograr que cada noche sea irrepetible es algo que me apasiona y me recuerda por qué amo este trabajo”, explica.

-Qué consejos darías a los jóvenes que quieren dedicarse al mundo de los eventos y la música, especialmente a quienes aspiran a ser DJs en una industria tan cambiante?

Para los jóvenes que quieren comenzar en el mundo de los eventos y la música, les diría que desarrollen su propio estilo, la gente suele recordar a los DJs que aportan algo diferente, que son auténticos. Ser DJ no es solo poner música de moda. Escuchen mucha música, sean curiosos, sean abiertos a aprender. Practicar mucho, hasta que mezclar sea algo natural, así te podrás concentrar en la lectura de la pista y en crear una experiencia más que en los aspectos técnicos. Desarrollar la habilidad de leer al público. Esta es quizás la cualidad más importante de un buen DJ. Aprender a observar y a captar las reacciones del público. Si te gusta la música, y logras combinar esa pasión, el profesionalismo y originalidad, tenés casi todas las cartas para ser un buen DJ y tener éxito.