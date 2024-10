Los 9 hoteles embrujados más escalofriantes del mundo, según Condé Nast

The Stanley Hotel, The Queen Mary y Fairmont Banff Springs encabezan la lista de hoteles embrujados.

Estos lugares ofrecen experiencias escalofriantes, uniendo historia, arte y misterio.

Figuras como Stephen King y Marilyn Monroe han fortalecido la leyenda de estos hoteles.

Lo esencial: el interés en los hoteles embrujados crece año a año, atraído por relatos de fenómenos paranormales y misterios históricos. Desde Condé Nast Traveler, destacan sitios como The Stanley Hotel, que inspiró la novela “The Shining”, hasta el Hotel Fairmont Banff Springs en Canadá, hogar de la famosa “novia fantasma”. Otros, como el transatlántico Queen Mary, ofrecen relaciones de espectros en habitaciones específicas. La atracción radica en experimentar el arte, la arquitectura y las historias de tragedia que estos lugares albergan, despertando el interés de los turistas más atrevidos.

Los hoteles ofrecen una experiencia única donde la arquitectura se mezcla con leyendas y fenómenos paranormales

Por qué importa: la mezcla entre historia y fenómenos paranormales convierte a estos hoteles en destinos de alto interés para amantes de lo sobrenatural.

Atracción turística : estos hoteles son buscados por el turismo de aventura y misterio.

Herencia cultural : combina arquitectura histórica con leyendas.

Influencia mediática: series, libros y películas popularizan estas historias.

Los hoteles embrujados son lugares donde la arquitectura se mezcla con leyendas y fenómenos inexplicables. Ofrecen una experiencia única que va más allá de lo convencional. En sus pasillos, se cuentan historias de fantasmas y sucesos extraños que dejaron huella en la memoria de quienes se atrevieron a pasar la noche.

La atracción hacia estos sitios no solo radica en su atmósfera inquietante, sino también en el atractivo de lo desconocido. Muchos visitantes buscan sentir la adrenalina de lo sobrenatural, mientras que otros se sienten cautivados por la historia y el arte que suelen caracterizar a estos establecimientos.

Desde la prestigiosa publicación especializada en viajes, Condé Nast Traveller, confeccionaron un listado de los hoteles embrujados en todo el mundo, entre los que se encuentran: The Stanley Hotel, The Queen Mary, Hotel Fairmont Banff Springs, The Hollywood Roosevelt, Fairmont Empress, la casa de Lizzie Borden, Hotel Del Coronado, Mermaid Inn, The Langham.

1. The Stanley Hotel, Estes Park

The Stanley Hotel, inaugurado en 1909, es famoso por sus historias de fantasmas, que inspiraron a Stephen King para escribir su novela "The Shining" (Falynne Rice / Unsplash)

El Hotel Stanley es conocido no solo por su impresionante arquitectura y bellos paisajes, sino también por su reputación como uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Inaugurado en 1909, atrajo a visitantes por sus lujosas instalaciones. Sin embargo, lo que realmente lo distingue son los fenómenos paranormales que han sido reportados por los huéspedes a lo largo de los años.

Su notoriedad se disparó cuando el autor Stephen King se hospedó allí en 1974, lo que inspiró su célebre novela “The Shining”. La atmósfera inquietante del lugar y su rica historia contribuyeron a crear la espeluznante narrativa que fascinó a lectores y cinéfilos por igual. El hotel también utilizó su fama para ofrecer tours temáticos y eventos especiales que exploran su legado paranormal.

2. The Queen Mary, Long Beach

En el Queen Mary, un transatlántico convertido en hotel, se han reportado fenómenos paranormales desde su apertura, con 49 muertes documentadas a bordo (REUTERS/David Swanson)

El Hotel Queen Mary, anclado en Long Beach, es un transatlántico convertido en hotel que cautiva a los visitantes por su historia marítima. Navegó por primera vez en 1936, y se estableció como hotel en la costa de California en 1972. Albergó a numerosas celebridades y dignatarios.

Las leyendas del Queen Mary incluyen relatos de espíritus que vagan por sus pasillos y ruidos extraños en varias de sus habitaciones y áreas comunes. Esto se debe principalmente a que 49 personas fallecieron a bordo desde su primera navegación. El camarote B340 es uno de los más concurridos, ya que allí murió uno de los pasajeros en 1948.

3. Hotel Fairmont Banff Springs, Canadá

El Hotel Fairmont Banff Springs, inaugurado en 1888, atrae a turistas no solo por su lujo, sino también por las leyendas de fantasmas (Travel Alberta)

El Fairmont Banff Springs, ubicado en el corazón de las Montañas Rocosas canadienses, es un hotel de lujo con impresionante arquitectura y rodeado de paisajes espectaculares. Fue inaugurado en 1888, y desde ese entonces es un destino favorito gracias a su elegante diseño y su cercanía a la belleza natural del Parque Nacional Banff.

Sin embargo, lo que realmente lo distingue son las numerosas historias de fantasmas que fascinaron a sus huéspedes a lo largo de los años. Entre las leyendas más famosas se encuentra la historia de la “novia fantasma”, que supuestamente se aparece en su vestido de boda tras una trágica muerte en las escaleras del hotel. También cuenta con la presencia de Sam, un antiguo botones que trabajó allí hasta 1975, y aseguró en vida que regresaría. Se cree que su fantasma sigue ayudando a las personas con sus maletas antes de desvanecerse.

4. The Hollywood Roosevelt, Los Angeles

El icónico Hollywood Roosevelt, testigo de la historia del cine, es conocido por relatos paranormales, como la supuesta aparición del espíritu de Marilyn Monroe (Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO Max)

El Hotel Hollywood Roosevelt es un emblemático establecimiento que fue testigo de la historia del cine desde su apertura en 1927. Con su glamorosa arquitectura y su cercanía a Hollywood Boulevard, atrajo a numerosas celebridades, lo que lo convirtió en un punto de encuentro para la élite de la industria del entretenimiento.

Entre los relatos más conocidos se encuentra el espíritu de la icónica actriz Marilyn Monroe, quien supuestamente se manifiesta en la habitación donde se dice que vivió durante su carrera.

5. Fairmont Empress, Canadá

El Fairmont Empress, construido en 1908, combina su historia con leyendas, entre ellas la aparición del arquitecto Francis Rattenbury en el vestíbulo (REUTERS/Kevin Light)

El Fairmont Empress es un hotel histórico que abrió sus puertas en 1908. Con su arquitectura de estilo Beaux-Arts y vistas al puerto de Victoria, ha sido un refugio para la realeza y figuras distinguidas a lo largo de los años. Sin embargo, su rica historia también está marcada por numerosas leyendas de fantasmas, por lo que es un destino intrigante para los entusiastas de lo sobrenatural.

“Según el Washington Post, el arquitecto del hotel, Francis Rattenbury, llevó una vida bastante escandalosa: dejó a su esposa por una mujer más joven y huyó a Inglaterra, donde su nueva esposa lo engañó con un chófer de 17 años que finalmente mató a golpes a Rattenbury. Se dice que el espíritu de Rattenbury regresó al Empress, vestido con ropa de época y apareciéndose a los invitados en la escalera del vestíbulo”, explicaron desde Condé Nast Traveller.

6. La casa de Lizzie Borden, Massachusetts

La Casa de Lizzie Borden, escenario de un infame doble homicidio, es ahora un bed and breakfast donde los huéspedes buscan una experiencia paranormal (Google Maps)

La Casa de Lizzie Borden es un lugar que combina historia y misterio. Fue el escenario de uno de los crímenes más notorios de Estados Unidos. En 1892, Lizzie Borden fue acusada del brutal asesinato de su padre y su madrastra en la casa familiar, un caso que aún despierta controversia y especulaciones. Si bien fue absuelta, los rumores y conjeturas la siguieron durante toda su vida, e incluso en su muerte.

Hoy en día, la casa es un bed and breakfast, donde los visitantes pueden experimentar la inquietante atmósfera al pasar una noche en las habitaciones que presenciaron los aterradores hechos.

7. Hotel Del Coronado, San Diego

El Hotel Del Coronado en San Diego es famoso por la trágica historia de Kate Morgan, cuyo espíritu se dice que ronda su habitación en el tercer piso (REUTERS/Mike Blake)

El Hotel del Coronado tiene una distintiva arquitectura victoriana y una sorprendente vista al océano. Su rica historia está marcada por un misterio trágico que contribuyó a su fama como uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos.

Se trata de la historia de Kate Morgan, una joven que murió trágicamente en el hotel en 1892 bajo circunstancias sospechosas. Desde entonces, muchos huéspedes reportaron avistamientos de su espíritu, así como ruidos inexplicables y fenómenos extraños en la habitación donde se alojó, la cual se encuentra en el tercer piso del establecimiento.

8. Mermaid Inn, Inglaterra

Mermaid Inn, con orígenes en el siglo XII, es conocido por sus fenómenos paranormales, como mecedoras que se mueven solas y figuras que atraviesan paredes (Mananuk)

Los orígenes del Mermaid Inn se remontan al siglo XII, pero su edificación actual se estableció en el siglo XVII. Además de su arquitectura de estilo medieval y acogedores interiores, lo distinguen numerosas historias supernaturales.

“Entre las historias espeluznantes y los avistamientos de fantasmas se encuentran figuras que atraviesan las paredes de los dormitorios, mecedoras que se mueven solas, habitaciones que se enfrían y el espíritu de una antigua camarera que aparece por toda la propiedad. Todo forma parte de la experiencia, decimos”, comentaron desde la publicación.

9. The Langham, Inglaterra

El Langham Hotel de Londres, un símbolo de elegancia desde 1865, también es conocido por leyendas de fantasmas, como la del príncipe alemán que murió allí

El hotel Langham, ubicado en el corazón de Londres, es un símbolo de elegancia desde su apertura en 1865. Con su exquisita arquitectura y un legado que incluye a celebridades y dignatarios, tiene una hospitalidad de alta gama y servicios excepcionales.

Entre las historias más intrigantes que caracterizan al establecimiento se encuentra la leyenda del espíritu de un príncipe alemán que saltó desde la ventana del piso más alto y actualmente deambula por todo el lugar. Con su combinación de lujo y un pasado lleno de misterio, ofrece a los visitantes una experiencia única que mezcla la sofisticación de un hotel de primer nivel con la emoción de lo sobrenatural.