Nuevas oportunidades de la longevidad: qué dejó el Silver Economy Forum Latam en Buenos Aires

De izquierda a derecha: Adriana Sirito, Alexandre Kalache, Inés Jones, Jorge Macri, Andrea Falcone, Liliana Parodi y Victoria Morales Gorleri.

Los cambios que vivimos en la actualidad no dejan de asombrarnos a medida que transitamos este Siglo XXI y tienen que ver con la cantidad de años que vivimos: la expectativa de vida aumenta 4 meses por año, mientras la natalidad ha caído un 40% a nivel mundial. Y respecto a la significación de la longevidad, llamada el nuevo paradigma que nos envuelve, los datos indican que el 2036 será un punto de inflexión: habrá más personas mayores de 60 años que menores de 10.

Este aspecto relevante y otros que tienen que ver con la cooperación público privada para impulsar las oportunidades de la Economía Silver, los principios de sostenibilidad y de igualdad etaria, promoviendo una perspectiva positiva y enriquecedora de la vida en todas sus etapas, fueron temas centrales del Silver Economy Forum Latam que tuvo lugar este martes en el Palacio Libertad (ex CCK), en Buenos Aires.

Según Naciones Unidas, la revolución demográfica que estamos viviendo hoy impactará y cambiará drásticamente numerosos aspectos de la vida, tal y como la conocemos, en los próximos años, con un nuevo escenario del trabajo, la concepción del aprendizaje en múltiples etapas, novedosos paradigmas de bienestar y salud, reformas para sostener los sistemas previsionales y la urgencia de la educación financiera.

Liliana Parodi dio la bienvenida a la audiencia y contó cómo fue la experiencia del primer encuentro celebrado el año pasado y los desafíos de realizar el de 2024 (Maximiliano Luna)

Allí, la economía silver o plateada se enfoca, por un lado, en las actividades económicas que atienden las necesidades, intereses y demandas de las personas mayores, como la salud, el bienestar, la tecnología adaptada y los servicios de ocio. Y por otro lado, fomenta la independencia económica de la generación silver (50+), permitiendo a las personas mayores continuar siendo activas, productivas y contribuyentes claves al mercado.

En el importante evento latinoamericano, se destacó que la generación silver o “Gen Silver” representa hoy en día el 40% del consumo global (equivalente a 23.000 billones de dólares, lo que las convierte en la tercera economía del mundo). Y eso no es todo. La Gen Silver (50+) alcanzará a nivel mundial el 44% de la población mundial hacia 2030 y el 50% en 2050. En Argentina ya representa el 35,5% de la población total.

Con una propuesta activa, dinámica y fresca, distintos expositores se dieron cita en el escenario del emblemático edificio del ex Correo Central. “Bienestar 5.0: de la prevención a la predicción (Vivir 100 años es la gran conquista del Siglo XXI)”, o “El futuro del trabajo y el aprendizaje continuo en la era de la IA (Innovación e inclusión claves en la gestión del talento y la edad)”, fueron algunos de los paneles destacados.

Mercedes Jones, Directora de Proyectos del Centro de Innovación Social UDESA, subrayó que “el elemento de los vínculos es el eje de la longevidad positiva” (Crédito Maximiliano Luna)

También por la mañana se expusieron las charlas: “La diversidad etaria rompe el sistema (el desafío de la convivencia intergeneracional)” o “Gen Silver Over 50 (Informe del SEF y Almatrends sobre los hábitos de consumo y mindset de la generación silver”, donde Guillermo Oliveto, CEO W de Almatrends, expuso los últimos números del impacto de la generación +50 en el mercado del consumo.

Por la tarde, los paneles “Vidas longevas, finanzas inteligentes (Educación y planificación financiera a lo largo de la vida)” y “Expandiendo las zonas azules (Comunidades amigables potencian el secreto de la longevidad)”, se destacaron en la temática de cómo seguir siendo productivo con los años. Y también se desarrolló el panel: “La tercera economía mundial revoluciona el consumo (La Silver Economy conquista el mercado)” y “Hacia una narrativa positiva sobre la edad (Nuevas miradas, nuevas palabras)”, con la moderación de Liliana Parodi, experta en Comunicación y Medios y CoChair SEF.

El cierre final estuvo a cargo del artista Milo Lockett, que sorprendió con la realización de un muro de 5 metros de largo por dos de alto, donde exhibió una obra inmersiva y dinámica. Pero antes, oradores como Jorge Macri, a cargo de la apertura y otras figuras relevantes que formaron parte de los paneles, elevaron el conocimiento de esta nueva tendencia: la longevidad bien llevada.

Jorge Macri dio cifras de la población longeva en CABA (Maximiliano Luna)

Algunas de las destacadas figuras en los paneles presentados fueron Jorge Dotto (Médico genetista), Gastón Duprat (Guionista y Director de Cine), Conrado Estol (Médico. Fundador y Director de BREYNA), Andrea Falcone (CEO EAF Abogados y Co-Chair SEF), Sergio Goycochea (Futbolista. Periodista Deportivo), Lara Lopez Calvo (Economista. Periodista), Charlie Lopez (Escritor. Historiador), Silvia Fernández Barrio (Periodista), Mercedes Miguel (Ministra de Educación del GCBA), Guillermo Oliveto (CEO & Founder Alma Trends), Roberto Moldavsky (Actor y humorista argentino), Liliana Parodi (Experta en Comunicación y Medios. Co-Chair SEF), Mónica Gutiérrez (Periodista), Claudio Zin (Médico. Periodista Científico), Milo Lockett (Artista plástico), Claudio Zuchovicki (Lic. en Administración y Periodista), entre otros.

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada del Silver Economy Forum, fue la entrega de premios a distintas organizaciones sociales que brindan un aporte fundamental en la comunidad. Así fueron destacados la Asociación Civil Aportes Para la Gestión, la Fundación Telefónica Movistar de Chile y la Cátedra Evolución Senior.

Bien temprano por la mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri abrió el encuentro haciendo foco en que los avances de la ciencia han permitido que la expectativa de vida aumente a razón de cuatro meses por año.

Entre otras distinciones, durante el Silver Economy Forum se premió a la Cátedra Evolución Senior, la Fundación Telefónica Movistar de Chile y la Asociación Civil Aportes Para la Gestión, reconociendo el impacto fundamental de estas organizaciones sociales en la comunidad. (Maximiliano Luna)

“Vivir 100 años es la gran conquista del Siglo XXI, como bien se titula uno de los paneles. Al mismo tiempo, por diversos cambios culturales y dinámicas sociales, hay menos nacimientos. Esto significó una caída del 40% de la tasa de natalidad a nivel mundial. En la ciudad de Buenos Aires estamos con una de las tasas de natalidad histórica más bajas. De hecho, hay algunos números que sorprenden, pero tenemos más perros que niños de hasta 10 años en la Ciudad de Buenos Aires. Si sumamos perros y gatos registrados, llegamos al doble de la cifra. Así que, evidentemente, hay un cambio de hábito, una combinación de factores, con estructuras familiares distintas y diferentes, con la situación de que la ciencia hoy permite posponer la decisión de ser madre y con muchas mujeres que emprenden proyectos y priorizan su vida”, explicó Macri.

Y agregó: “Hoy en nuestra ciudad, el 25% de la población son adultos mayores de 65 años. Muchos de ellos atraviesan esta etapa de la vida en soledad. Todo un capítulo para desarrollar es el tema de la soledad no deseada, tanto que llevó a gobiernos como el de Gran Bretaña a tener un ministerio dedicado al tema. Crearon un ministerio casi exclusivamente pensando en la gente mayor y se encontraron con otro problema que era la soledad no deseada en adolescentes, vinculada con tecnoadicción, otras adicciones, angustias, etcétera. Han perdido gran parte de sus vínculos y eso les produce tristeza, sensación de desprotección y en ciertos casos, depresión. Es un fenómeno probablemente aún más duro en el anonimato de las grandes ciudades”.

A continuación, Liliana Parodi dio la bienvenida por parte del comité organizador del encuentro regional. “Les cuento que esta es la segunda edición del Silver Economy Forum Latam. El año pasado, cuando fui convocada a hablar de la Silver Economy y la economía plateada pensaba ¿de qué me están hablando? Me dicen del color de las canas. Y ahí empecé a enterarme que era una chica Silver”, comenzó a dialogar con la audiencia.

El doctor José Ricardo Jauregui, presidente de la Asociación Internacional de Gerontología habló sobre los mitos y prejuicios alrededor de la longevidad (Crédito: Maximiliano Luna)

Y prosiguió: “Con Mercedes Jones, Andrea Falcone, Adriana Sirito y Nadine Pavlovsky hemos conformado un grupo enorme de gente que se sumó a nuestro board. Con el apoyo institucional lo que hacemos es decir somos la capital latinoamericana de la Silver Economy. Hoy vamos a trabajar en este nuevo mapa de la vida, todos los capítulos. Nosotros los llamamos estaciones. Veo muchas mujeres, veo que somos nosotras las que vamos a tener que empujar un poco más este carro, como muchas veces en la vida. Somos seis generaciones en el mundo. No hay más tercera edad. Bienvenidos una vez más, bienvenidas. Esperemos que disfruten, nos acompañen y sigan siendo los evangelizadores de esta generación Silver que somos los más 50. Tenemos Silver Junior’s, Silver Medium, Silver senior. Vos te ponés el cartel que te toque y ahí estamos”.

En el panel “Bienestar 5.0: de la prevención a la predicción (Vivir 100 años es la gran conquista del Siglo XXI), el doctor José Ricardo Jauregui, presidente de la Asociación Internacional de Gerontología explicó que, en materia de prejuicios, el ser viejo sigue siendo comparado con lo malo y lo discriminado.

“Es clave, mantener la mente y el cuerpo saludable y es muy importante planificar nuestro envejecimiento. Hay que recordar que solo el 10% de la población no tiene una enfermedad crónica a los 80 años y hoy todos estamos con la meta en vivir hasta los 100″, sostuvo el especialista.

El médico genetista Jorge Dotto explicó cómo opera el envejecimiento de los genes (Crédito: Maximiliano Luna)

El médico genetista Jorge Dotto sintetizó una idea que hizo pensar a todo el auditorio. “Cuando nacemos comenzamos a envejecer. Y lo más temido a combatir a lo largo de la vida es la inflamación molecular que causa un aumento de enfermedades crónicas. Las acciones que tomamos nosotros todos los días impacta positivamente o negativamente en nuestra vida. Por eso siempre digo, coman frutas, verduras, carne, semillas, huevo, etc. Duerman bien, hagan ejercicio. Son todos mecanismos epigenéticos y factores externos que estimulan el prender o apagar la expresión de los genes. Todo lo que hacemos, suma”.

El ex arquero de la Selección Argentina, Sergio Goycochea afirmó contundente: “El fútbol me jubiló a los 35 años, en la misma edad en que otras profesiones están en un auge de trabajo. Desde lo biológico tenía muchas energías para hacer muchas cosas. Mi psicólogo me dijo que el fútbol es como si se te muere un pariente. Si lo dejás en el living de tu casa vas a tener un problema. Hay que aprender a cerrar capítulos. Y desde allí volver a plantearse nuevos objetivos”.

El “Goyco” prosiguió: “Yo sigo siendo el mismo. Me enchufé para aprender más. Ya hace 25 años que estoy en los medios. Una carrera más larga que la del fútbol profesional y a mis 61 años tengo más proyectos a futuro. No se trata de sobrevivir, sino de vivir esos años con buena calidad de vida. El deporte me ha enseñado a ponerme objetivos, a apreciar la familia como contención. Hoy me siento bien, pleno y activo. No pienso en mi edad, pienso en vivir plenamente. Prepararme de la mejor manera y vivir sin que la edad no sea un verdadero peso”.

Sergio Goycochea contó como el fútbol lo jubiló a los 35 años (Crédito Maximiliano Luna)

En el siguiente panel, “El futuro del trabajo y el aprendizaje continuo en la era de la IA (Innovación e inclusión claves en la gestión del talento y la edad)”, se destacó la presencia de Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nuestro plan estratégico es Buenos Aires aprende. Un niño que está hoy en primer grado, va a egresar en 2036. No sabemos a qué nuevos trabajos, desafíos o carreras universitarias se van a enfrentar al terminar el secundario. Estamos llamados a aprender todo el tiempo y debemos preparar a los chicos para ese camino. Y cada vez más estamos llamados a prepararlos para ese modelo. El trabajar con otros es el camino”, sintetizó Miguel, que también habló sobre los desafíos de seguir aprendiendo de grande.

Guillermo Oliveto, CEO de Almatrends fue otro de los principales oradores. “El ser humano se ganó una vida en un siglo. De vivir 40 años ya superó los 80″, sintetizó. Además, señaló que la generación silver, que incluye a la generación silenciosa, los baby boomers y la generación X, representa el 25,5% de la población mundial y genera el 40% del consumo global. Para 2050, se espera que esta generación controle el 50% del consumo mundial, lo que demuestra que su influencia en el mercado es crucial.

La ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel participó de un panel sobre educación. (Maximiliano Luna)

“A pesar de esto, la atención se ha centrado excesivamente en centennials y millenials, ignorando el potencial de la generación silver”, expresó Oliveto. “Cuando miramos, vemos que tienen un mayor porcentaje de consumo, cruzando todas las categorías arriba del 35%”, sostuvo.

E indicó que la nueva longevidad implica un cambio de mentalidad en la manera de pensar, vivir y comprar. Según Oliveto, “el impacto de esta nueva generación no se limita a categorías clásicas, sino que abarca transversalmente todo el consumo”.

En el panel: “La diversidad etaria rompe el sistema: el desafío de la convivencia intergeneracional”, expertos en innovación social y recursos humanos exploraron la importancia de la convivencia intergeneracional y el impacto de la diversidad en la calidad de vida.

Se realizó la segunda edición del Silver Economy Forum Latam (Maximiliano Luna)

Mercedes Jones, Directora de Proyectos del Centro de Innovación Social UDESA, subrayó que “el elemento de los vínculos es el eje de la longevidad positiva” y destacó la necesidad de “mapear de nuevo la vida en general” en un contexto donde múltiples generaciones coexisten. Explicó que la diversidad generacional no solo es nueva, sino que representa un desafío social y personal, ya que “tenemos que sentirlo como un desafío” en nuestras propias vidas.

Y el doctor Alexandre Kalache, presidente del Centro Internacional de Longevidad-Brasil, brindó su perspectiva sobre el envejecimiento: “Comparto que soy de la generación silenciosa. Pero silenciarse jamás”. Es por eso que instó a los asistentes a reflexionar sobre su futuro: “Cierren los ojos e imaginen lo que están haciendo en la noche que cumplen 80 años”. “¿Cuántos estarán en un geriátrico? ¿Cuántos están haciendo algo que soñaban que iban a hacer?”, preguntó a la audiencia.

En el panel “Expandiendo las zonas azules: comunidades amigables potencian el secreto de la longevidad”, líderes de la medicina, el bienestar, la tecnología y las políticas públicas discutieron cómo las comunidades amigables con las personas mayores están transformando la calidad de vida y el concepto de longevidad.

El doctor Alexandre Kalache, presidente del Centro Internacional de Longevidad-Brasil, compartió su perspectiva sobre el envejecimiento (Maximiluano Luna)

Conrado Estol, médico y fundador de BREYNA, explicó: “Queremos calidad de vida, no solo vivir más años”. Resaltó que, aunque la expectativa de vida ha aumentado, la calidad de vida no ha seguido el mismo ritmo. Es por eso que subrayó la necesidad de repensar el sistema de salud actual y la importancia de adoptar hábitos simples como una alimentación basada en plantas y la actividad física regular.

Desde el ámbito laboral, Gustavo Aguilera, Director de People & Culture Talent Solutions en Manpower, destacó el papel activo de la generación silver en el mercado de trabajo: “Vamos a tener adultos de 65 años muy activos que deciden seguir su vida laboral”. En ese tono, enfatizó el impacto del COVID-19 en la mentalidad de las personas, quienes ahora priorizan un ambiente laboral flexible y significativo.

Por su parte, Natalia Scaliter, Managing Director de Google Cloud, señaló que la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para esta generación: “Hoy todos interactuamos con la tecnología, y la pandemia mostró que, con voluntad, puede ser accesible para todos”.

El encuentro abordó la temática de la longevidad, el mercado y el consumo (Maximiliano Luna)

Y en el panel: “La tercera economía mundial revoluciona el consumo: nuevas oportunidades para la generación silver”, destacados líderes del marketing y la comunicación abordaron el impacto de la generación silver en la economía global y cómo esta población redefine el mercado. Mónica Gutiérrez, periodista, resaltó el cambio en las expectativas de vida: “Uno no sabe cuántos años va a vivir. ¿Por qué no creer que la expectativa de vida podría llegar a los 100 años?”. A partir de esta premisa, los expertos coincidieron en que la longevidad está transformando el consumo y el comportamiento de esta generación.

Nadine Pavlovsky, Marketing Lead del SEF, expuso la falta de información específica sobre silver marketing en LATAM y la necesidad de capitalizar el poder adquisitivo de este grupo, que representa el 37% del consumo en la región: “Solo el 15% de las empresas tienen productos pensados para los silver”.

Por su parte, Ariel Hajmi, CEO de Kantar IBOPE Media, subrayó cómo la generación silver es uno de los segmentos más importantes en el uso de medios digitales y plataformas de streaming. En el mismo sentido, María Laura Amorós, Gerente de Marketing de Despegar.com, destacó que el 40% de sus ventas proviene de esta generación, mientras que Leonel Piraino, de Banco Provincia, reveló que el 38% de su cartera pertenece al segmento silver.