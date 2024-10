Cuáles son los hoteles de lujo con sello argentino que triunfan en la lista de los mejores del mundo

La sostenibilidad y la innovación fueron factores clave para muchos de los hoteles ganadores en los Readers’ Choice Awards 2024, muchos de los establecimientos reconocidos han integrado prácticas ecológicas en sus operaciones, al lograr enriquecer la experiencia de lujo sin comprometer la calidad ni el entorno natural

Los Readers’ Choice Awards 2024 de Condé Nast Traveler se consolidan como uno de los premios más importantes en el área de la hospitalidad. Con más de 500.000 votos emitidos por viajeros de todo el mundo, estos galardones reconocen lo mejor en lujo, diseño, servicio y experiencias inolvidables.

Entre los hoteles destacados en esta edición figuran varios con acento argentino: el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires; el Faena Hotel Miami Beach, bajo la dirección gastronómica del chef Francis Mallmann; y el Raffles London at The OWO, donde Mauro Colagreco, otro referente culinario de Argentina, lidera su propuesta de restaurante.

La elección de estos hoteles se fundamenta en la capacidad de cada establecimiento para ofrecer una experiencia de lujo integral, valorada por los viajeros más exigentes.

Los aspectos clave incluyen la calidad del servicio, donde la atención personalizada y el detalle juegan un papel crucial al garantizar que los huéspedes disfruten de una estadía memorable. Además, la propuesta gastronómica sobresaliente, con restaurantes que fusionan sabores locales e internacionales, añade un atractivo especial.

El diseño, ya sea moderno, clásico o una mezcla de ambos, junto con la ubicación privilegiada en destinos icónicos o exóticos, refuerzan la elección de estos hoteles. Finalmente, la sostenibilidad y la innovación se han vuelto factores determinantes, con muchos de los ganadores integrando prácticas ecológicas que enriquecen la experiencia sin comprometer el lujo.

Cabe repasar, además, que el ya mencionado Palacio Duhau - Park Hyatt y el hotel Faena Buenos Aires lideraron el listado de los mejores hoteles de Sudamérica, también realizado por Condé Nast. Aquí, un repaso

Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires

El Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, uno de los emblemas de la Avenida Alvear de la capital argentina, captura parte de la esencia de la elegancia porteña. “Su gran fachada neoclásica está justo sobre la avenida, y el vestíbulo es un espacio majestuoso y sereno donde la luz se cuela desde la terraza, sobre las columnas de mármol estriado, las puertas de madera intrincadamente talladas y los sofás bajos de cuero blanco. Los jardines escalonados de la terraza son dignos de una escena de El gran Gatsby”, valoraron en Condé Nast.

Y sumaron: “Las habitaciones varían desde espaciosas y funcionales hasta suntuosas y palaciegas; la suite boudoir tiene servicio de mayordomo, un enorme baño de mármol y, quizás más impresionante, dos terrazas privadas con vista a la avenida de abajo. El restaurante y los espacios públicos del Duhau reflejan el glamour histórico de la propiedad, con parejas locales almorzando y forasteros bebiendo cócteles de ponche de leche con ron de Arnaud”.

Este hotel también obtuvo el primer lugar en el listado de Condé Nast llamado “Los 20 mejores hoteles de Sudamérica”.

Faena Hotel

El Faena Hotel Miami Beach, en Florida, fue galardonado como un faro de la hotelería en Miami por los Readers’ Choice Awards 2024 de Condé Nast Traveler. Este hotel, concebido por el empresario argentino Alan Faena, se destaca por su propuesta que fusiona arte, cultura y diseño.

“El Faena tiene un aire a Alicia en el país de las maravillas, y eso se refleja en las habitaciones, en particular en los pequeños detalles y muebles que irás ‘descubriendo’ a medida que avanza tu estancia. Los Fuegos, el asado a la brasa del superchef argentino Francis Mallmann, es un lugar que cumple con su cometido en cuanto a comida y bebida; y en el exterior, el hotel aprovecha al máximo sus 9.200 metros cuadrados de playa privada de arena blanca. Además, si te preguntas: ‘¿Acabo de ver un esqueleto de mamut lanudo dorado en una jaula de cristal?’, la respuesta es sí; puedes agradecérselo al artista Damien Hirst”, precisaron los autores del listado.

Cabe agregar que el Faena Buenos Aires, también fue destacado como el segundo mejor hotel en Sudamérica en otro de los rankings de Condé Nast. Inaugurado en 2004 y ubicado en el renacido barrio de Puerto Madero, este hotel transformó el antiguo edificio El Porteño de 1902 en un epicentro cultural y artístico.

Con 88 habitaciones y seis restaurantes y lounges, el Faena Buenos Aires ofrece una experiencia culinaria variada, que incluye el asado argentino en El Mercado y la alta cocina en Italpast Bistro Sur. Además, el Faena Spa es un oasis de bienestar, mientras que el famoso espectáculo de tango Rojo Tango en El Cabaret se ha convertido en un ícono de la vida nocturna porteña.

Ambos hoteles destacan no solo por su diseño innovador, sino también por ofrecer experiencias que combinan lujo, arte y cultura, reafirmando su presencia en la lista de los mejores del mundo.

Raffles London at The OWO

En Londres, el Raffles London at The OWO brilla tanto por su ubicación histórica como por la excelencia culinaria del chef Mauro Colagreco, galardonado con seis estrellas Michelin. En el restaurante Saison, argentino presenta una innovadora propuesta mediterránea basada en ingredientes frescos, lo que ha consolidado a este hotel como uno de los principales destinos gastronómicos de la ciudad. Su impecable fusión de historia, diseño y alta cocina lo convierte en un referente en la capital británica.

Además de estos hoteles con fuertes vínculos argentinos, otros establecimientos de renombre global figuran entre los primeros puestos de la lista de los Readers’ Choice Awards 2024. El The Ritz-Carlton New York, NoMad, en Nueva York, por caso, ha sido aclamado por su lujo moderno y su servicio excepcional. Mientras tanto, el The Brando, en Polinesia Francesa, sigue siendo un ejemplo de lujo sostenible en una isla privada. En París, el Four Seasons Hotel George V deslumbra con su oferta gastronómica de estrellas Michelin, y el Splendido, A Belmond Hotel, en Portofino, destaca por su discreción y belleza en la Riviera Italiana.

La lista completa de los 50 mejores hoteles del mundo según los Readers’ Choice Awards 2024:

The Lodge at Bodega Bay – California

The Ritz-Carlton, Doha – Qatar

Hermann Bungalows – Palm Springs, California

The Thief – Oslo, Noruega

The Ritz-Carlton, Kyoto – Japón

Viceroy Washington D.C. – Washington, D.C.

Colony Palms Hotel – Palm Springs, California

Gravity Haus Breckenridge – Colorado

The Hazelton Hotel – Toronto, Canadá

Hotel Zena – Washington D.C.

La Mamounia – Marrakech, Marruecos

Le Méridien Essex Chicago – Chicago, Illinois

The Godfrey Hotel Chicago – Chicago, Illinois

The Peninsula Hong Kong – Hong Kong

Conrad Dubai – Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Limelight Hotel Denver – Denver, Colorado

JW Marriott Dongdaemun Square Seoul – Seúl, Corea del Sur

Hotel Bennett – Charleston, Carolina del Sur

COMO Castello del Nero – Barberino Tavarnelle, Italia

Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection – Aspen, Colorado

Il San Pietro di Positano – Positano, Italia

The Weston – Vermont, Estados Unidos

Claremont Club & Spa, A Fairmont Hotel – Berkeley, California

The Sukhothai Bangkok – Bangkok, Tailandia

Dunton Town House – Telluride, Colorado

Fogo Island Inn – Terranova, Canadá

Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires – Buenos Aires, Argentina

Babylonstoren – Sudáfrica

Fairmont Washington D.C., Georgetown – Washington, D.C.

Grace Hotel Auberge Resorts Collection – Santorini, Grecia

Hyatt Regency Milwaukee – Milwaukee, Wisconsin

Katikies Santorini – Santorini, Grecia

Raffles London at The OWO – Londres, Reino Unido

Sofitel Philadelphia – Filadelfia, Pensilvania

Faena Hotel Miami Beach – Miami Beach, Florida

Waldorf Astoria Beverly Hills – Beverly Hills, California

S Hotel Jamaica – Montego Bay, Jamaica

InterContinental Buckhead Atlanta – Atlanta, Georgia

The Grand America Hotel – Salt Lake City, Utah

InterContinental Washington D.C. - The Wharf – Washington, D.C.

The Ritz-Carlton, Melbourne – Melbourne, Australia

Renaissance Chicago Downtown Hotel – Chicago, Illinois

The Ritz-Carlton Georgetown, Washington D.C. – Washington, D.C.

Four Seasons Hotel George V – París, Francia

Splendido, A Belmond Hotel – Portofino, Italia

Four Seasons Hotel Montreal – Montreal, Canadá

The Colony – Palm Beach, Florida

Kimpton Hotel Monaco Pittsburgh – Pittsburgh, Pensilvania

Park Hyatt Auckland – Auckland, Nueva Zelanda

The Sutton Place Hotel Toronto – Toronto, Canadá