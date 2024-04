Cuáles son los mejores nuevos restaurantes del mundo, según Condé Nast

Esta lista reúne a los mejores restaurantes que surgieron en el último tiempo (Imagen ilustrativa- Getty)

La prestigiosa publicación Condé Nast Traveler, especializada en turismo y gastronomía global, publicó su Hot List sobre: “Los mejores nuevos restaurantes del mundo”. En este caso, se dieron a conocer 30 nuevas opciones para disfrutar de los más destacados lugares para deleitar el paladar. Este ranking, realizado por colaboradores de la revista que viajan por todo el mundo y visitan estos lugares, tiene por objetivo brindar reseñas para que los amantes de las travesías no se pierdan de estas experiencias únicas.

En esta oportunidad, un restaurante argentino se encuentra entre los principales exponentes de la lista. Se trata de Trescha, es espacio en el cual su fundador, el chef Tomás Treschanski, experimenta e innova con ingredientes para reunir en sus platos sabores de todos los rincones del mundo. En tan solo un año se convirtió en uno de los locales de gastronomía más aclamados de la ciudad de Buenos Aires.

Desde Condé Nast comentan que la selección de este año “sin duda se trata de la más variopinta, ya que en ella encontrarás sorpresas como la suite de un hotel que fue el despacho de Winston Churchill, el crucero más grande del mundo y restaurantes desde Ciudad del Cabo hasta Bali… pasando incluso por Ávila”. Este es el Hot List 2024 de los mejores restaurantes del mundo.

Maty’s, Miami

La ambientación es uno de los elementos que hace de este restaurante uno de los mejores del mundo

Maty’s es descrito por uno de los colaboradores de la publicación como “un lugar feliz” debido a su ambientación compuesta por la iluminación, el estilo de la decoración y su distribución que deja ver un espacio amplio. La cocina abierta le añade sonidos y aromas únicos a la experiencia de comer allí. Lo dirige la chef Valerie Chang, y desde Condé Nast señalan: “Nuestros favoritos van desde los humildes encurtidos de temporada a la milanesa de pollo o las ostras con un toque de leche de tigre y maíz asado cubierto de pecorino”.

Yess, Los Ángeles

Este restaurante japonés ubicado en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, es destacado como parte de “una experiencia espiritual”. Según indicaron, se destaca la magia que se vive en el lugar, desde las grandes dimensiones que tiene el comedor, que anteriormente fue parte de un banco, hasta la vestimenta del chef Junya Yamasaki y su equipo, quienes llevan puestas túnicas blancas mientras cocinan. “La comida es un ejercicio meditativo sobre la contención, en la que menos es más y los ingredientes son los protagonistas del plato. Saldrás de Yess sintiéndote, de alguna forma, una persona nueva”, concluyen.

Chishuru, Londres

Adejoké Bakare, fundadora de Chishuru, fue la primera mujer negra del Reino Unido en recibir una estrella Michelin por sus creaciones culinarias

“La nigeriana de nacimiento Adejoké Bakare, también conocida como Joker, hizo historia este año al convertirse en la primera mujer negra de Reino Unido en recibir una estrella Michelin. Su restaurante, Chishuru, abrió este local, más grande y nuevo, en 2023, después de mudarse del ajetreado barrio del sur de Londres en el que Bakaré empezó sus andanzas después de ganar una competición local en 2019. La nueva iteración del restaurante consiste en un menú cerrado (87 € por persona para cenas, 47 € por persona para comidas) que lleva a los comensales en un viaje exprés por la cocina moderna de África Occidental y que puede incluir pepesup con caballa curada o chuleta de cordero con una salsa de café y especias yaji. Reserva ya, no te arrepentirás”, destacan desde Condé Nast.

Osa, Madrid

Sara Peral y Jorge Muñoz forman parte del equipo creativo de este flamante restaurante en la ciudad de Madrid. En su local gastronómico sirven “carnes curadas de forma casera, cabeza de jabalí con gallo y porchetta, bacalao al pil pil y anguila ahumada con huevas sobre pan de centeno y mantequilla”. Estos platos representan las tradiciones españolas de una manera inédita, pero aún fiel a sus raíces. Gracias a que fue inaugurado en una casa renovada de dos pisos, Osa cuenta con la opción de disfrutar de las preparaciones de los experimentados chefs tanto dentro del lugar como en su terraza abierta.

Datil, París

"Basada en el trabajo de dos hortelanos de la región de París, la cocina de Datil es esencialmente vegetal", aseguran desde sus redes sociales @datil.restaurant

En su reseña, la publicación venera a Datil por su equipo predominantemente liderado por mujeres, quienes son dirigidas por la chef Manon Fleury. Resaltan que este lugar tiene “una filosofía culinaria centrada en lo vegetal y un interiorismo térreo y luminoso”. Sus platos, que cambian según la temporada del año, son realizados a partir de ingredientes locales, y la experiencia es enriquecida debido a la cocina semiabierta que muestra algunas partes del proceso de cocción de las comidas. Algunas de las preparaciones más destacadas incluyen “rebanadas de rutabaga y rábano rosa intercaladas con crema de ajo, almendra, harissa y vieiras, así como una mezcla de consomé y congee de apio y champiñones con flores comestibles por encima”.

Trescha, Buenos Aires

Beignet rellena de manteca de jengibre, espuma de bisque, kimchi de nabo y albahaca; creación del chef Tomás Treschanski

Como se mencionó previamente, este restaurante argentino fundado en 2023 por Tomás Treschanski representa lo mejor en innovación de sabores en el país, y no se puede hablar de los platos de Trescha sin hablar de su chef. El joven de tan solo 25 años recibió el premio Young Chef y se capacitó en importantes restaurantes de Dinamarca, Suecia y España. Sin dudas, las influencias de estos países se ven reflejadas en sus preparaciones que forman parte de un menú de degustación experimental con 14 platos, entre los que se encuentran los siguientes: “Chawanmushi con dashi de bacon curado y uni con su propio garum, acompañados de un gewürztraminer de 1999, una de las 740 joyas de la apreciadísima bodega del chef”.

Andreu Genestra, Mallorca

“La palabra ‘sostenibilidad’ en boca de Andreu Genestra (Inca, 1983) no se diluye, resuena entera y henchida de verdad. Mejor aún: lleva adherida a su discurso tanto tiempo que crece a cada paso. Y es que la cocina de Andreu es sostenible porque él lo quiso desde el mismo día en que abrió su primer restaurante, allá por abril de 2011, en un remoto rincón de su querida Mallorca. Allí, el chef se empeñó en que su cocina fuera rematadamente mallorquina, sostenible y, cómo no, mediterránea. Llevar el kilómetro cero, tan manido también a veces, hasta su más rotunda expresión a través de platos creativos, divertidos trampantojos y la recuperación de ingredientes olvidados o poco habituales. Todo esto nos lo cuenta sin soltar la sonrisa y mientras nos muestra el huerto que ha montado en su reciente traslado al hotel Zoëtry Mallorca Inclusive Collection by Hyatt, en Llucmajor, el corazón de la (su) isla”, cuentan desde Condé Nast.

El chef Andreu Genestra tuvo como misión principal desde su comienzo el lograr que sus emprendimientos gastronómicos sean sostenibles

Kiln, San Francisco

Al equipo de la reconocida publicación gastronómica les costó ubicar a este restaurante en alguna categoría ya existente. Esto es gracias a su amplio menú de degustación, que fue creado por el chef John Wesley y está conformado por una cantidad de platos que varía entre los 18 y los 20. Los comensales tardan dos horas y media en probar todas las preparaciones que unen a la cocina escandinava, japonesa y californiana con “un toque de finura francesa”. Además, resaltan que es “un lugar al que venir sin tapujos, simplemente a vivir la experiencia”.

Maizajo, Ciudad de México

Santiago Muñoz valora las recetas mexicanas tradicionales y sus raíces en las tortillas frescas de maíz

Este local no solo funciona como restaurante, sino que también en su planta baja se venden tortillas frescas de maíz nixtamalizado. Surgió gracias al esfuerzo realizado por el chef Santiago Muñoz de recuperar el maíz criollo e ir en contra de la industrialización de las tortillas. Luego de haber instalado una tortillería, decidió abrir Maizajo para compartir recetas mexicanas callejeras tradicionales, con innovadores giros, que incluyen “tamal de boda y lengua glaseada con salsa verde, y tacos de longaniza (salchicha de cerdo) emparejados con camarones fritos o costilla”, explican desde Condé Nast.

Le Pristine, Tokio

La publicación resalta el diseño y estilo de Le Pristine, un restaurante que combina la gastronomía nórdica y la japonesa de la mano del chef neerlandés Sergio Herman. La abundante cantidad de plantas y la decoración elegante combinadas con la iluminación del lugar le ofrecen un ambiente de privacidad a los comensales para que disfruten de la gran variedad de platos que se presentan. Cumple las funciones tanto de restaurante como de café, y ofrece “mejillones marinados con dashi, yuzu y verbena; el hamachi (también llamado pez limón) con cangrejo chino, pistacho, mikan (mandarina japonesa) y rábano negro; y la icónica orecchiete de marisco”, según explican desde Condé Nast.

El chef Sergio Herman combina la cocina nórdica con la gastronomía japonesa

En la lista también se encuentran los siguientes restaurantes: Canalha, Lisboa; The Devonshire, Londres; Barro, Ávila; Naar, Darwa; The Guild, Dubái; Fish Shop, Ballater; Koan, Copenhague; Soul Kitchen, Dubái; Ilis, Nueva York; Papa’s, Bombay; Ciumbia, Milán; Pot Au Phở, Ho Chi Minh; Air, Singapur; Oseille, Río de Janeiro; Le Foote, Sídney; Nikkei, Ciudad del Cabo; 99 Restaurante, Santiago de Chile; Saporium, Florencia; Kozo, Kigali (Ruanda); Locavore NXT, Bali.