Premios Emmy 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

La 76ª entrega de los Premios Emmy 2024 se llevó a cabo en el Teatro Peacock, de Los Ángeles. La alfombra roja, que se convirtió en pasarela para las mayores estrellas de la pantalla chica a nivel internacional, permitió que cada una de las figuras mostrara sus estilos y su glamour en una noche única.

Actrices y actores de series y películas fueron el foco de atención durante una velada especial, donde se mezclaron vestidos elegantes y trajes impecables, con elecciones equivocadas y los outfits incorrectos. Cada uno de ellos quedó bajo la atenta mirada de los reconocidos diseñadores Gabriel Lage, Fabián Zitta y Patricia Profumo.

Premios Emmy 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos

Selena Gómez

La actriz y cantante deslumbró en la alfombra roja luciendo un elegante vestido negro con escote halter cruzado y detalles plateados, diseñado a medida por Ralph Lauren. REUTERS/Aude Guerrucci

La actriz obtuvo el reconocimiento de los tres diseñadores por su elección de la noche. Según Lage, el estilo de Gómez se basó en “un furreau absolutamente asirenado, en velvet, con escote de lazada cruzada íntegramente bordada en zirconias rectangulares”.

Al tiempo que Zitta indicó: “Bien la elección de la silueta: furreau con hombros descubiertos y silueta sin recortes. La estiliza, además de que ella es hermosa”.

Por último, Profumo manifestó: “Espectacular Selena. Con un corte sirena completamente negro con escote de importante bordado en plata que estiliza su figura y la destaca por completo. ¡Selena sí sabe cómo presenciar dignamente una red carpet! ¡Felicitaciones!”.

Meryl Streep

El atuendo, de estilo elegante y bien ajustado, está complementado con accesorios también en tonos de rosa suave, lo que le da un aire sofisticado y armonioso. Amy Sussman/Getty Images/AFP

“Meryl es indiscutible siempre. Ella es lo más. La elección de ponerse un tuxedo no es mala idea”, declaró Zitta.

Devery Jacobs

Devery Jacobs eligió un atuendo llamativo compuesto por un traje blanco con voluminosas capas de tul que caen en volantes desde los hombros hasta el suelo. El conjunto incluye un saco de botones oscuros sobre una camisa blanca de cuello alto y detalles plisados. (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“¡Dios mío!”, expresó Lage. “Esto es un disfraz”, aseveró Zitta. Por su lado, Profumo opinó: “Si apostamos al diseño, ¡este es el traje! Pero desacertado. Este traje en blanco, con volados verticales de tul, hacen que sea un disfraz acoplado en un traje blanco. Desacertado para esta ocasión”.

Maya Erskine

Erskine optó por un vestido largo de encaje en tonos claros, adornado con flores en relieve de color blanco. La prenda tiene un escote en V y mangas cortas, también decoradas con las mismas flores. Frazer Harrison/Getty Images/AFP

“Un traje no afortunado para Maya Erskine, un vestido fresco y primaveral para la tarde… faltó producción en la elección del outfit para la red carpet, un diseño más apropiado hubiera sido por ejemplo el mismo vestido con otro género, otro color o directamente otro diseño”, señaló Profumo. “Olvidable”, sentenció Zitta.

Matt Bomer

Bomer mostró un conjunto elegante y monocromático en tonos oscuros compuesto por una chaqueta de traje ajustada en color púrpura oscuro, que combina con una camisa del mismo tono. Amy Sussman/Getty Images/AFP

“Con una estupenda chaqueta sastre de solapa ancha , acompañada por pantalones de talle alto cubierto por una faja drapeada Todo combinado en tonalidad uva y negro”, expresó Lage.

Chris Perfetti

Perfetti por su lado vistió una prenda poco convencional y de estilo vanguardista. La pieza superior es una camisa de organza translúcida en color blanco, decorada con un diseño de líneas negras onduladas que le dan un aire artístico y moderno. El look se completa con unos pantalones de vestir negros de corte ancho, que caen en pliegues amplios hasta el suelo. Frazer Harrison/Getty Images/AFP

“Tiene una propuesta y es coherente que no es poco. Un look ‘70 diferente. Me gusta”, declaró Zitta.

Jonathan Bailey

Bailei lució un traje formal de corte elegante, con una chaqueta negra con solapas satinadas, combinada con unos pantalones negros de vestir de cintura alta. Complementa su look con gafas de sol oscuras de montura roja, lo que añade un aire de estilo y misterio. Amy Sussman/Getty Images/AFP

Profumo consideró: “Jonathan Bailey impecable lookeado de gafas con pantalón negro y faja rasada con camisa en seda blanca y saco slim en negro, impecable para estos Emny Awards”.

Noticia en desarrollo