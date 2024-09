Martín Fierro 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra azul

El diseño elegante y sobrio de Susana fue considerado el mejor de la noche, ya que su estilo equilibra sensualidad y sofisticación. En contraste, al vestido blanco con flecos y transparencias, a pesar de su elaborado trabajo artesanal, debido al exceso de detalles se recarga el conjunto.

La 52ª entrega de los premios Martín Fierro 2024 permitió que las mayores estrellas de la televisión fueran protagonistas de una noche inolvidable, con un derroche de glamour que solo el Hotel Hilton de Puerto Madero podía albergar. La ceremonia, además de reunir a las figuras más destacadas del mundo del espectáculo, transformó la alfombra azul en una verdadera pasarela donde las celebrities mostraron todo su estilo y sofisticación.

Cada paso se convirtió en un desfile en el cual las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento mostraron no solo sus outfits, sino también todo su glamour. Una vez más, la moda fue un personaje central en esta celebración y los diseñadores Laurencio Adot, Verónica de la Canal y Jorge Rey, auténticos maestros de la alta costura, compartieron su visión con Infobae.

Cuáles fueron los looks más impactantes de la noche y quienes se equivocaron en elegir su estilismo, fueron los puntos que destacaron los expertos que analizaron el glamour, la elegancia y el arte textil de cada uno de los modelos.

Martín Fierro 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos

Susana Giménez

La diva de los teléfonos deslumbró con un vestido azul intenso de Alexander McQueen, con una sensual abertura en la pierna y un atrevido escote asimétrico.

Es una diva, no quedan dudas. Es por eso que el estilo de Susana Giménez fue el más elegido por los expertos. En ese sentido, Adot aseguró: “Divina. Moda, tendencia y sofisticación casual. Es una de las mejores. Excelente estilismo. Me encantó el McQueen y me gustaría que usara a los argentinos”. Al tiempo que De la Canal agregó: “¡Una diosa! Maravillosa la morfología del vestido, el color, las mangas. Impecable”.

Flavia Palmiero

Palmiero luce impecable con un diseño de Gabriel Lage: una pieza handmade couture de refinada y sobria elegancia, trabajada en una base textil bordada con detalles brillantes. El vestido, con escote palabra de honor, resalta la silueta, mientras que un llamativo collar de múltiples vueltas añade un toque glamuroso. Complementa el look con zapatos de Sylvie Geronimi y un elegante clutch de Dior en color negro.

“Un escote muy copado para insinuar y no mostrar tanto, me parece que es muy asertivo y esa gargantilla es un 10″, analizó Jorge Rey.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, ícono de la televisión, deslumbra con su elegancia habitual en un vestido celeste bordado con aplicaciones florales y detalles brillantes. La pieza de corte clásico destaca por su sobriedad y delicadeza, acompañada de un pañuelo de seda al cuello que añade un toque sofisticado y demuestra que su presencia es atemporal.

Bajo la mirada de Adot, el estilo de la diva de los almuerzos es un “clásico vestido Mirtha, en color pastel, adelanto del verano 2025. Una dama. Muy bien peinada”.

Marisa Andino lleva un vestido asimétrico en tono coral de Adrián Brown, acompañado de joyas de Rubi Rubi. Los zapatos son de Claude Bernard y el clutch de Luna Garzón. Su peinado y maquillaje estuvieron a cargo de Johana Leiva.

Verónica de la Canal sobre Marisa Andino: “Muy bien elegido el color de vanguardia y muy elegante”

Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis lleva un vestido largo de encaje blanco de Prisma Chic, con transparencias, mangas largas y aberturas laterales. El diseño presenta motivos circulares y geométricos, acompañado de flecos en la falda que aportan movimiento. Los zapatos son de Valdez y las joyas de Testorelli. Su maquillaje y peinado también fueron realizados por el equipo de Prisma Chic.

Bajo el lente de Adot, el look de la artista “es un vestido muy barroco que da mal en cámara. Mal el estilismo”.

Florencia Peña

Florencia Peña deslumbró con un vestido strapless de Camila Romano, confeccionado en dupion de seda natural azul noche. El diseño de corte sirena destaca por su elegancia, con una falda de volumen en gajos y una llamativa cola. La actriz complementó el look con un clutch plateado brillante y joyas delicadas.

Rey sostuvo: “Me gusta la simpleza del corte y los colores. El tornasolado entre el negro y azul es espectacular. El corte sirena es muy bueno. El clutch es todo: es importante llevar uno bueno y el que eligió ella me encanta”.

Laurita Fernández

Laurita Fernández lleva un vestido en tonalidades antracita, aceradas y platas, con un corte sirena que realza su figura.

Laurita Fernández impacta con un vestido de Gabriel Lage, una creación couture que destaca por su trabajo artesanal. El diseño, con un escote lencero y detalles de transparencias, está bordado a mano durante tres meses, con delicados motivos geométricos inspirados en el art decó. Las tonalidades en antracita y plata aportan un elegante degradé que resalta su silueta. El conjunto se completa con zapatos de Sylvie Geronimi y joyas de Flor Boskis Stad, todo bajo el estilismo de Moni Sirio.

* Fotos: Jaime Olivos, Chule Valerga, Nicolás Stulberg, RS Fotos y Prensa Telefé