Martín Fierro 2024: todos los looks de las estrellas de la televisión en la alfombra azul

La moda dijo presente en la alfombra azul, con diseñadores que vistieron a las celebridades para la gala

La 52ª entrega de los premios Martín Fierro 2024, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), copó a este lunes 9 de septiembre y puso al Hotel Hilton de Puerto Madero como escenario indiscutido de una velada única.

Con la conducción de Santiago del Moro, quien también está entre los nominados gracias a su trabajo en el programa Gran Hermano, esta velada ya se presenta como una noche que quedará en la memoria de todos los presentes y los amantes de la televisión.

Además de reconocer lo mejor de la producción televisiva argentina, la gala, como todos los años, ofrece un despliegue de moda en la alfombra azul, donde las personalidades de la televisión muestran, antes de la ceremonia, sus estilos en una noche que promete fusionar elegancia y espectáculo televisivo.

Para analizar cada uno de los looks, los diseñadores Laurencio Adot, Verónica de la Canal y Jorge Rey dialogaron con Infobae y le brindaron un toque más fashionista a la noche más glamorosa del año.

Todos los looks de la alfombra azul

Flavia Palmiero

Flavia Palmiero y un look con escote palabra de honor para la alfombra azul de la gala (Jaime Olivos )

Flavia Palmiero eligió una pieza “handmade couture” con un escote palabra de honor. El vestido, de Gabriel Lage, fue trabajado sobre una base textil engalanada con bordados a juego, y fue acompañado por zapatos de Sylvie Geronimi y un clutch de Dior. “Siempre Diosa y divina”, remarcó De la Canal. El collar es de Flavia Palmiero Collection, lleva cristales y está bañado en oro blanco.

“Un escote muy copado para insinuar y no mostrar tanto, me parece que es muy asertivo y esa gargantilla es un 10″, analizó Jorge Rey.

Pilar Smith

Pilar Smith eligió un look de Paula Pellegrini con el rojo como protagonista

“Me encanta apostando a un color rojo. Queda espectacular con esas hombreras que son tendencia, para mí es un 100, divino”, sostuvo Rey. Y De la Canal agregó: “Acertadísimo el color, le queda impecable. El vestido es de Paula Pellegrini y las joyas de Ricciardi. Se animó a las mangas en pico”.

Cristina Pérez y Luis Petri

La conductora Cristina Pérez y su pareja, el ministro de Defensa Luis Petri (RS Fotos)

Cristina Pérez lució un conjunto de collar, anillos y aros de oro blanco, brillantes amarillos y una pulsera de brillantes talla princesa, de Jean Pierre. Llegó a la gala junto a su pareja, el ministro Luis Petri. “Mucha data: collar, escote y cola moño”, remarcó Adot.

Evelyn von Brocke

El paso de la conductora Evelyn von Brocke por la alfombra azul de los Martín Fierro

“Fiel a su estilo, está impecable”, dijo De la Canal sobre el look de Evelyn von Brocke. El vestido que lució es de Roxana Salerno. Las brillantes joyas son de Kabul Platería.

Josefina “China” Ansa

Ansa eligió un look de Adrián Brown (RS/Ramiro Souto Fotos)

“El vestido negro de la china me encantó. Está espectacular: es el año de ella”, destacó Adot. De la Canal analizó que la China está “elegante en su total black”.

Diego Poggi y Priscila Crivocapich

Diego Poggi y Priscila Crivocapich. Ella lució un conjunto de aros, anillos y collar de oro blanco y brillantes de Jean Pierre, acompañando su vestido de Atelier Pucheta

“Divina la silueta de ella. Muy asertiva la idea de usar líneas y, además, el color nude es muy sentador siempre”, dijo Rey sobre el look de Priscila Crivocapich.

Mauro Szeta y Clarissa Antonini

El periodista Mauro Szeta, con un traje Windsor, arribó a la gala junto a su pareja Clarissa Antonini

“Mauro está increíble y muy elegante. De Clarissa me gusta mucho el clutch”, opinó Rey sobre la elección de la pareja para la ceremonia.

Rosina Beltrán

Rosina Beltrán, de Gran Hermano, y su llegada a la gala de los Martín Fierro

De la Canal analizó el look de Rosina Beltrán y enfatizó: “Sexy y juvenil, con un color muy original”. Y Adot añadió: “Me parece demasiado jugada la transparencia; estar como en ropa interior. Esta es la fiesta del año de los artistas hacia la gente, es la fiesta donde la gente ve a sus artistas y no tienen ganas de verlos desnudos”.

Donato de Santis

El chef Donato de Santis optó por un esmoquin clásico

“Los hombres tienen mejores looks que las mujeres hoy. Donato está muy bien vestido: azul y negro es la combinación del año para hombre. Lo que antes era mala palabra ahora está de moda. Me encanta”, planteó Adot.

Isabel Macedo

Isabel Macedo, bajo el análisis de Dot: "Muy cerrado, parece escondida dentro del vestido. También muy clásico"

La actriz Isabel Macedo destacó con unos aros de oro y rubíes con engarce invisible, un anillo sin fin de rubíes y gemelos de oro, rubíes y brillantes de Jean Pierre.

Florencia Peña

La actriz Florencia Peña lució un vestido strapless de corte sirena de Camila Romano, confeccionado en dupión de seda natural en tono azul noche, con una falda de volumen en gajos y cola

“No la veo cómoda. Muy clásico. Me gusta el estilismo”, postuló Adot sobre el look de Florencia Peña. Rey sostuvo: “Me gusta la simpleza del corte y los colores. El tornasolado entre el negro y azul es espectacular. El corte sirena es muy bueno. El clutch es todo: es importante llevar uno bueno y el que eligió ella me encanta”.

Marisa Andino

Marisa Andino posó para los fotógrafos antes de la ceremonia

La periodista Marisa Andino lució joyas de Rubi Rubi y zapatos de Claude Benard. Para completar su estilo, Johana Leiva se encargó del peinado y maquillaje, y el clutch es de Luna Garzón.

* Fotos: Jaime Olivos, Chule Valerga y RS Fotos