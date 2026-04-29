Tras el fin de los conflictos con el transporte y la mejora del clima, cientos de camiones se concentran en los puertos de Rosario

Una extensa fila de camiones de carga es visible en las proximidades del ingreso a las instalaciones portuarias de Rosario. El video, grabado desde un vehículo en movimiento sobre una autopista, muestra decenas de camiones con remolques de diversos colores y tamaños. Algunos remolques son rojos, otros llevan lonas. Esta aglomeración de vehículos pesados se relaciona con el transporte de la cosecha hacia el puerto.

El ingreso masivo de camiones cargados con granos a los puertos de Rosario vuelve a marcar el pulso de la actividad agroindustrial argentina. La reactivación de la cosecha gruesa tras un período de lluvias, sumada al levantamiento del paro de transportistas, disparó un flujo inusual de vehículos hacia las terminales portuarias de la región. De acuerdo con registros de la empresa AgroEntregas, en una sola jornada se contabilizaron 6129 camiones, de los cuales 4489 transportaban soja y 1146, maíz.

El fenómeno se refleja en largas filas de camiones que saturan los accesos al cordón agroindustrial del norte de Rosario. Según la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), los puntos críticos abarcan el kilómetro 30 en el acceso a la Ribera, el kilómetro 19 en San Lorenzo Norte y el kilómetro 14, aunque este último muestra menor intensidad. El principal nodo de congestión, de acuerdo con Rafael Rodríguez, referente de la APSV, se concentra sobre la ruta nacional 11, que sirve como vía principal hacia las terminales de exportación.

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Las demoras no se limitan a ese corredor. Se registran también en la Autopista Rosario–Santa Fe, la ruta nacional A012, la ruta 91 y la ruta 10. El camino de la Cremería permanece cerrado por obras, lo que agrava el panorama en ciertos tramos. “No venía ocurriendo esto en las semanas previas, se empezó a evidenciar anoche y no sabemos exactamente el motivo”, indicó Rodríguez. El funcionario sugirió que la congestión podría responder a decisiones logísticas del sector agroexportador.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta para esta campaña una recolección total de 160 millones de toneladas de granos, una cifra que supera los registros de años anteriores. El impacto de las lluvias en el centro y sur del país interrumpió las tareas de cosecha durante varias semanas, principalmente en la zona núcleo. Cuando el clima mejoró, la reanudación de la trilla generó un efecto embudo: miles de camiones con maíz y soja se dirigieron de manera simultánea a los puertos del Up-river.

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Largas filas de camiones avanzan lentamente hacia los puertos del cordón agroindustrial de Rosario, en plena campaña gruesa

La situación se traduce en datos concretos. El martes 28 de abril, a las 7 de la mañana, la BCR reportó la presencia de 5519 camiones en las playas de las terminales del Up-river. Esta cifra representa un 22% más que los 4531 registrados en la misma fecha del año anterior. El dato más destacado es la composición del convoy: la soja domina con 4194 camiones, el 76% del total y un 22% por encima del año pasado en igual periodo. El maíz, que encabezó el flujo durante marzo, retrocedió a 970 unidades. El trigo sumó 264 camiones, un 129% más que en 2025. El girasol aportó 25, lo que implica un salto interanual del 582%. El sorgo registró 42 unidades.

El acumulado anual alcanza los 375.566 camiones, un 28% más que los 293.982 del mismo período de 2025. Sólo en abril, el total mensual suma 91.105 unidades, por debajo de las 117.384 de marzo, cuando el maíz temprano marcó su pico de descarga con 82.654 camiones acumulados. La soja duplicó su presencia: pasó de 18.331 camiones en marzo a 36.363 en abril.

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La presión sobre el sistema logístico encuentra explicación en los volúmenes récord de la campaña 2025/26. Según la BCR, en el primer cuatrimestre de 2026 las exportaciones de granos y derivados ascendieron a 40 millones de toneladas, un 11% más que el récord previo de 2022. En marzo y abril, los embarques de maíz promediaron 5 millones de toneladas mensuales, una marca inédita para el sector.

La trilla de girasol superó el 90% del área objetivo, con 6 millones de toneladas obtenidas. En cuanto al avance de la cosecha de maíz, ya se levantó el 26,5% del área apta, con un rinde medio de 86,9 quintales por hectárea y un volumen de 18,46 millones de toneladas sobre las 61 millones previstas. Para la soja, hasta la semana pasada, se llevaba recolectado un 10% de las 17,2 millones de hectáreas implantadas, con 6,4 millones de toneladas obtenidas de las 48,6 millones proyectadas.

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El aumento del flujo logístico no es nuevo para la región. Cada vez que un período de lluvias detiene la cosecha, la reactivación posterior desborda la capacidad de absorción de los puertos y satura los accesos. En esta campaña, el impacto se intensifica por el volumen excepcional de producción y la acumulación posterior al mal tiempo.

El impacto de la cosecha récord multiplica la presencia de camiones cargados con soja y maíz en las rutas de la región

El gobierno de Santa Fe implementó en marzo el sistema Stop 5.0, una plataforma digital que asigna turnos y bandas horarias a los transportistas para ordenar el ingreso a las terminales. Según datos oficiales, el 90% de los camiones llega actualmente con turno asignado. El sistema establece un anillo de control de 30 kilómetros alrededor de las terminales, donde los camiones no pueden ingresar con más de dos horas de anticipación respecto de su turno. Desde el 15 de abril, la APSV aplica controles estrictos, multas y eventuales bloqueos para quienes incumplen las normas.

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El operativo involucra cinco ministerios, 235 efectivos de seguridad y una inversión de 100 millones de pesos. Las obras viales en ejecución, incluido el tercer carril de la autopista a Santa Fe y la pavimentación del Camino de la Cremería, agravan el cuadro al reducir carriles en tramos clave.

El Gran Rosario concentra más del 70% de las exportaciones argentinas de granos y subproductos. Cerca de dos millones de camiones circulan por la región durante cada campaña. La dependencia del transporte carretero, la limitada capacidad de almacenamiento intermedio y la insuficiente infraestructura vial generan cuellos de botella en cada pico de cosecha. El sector logístico estima que la situación debería normalizarse a medida que las terminales absorban el volumen acumulado, aunque los datos de la BCR muestran que el ingreso de soja ya se duplicó respecto de marzo y continuará en ascenso durante mayo.

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En paralelo, las exportaciones de semilla de girasol en bruto crecieron un 1648% interanual en el primer cuatrimestre, impulsadas por la demanda europea. Argentina concentra el 30,6% de las importaciones de semillas de girasol de la Unión Europea, cuando un año atrás ese porcentaje era del 1%.

Las proyecciones de la BCR apuntan que el flujo de camiones hacia Rosario podría ser un 80% superior al promedio de la última década. En días pico, entre 10.000 y 15.000 unidades convergen sobre la zona portuaria. La postal de largas filas y rutas congestionadas refleja el impacto de la campaña récord y la complejidad logística de uno de los principales polos agroexportadores del mundo.

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