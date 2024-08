El poder del cabello: la influencia de los estilos en la identidad y la autoestima

En muchas culturas, el cabello es un símbolo poderoso que refleja el estado emocional y la autoestima (Freepik)

Esta semana el tema me encanta, porque como artista del cabello, dueño de salones de belleza, he tenido el privilegio de observar de cerca cómo el cabello juega un papel fundamental en nuestras vidas, más allá de ser simplemente una característica física. Mi profesión me ha dado la oportunidad de ayudar a darles ánimo a las personas y ver cómo se les transforma la cara cuando salen del salón de belleza.

Al vivir en Miami, y atender a clientes de todo el mundo, me he dado cuenta cómo el cabello en muchas culturas alrededor del mundo es un símbolo poderoso que refleja identidad, personalidad y estado emocional. Entender esta conexión nos permite apreciar aún más su influencia en nuestra confianza y autoestima.

Por eso quiero abrir esta nota hablando de la influencia del cabello dentro de la cultura en general, que indiscutiblemente ha jugado un papel protagónico en toda la humanidad, para explorar cómo un buen corte y color de cabello van más allá de solo la apariencia física.

El cabello en la cultura

Desde tiempos antiguos, el cabello ha sido un emblema cultural. En algunas sociedades, el estilo y el cuidado del cabello están profundamente arraigados en las tradiciones y los rituales. Por ejemplo, en muchas culturas africanas, los peinados trenzados no solo son una forma de arte, sino también una manera de transmitir mensajes sobre el estado civil, la edad y la posición social de una persona. En la India, el cabello largo y bien cuidado es a menudo un símbolo de belleza y espiritualidad.

En culturas africanas, los peinados trenzados transmiten mensajes sobre el estado civil, la edad y la posición social de una persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello también ha sido una herramienta de resistencia y expresión política. Durante la década de 1960, el movimiento afro en los Estados Unidos utilizó el cabello natural como un símbolo de orgullo racial y de resistencia contra los estándares de belleza dominantes. Asimismo, en muchas culturas indígenas, el cabello largo es un símbolo de conexión con la naturaleza y los ancestros.

Todos los movimientos, revueltas y luchas sociales a nivel mundial, siempre han ido acompañadas de looks característicos de la época, como los punks, los hooligans, hippies, etc.

El cabello en las mujeres

Para las mujeres, el cabello ha tenido un significado especialmente profundo y multifacético. En muchas culturas, el cabello largo ha sido tradicionalmente asociado con la feminidad, la belleza y la fertilidad. En la Europa medieval, el cabello largo y suelto era un símbolo de pureza y virtud. En contraste, en algunas culturas asiáticas, el cabello recogido simboliza la madurez y el respeto hacia las normas sociales.

Para las mujeres, el cabello tiene un significado profundo, asociado con feminidad, belleza y fertilidad en diversas culturas (@roccodonnaprofessional)

En tiempos más recientes, las mujeres han utilizado el cabello como una herramienta de expresión y empoderamiento. Los estilos de cabello pueden reflejar la independencia y la rebeldía, como se vio en la década de 1920 con el popular bob corto que desafió las normas de la época. Hoy en día, las mujeres continúan utilizando el cabello para expresar su identidad y sus valores, optando por estilos que van desde lo natural hasta lo extravagante.

El cabello en los hombres

El cabello de los hombres también ha tenido significados culturales importantes. En muchas sociedades antiguas, como los guerreros samuráis de Japón o los vikingos en Escandinavia, el cabello largo en los hombres era un símbolo de fuerza y virilidad. Los peinados masculinos podían indicar rango, estatus y lealtad a un grupo o causa.

El cabello largo jugaba un rol protagónico en culturas como la vikinga, ya que indicaba fuerza y virilidad (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era moderna, los hombres han adoptado una amplia variedad de estilos que van desde el clásico y conservador hasta el moderno y experimental. Los estilos de cabello de los hombres pueden reflejar profesionalismo, rebelión o creatividad. Por ejemplo, el corte militar es comúnmente asociado con disciplina y orden, mientras que el estilo mohawk puede representar una actitud desafiante y no conformista.

Ahora, estamos en una época más relajada, donde las tendencias en largo o tipo de corte es mucho más libre en cuanto al estilo, pero aun así, dentro de esa flexibilidad y libertad existe una tendencia que te hace lucir un look más a la moda, conservador o tradicional, pero lo que siempre estará en tendencia es el cabello bien cuidado, con un buen corte y con un buen color. Aquí te sugiero algunos cortes con diferentes largos, para que puedas tener opciones, tanto para mujeres como hombres.

Para mujeres

El corte pixie brinda un estilo audaz y su mantenimiento es bajo (@kurze.haare.stylen)

Corto (pixie)

Tendencia: el corte pixie sigue siendo una opción popular, especialmente en su versión más larga y texturizada.

Estilo: este largo es perfecto para mujeres que buscan un look audaz y de bajo mantenimiento.

Personalidad: refleja confianza y una actitud vanguardista.

Este tipo de corte es ideal para quienes buscan un look que pueda ser casual y a la vez elegante (@roccodonnaprofessional)

Medio (bob, lob)

Tendencia: los cortes bob y lob (long bob) siguen dominando las tendencias. El bob asimétrico y el lob con ondas sueltas son particularmente populares.

Estilo: este largo es versátil y se puede adaptar tanto a looks casuales como elegantes.

Personalidad: ideal para mujeres que buscan un equilibrio entre practicidad y estilo.

El estilo shag y el cabello con ondas naturales son muy populares hoy en día (@roccodonnaprofessional)

Largo (más allá de los hombros)

Tendencia: el cabello largo nunca pasa de moda y sigue siendo una elección clásica. El estilo shag y el cabello con ondas naturales son muy populares.

Estilo: perfecto para quienes aman la versatilidad y la posibilidad de experimentar con diferentes peinados.

Personalidad: refleja una actitud romántica y libre.

Para hombres

Para lucir un estilo limpio y profesional, la mejor opción es un buzz cut o un crew cut (@blowhairmind)

Corto (buzz cut, crew cut)

Tendencia: los cortes muy cortos, como el buzz cut y el crew cut, son populares por su simplicidad y apariencia limpia.

Estilo: estos cortes requieren poco mantenimiento y son ideales para un look pulido y profesional.

Personalidad: refleja una actitud práctica y decidida.

Un corte que brinda versatilidad, y se lo pude aprovechar para crear distintos peinados (@roccodonna)

Medio (fade, undercut, textured crop)

Tendencia: los estilos con largo medio en la parte superior y los laterales cortos, como el fade, undercut y el corte texturizado, están en tendencia.

Estilo: este largo permite una variedad de peinados, desde looks más estructurados hasta estilos despeinados.

Personalidad: ideal para hombres que buscan versatilidad y un toque moderno.

El cabello largo y natural en los hombres evidencia una actitud relajada

Largo (más allá de las orejas)

Tendencia: el cabello largo para hombres está ganando popularidad, con estilos naturales y despeinados.

Estilo: perfecto para looks más relajados y bohemios, con cabello que cae por debajo de las orejas y hasta los hombros.

Personalidad: refleja una actitud relajada y creativa.

El cabello y la personalidad

Quise mencionar las personalidades de cada corte, porque tu look marca un “statement”, y es importante que estés al tanto de ello para que puedas lucirlo con esa seguridad y porte que te da un buen corte de pelo de acuerdo a tu personalidad.

El cabello bien cuidado, con un buen corte y color, siempre estará en tendencia, ya que refleja una actitud de confianza y buen gusto (@roccodonnaprofessional)

¿No te ha pasado que estas por comenzar un trabajo nuevo, o la escuela y quieres cambiarte el look? Bueno pues eso tiene que ver con el mensaje que quieres dar, el “statement” que quieres transmitir.

El cabello es una extensión de nuestra personalidad. Cada corte, color y estilo que elegimos dice algo sobre quiénes somos y cómo queremos ser percibidos por los demás. Un corte audaz y moderno, como el shag, puede transmitir una personalidad segura, atrevida y de espíritu libre. Por otro lado, un estilo clásico y pulido puede reflejar una naturaleza más conservadora y elegante.

Los cambios en el estilo del cabello a menudo coinciden con cambios importantes en la vida de una persona. Cortarse el cabello después de un gran logro o de una transición importante puede simbolizar un nuevo comienzo. Del mismo modo, teñirse el cabello de un color vibrante puede ser una forma de mostrar la alegría, la creatividad o la rebeldía.

La confianza inigualable que brinda el cabello

Los cambios en el estilo del cabello a menudo coinciden con cambios importantes en la vida, ya que simbolizan nuevos comienzos y logros personales (Cabello Experience)

La belleza de ser artista del cabello es que puedo echar a volar mi creatividad con cada cliente y cabeza que toco tanto para color como para corte, y para mis clientes es una manera de expresión, donde ellos a través de un corte, color o cambio de look pueden sentirse más seguros y felices.

Un buen día de cabello tiene el poder de transformar cómo nos sentimos y cómo nos presentamos al mundo. Un estilo que nos haga sentir atractivos y cómodos puede elevar nuestra autoestima y proporcionar una sensación de seguridad inigualable. Cuando nos sentimos bien con nuestro cabello, eso se refleja en nuestra postura, en la manera en que hablamos y en nuestra disposición para enfrentar el día.

Cuando estas deprimido o te sientes medio bajoneado, no te dan ganas de cambiarte el look, ¿cortarte el pelo o hacerte color? Esto es el claro ejemplo de la confianza y la influencia que un buen look dará a tu estado de ánimo.

El cabello puede ser una herramienta de empoderamiento y expresión individual para mostrar la identidad y los valores personales (Pexels)

En el salón de belleza, uno de los objetivos más importantes es ayudar a cada cliente a descubrir y realzar su mejor versión a través del cabello. Ya sea mediante un corte que destaque sus mejores rasgos, un color que complemente su tono de piel o un peinado que se ajuste a su estilo de vida, cada detalle cuenta para crear una imagen que inspire confianza y autenticidad, obviamente siempre asesorando como peinar y cuidar el cabello en casa para poder transportar los mismos efectos del salón a la casa. Los productos de estilizado y cuidado son básicos, así que siempre pregunta y ten en casa lo necesario para que tu look y calidad del cabello siempre luzca espectacular.

Así que, para redondear, el cabello es mucho más que una característica física; es una parte integral de nuestra identidad cultural, una extensión de nuestra personalidad y una fuente poderosa de confianza. Como artista profesional de cabello, estoy comprometido a comprender y valorar esta conexión para brindar a mis clientes no solo un excelente servicio, sino también una experiencia transformadora que refleje y realce quiénes son en su esencia, por eso mismo, el slogan de mis salones ha sido “Transmitir la energía de la belleza”.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1