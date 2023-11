El peligro del sobreentrenamiento va más allá de la fatiga física y emocional

Santiago García explica qué es el sobreentrenamiento y cómo evitarlo

odos los runners saben que si uno entrena poco, salteado, inconstantemente, tiene resultados pobres e insatisfactorios. ¿Pero qué hay de el fenómeno contrario? No son pocos los corredores que, en su genuino afán por mejorar, terminan entrenando demasiado y caen en lo que se conoce como sobreentrenamiento.

Este fenómeno describe el momento en el cual un atleta corre demasiados kilómetros semanales o hace sus sesiones de entrenamiento con un nivel mayor de intensidad a la aconsejable. Estos dos excesos pueden llevar directamente a estar entrenado de más.

En el entrenamiento, a diferencia de otros órdenes de la vida, el estar preparado por demás no necesariamente es bueno. Es excelente entrenar mucho, entrenar bien y prepararse para alcanzar el rendimiento perfecto. Pero todo cuerpo tiene límites, pasados los cuales se pierde más de lo que se gana. Eso es estar sobreentrenado, poniendo en riesgo todo el trabajo realizado.

El sobreentrenamiento conlleva riesgos como agotamiento físico y mental, y disminución del rendimiento (Getty)

¿Qué pasa cuando un corredor está sobreentrenado? Lo primero que ocurre es un agotamiento físico y mental difícil de superar. Aunque no se vuelve crónico, puede durar mucho más tiempo que unas semanas, en particular el mental, y requerirá retroceder muchos casilleros para rearmarse de fuerza y recuperar todo el terreno perdido.

Ese agotamiento produce falta de deseo de entrenar, rendimiento cada vez peor en los entrenamientos y se convierte en un espiral del cual es muy importante salir para volver a estar en estado. Algo parecido ocurre si un runner participa de demasiadas carreras. El agotamiento afecta el rendimiento y eso a la vez reduce la calidad de todo lo que sigue y así hasta descender mucho más de lo que a priori uno puede imaginar.

Pero lo peor es que una vez metidos en ese exceso de kilómetros o ritmos superiores a los que podemos llevar, nos exponemos claramente a una lesión. Y esto es mucho más común de lo que se cree. Cuando los atletas aficionados son preparados como si fueran atletas de elite, verán un mejoramiento veloz al comienzo, pero esto terminará muchas veces en un sobreentrenamiento que desemboca en una lesión.

Un buen entrenador sabe eso por encima de cualquier otra cosa. Los aficionados precisan esa guía, ese plan que les dice donde están los límites. Sí, se pueden superar, pero hasta un punto. Ese punto debe conocerlo cada corredor con la ayuda de su entrenador.

Un entrenamiento equilibrado requiere guía profesional, recuperación adecuada y objetivos claros y realistas (Getty Images)

Pero el agotamiento físico y mental no se produce solamente por los dos excesos mencionados. A veces un corredor realiza un plan realista, sin fisuras, pero no rinde.

¿Entonces cuál es el problema? Lo que está pasando es que el entrenamiento va más allá del momento en el cual se corre. Si un atleta entrena con sentido común, pero no cuida la alimentación, si no respeta las horas de sueño, si no se hidrata bien, si está sometido a otros factores que afectan su físico, es posible que tenga los síntomas de un sobreentrenamiento aun sin esos kilómetros de más o esas velocidad excesivas.

Para evitar estar sobreentrenado un corredor necesita un plan de entrenamiento realista, con sentido común y metas claras. Se va ajustando día a día en base a como responde el cuerpo.

Claro que entrenar requiere esfuerzo y luego recuperación, pero cuando se pasa cierta barrera de cansancio, entonces suena la primera alarma. La guía de un entrenador, una dieta armada y supervisada por un nutricionista, un calendario posible y un trabajo consciente son los elementos para que no se asome jamás el sobreentrenamiento.

Recuperarse bien de una gran exigencia para encarar la siguiente. La progresión y la constancia en nuestro entrenamiento, claves para poder llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, nosotros corredores.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.