Los detalles de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas hechos por Ricky Sarkany y Benito Fernández

Zapatillas y pantalones para ellas y ellos, sin dejar de lado la elegancia y los colores patrios en la presentación de los uniformes de Aerolíneas Argentinas

El sueño de cualquier diseñador de moda es poner su creatividad al servicio del mundo. Y que sus prendas viajen, inspiren y agregen glam y confortabilidad a las personas. Y este objetivo puede ser cumplido con creces a través del diseño de la tripulación de una línea aérea de bandera que surcará los cielos del globo. Desde hace 13 años, Aerolíneas Argentinas viste con sus uniformes a sus empleados abordo con los diseño fruto de la imaginación y el arte preciso y bien de negro del talentoso creador local Pablo Ramírez.

Ahora, la aerolínea de bandera decidió hacer un cambio en el diseño de la indumentaria de su tripulación y personal en general, y apostar acorde a los tiempos, a materiales y equipos flexibles que borran las barreras de género. Para esto y para armar los prototipos fueron convocados los diseñadores argentinos Ricky Sarkany y Benito Fernández , convertidos en el binomio elegido para este nuevo desafío. Luego vendrán - como corresponden- las licitaciones públicas bajo estrictas normas de transparencia como corresponde a cualquier empesa que depende del Estado; y será en tiempos del nuevo Gobierno elegido por el voto popular.

En diálogo con Infobae, Benito Fernández y Ricky Sarkany explicaron en qué se inspiraron y cuáles fueron las premisas de la creatividad en los equipos que contemplan zapatillas glam y colores patrios. La consigna creativa que imperó en esta nueva etapa fue, “que el mundo moderno pide un uniforme moderno”, coincidieron ambos.

Para conocer todos los detalles del nuevo look siglo XXI, que en poco tiempo comenzará a volar por el mundo, Infobae dialogó con Sarkany y Fernández.

Con los nuevos uniformes, Aerolíneas Argentinas busca que su personal de tierra y vuelo se sienta cómodo y representativo de la marca en todo momento (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

A esta altura de su trayectoria en la ,moda nacional e internacional, a Ricky y a Benito los moviliza el espíritu de sumar su experiencia y talento para potenciar la imagen de la Argentina. Ni Sarkany ni Fernández lo hicieron por el cachet de los prototipos que presentaron -por los que no cobraron un peso-. Luego vendrán las licitaciones públicas. Cada uno cuenta en su haber con una frondosa historia de colaboraciones para el diseño made in Argentina que se tradujeron en donaciones, para distintas salas de hospitales públicos o sillas de ruedas para niños con discapacidad motriz.

Para ellos, según confesaron, el orgullo de que los argentinos viajen por el mundo con sus diseños es lo más importante. Sarkany destacó a Infobae que “fue maravilloso diseñar para nuestra aerolínea de bandera; con los nuevos valores que tiene hoy la sociedad, como son el ‘sin género’ y priorizando la comodidad”.

De izq a derecha, Benito Fernández, Pablo Ceriani (presidente de Aerolíneas Argentinas, y Ricky Sarkany (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Para plasmar el diseño, ambos expertos se basaron no solo en las preferencias de los colaboradores de la aerolínea, sino también en otro aspecto esencial, que ambos expertos de la moda resumieron así : “Hicimos un análisis socioeconómico y cultural del momento, y simplemente con sentido común vimos cómo la gente que sube a un avión para hacer un viaje lo hace cómoda, con un jogging, un vestido flojo y zapatillas. Entonces, ¿por qué el personal que tiene que ir a trabajar y atender con una sonrisa a todos los pasajeros tenía que estar montado en unos tremendos tacones?”, disparó Sarkany

Por su parte, en charla con este medio, Fernández afirmó: “Fue un desafío súper importante de mi carrera. Trabajamos más de un año y medio en este proyecto”. Y destacó que, antes de ponerse manos a la obra, se realizó “un censo con todos los trabajadores para ver qué querían y qué no”.

“Por eso desarrollamos unas zapatillas, para las cuales hicimos el desarrollo de materiales, colores e implementación del logo”, resaltó Sarkany.

La elegancia clásica se fusiona con la modernidad en los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas, reflejando los cambios sociales y las nuevas formas de volar (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Según indicaron desde AA, se trató de “una encuesta de satisfacción asociada al uniforme actual, de la cual surgió que más del 70% de quienes trabajan en la compañía estaban de acuerdo en realizar un cambio que les permitiría una mayor sensación de confort y comodidad a la hora de realizar sus tareas”.

El diseño sin género y la comodidad lideran la visión de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas, reflejando los valores contemporáneos de la sociedad (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Y en cuanto a la apuesta por la flexibilidad y el confort en sintonía con el avance de este siglo XXI, Fernández contó que trabajaron sobre las respuestas de los propios colaboradores e hicieron hincapié “en la comodidad y la modernidad, además de que sea representativo, con la marca de Aerolíneas siempre presente”.

Lo cierto es que se buscó darle más protagonismo al color principal del manual de identidad de marca, el Pantone 3005, un celeste que representa los colores de Argentina.

Identidad de marca, confortabilidad y comodidad/modernidad. En estos tres pilares se apoyó todo el andamiaje creativo de estos dos diseñadores de renombre internacional; ya que este nuevo diseño lleva en la parte frontal la paleta de colores que distingue a la marca Aerolíneas en todo el mundo, con el celeste y blanco como predominantes en los uniformes de vuelo, mientras que el azul y blanco son destinados al personal de tierra.

En esa búsqueda, todas las tonalidades comulgan con un solo objetivo: un diseño cómodo, moderno, actual y elegante.

La renovación de los uniformes de Aerolíneas Argentinas marca una nueva era de comodidad y estilo para el personal, diseñada por Ricky Sarkany y Benito Fernández (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

“Básicamente, en las tres cosas que me inspiré fueron: los colores de la aerolínea y la representen bien; la comodidad, que era algo que se necesitaba además del sin género que se venía hablando; y por último, algo que me parecía súper importante, que siempre estuviera la presencia de marca. Es por eso que me parece que, si se sacaba el pañuelo y la corbata, no se iba a identificar de qué era el uniforme. Entonces, traté de que en todas las prendas estuviese la marca presente”, explicó Fernández.

Además, en los diseños se mantuvo el tan reconocido y clásico cóndor, que puede advertirse mediante los tintes aerodinámicos del diseño. Pero eso no es todo, ya que el uso de telas con spandex permiten una “mayor comodidad a la hora de trabajar, a diferencia de las telas rígidas actuales”, además, la normalización en el uso de pantalones para todos y todas lo posiciona como más igualitario.

Mientras que en el calzado, se optó por una zapatilla versátil, con estilo propio y confortable.

El cóndor, símbolo clásico de Aerolíneas Argentinas, se mantiene presente en los nuevos diseños, manteniendo la conexión con la historia de la aerolínea Gentileza Aerolíneas Argentinas

Asimismo, indicaron que otro aspecto relevante tiene que ver con la sostenibilidad: el nuevo uniforme implica una reducción en el número de piezas, pasando de 9 a 6.

También se eliminaron los galones de los trajes, utilizando pines para la distinción de rangos y posiciones, lo cual permite una reducción de costos y uso de materiales.

Con respecto a qué movilizó a los diseñadores para realizar este trabajo, Sarkany confesó a Infobae: “Hicimos todo y cuando nos preguntaron cuánto era, obviamente nos sentimos tremendamente honrados de ser privilegiados y haber sido elegidos para hacerlo. No cobramos ni un peso, ni en plata, ni en canje, ni en pasajes. En nada. Fue un honor hacerlo”.

“Me encantó poder hacerlo y ser parte del proyecto”, aseguró Fernández y resaltó que aquello que se habían propuesto, junto con Aerolíneas, “se logró”. “La verdad es que disfruté de todo el proceso desde el principio hasta el fin, aunque fue muy largo. Es un sueño cumplido y un hito en mi carrera poder representar a mi país a través de una marca como es Aerolíneas Argentinas”, dijo Benito.

La comodidad se convierte en prioridad para la tripulación de Aerolíneas Argentinas con la introducción de zapatillas diseñadas por Sarkany, un cambio innovador (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

La presentación se realizó en el edificio corporativo de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y contó con la participación de Pablo Ceriani, presidente de la línea aérea, además de los reconocidos diseñadores. El escenario se completó con directivos, autoridades aeronáuticas y trabajadores.

El presidente de la aerolínea de bandera destacó durante la presentación que “este uniforme da cuenta de lo que queremos ser y de lo que somos: por un lado, una línea aérea moderna que se adapta a los cambios sociales y las nuevas formas de volar, sin por ello perder la elegancia clásica que caracteriza a Aerolíneas Argentinas. De alguna manera, representa exactamente este momento de la empresa, en el cual se han realizado cambios que nos han permitido crecer sin perder nuestra esencia”, explicó Ceriani.

El proceso creativo de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas implicó un censo de trabajadores, asegurando que sus necesidades fueran escuchadas y atendidas (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Zapatillas y confort en la aerolíneas del mundo

Con esta presentación, Aerolíneas Argentinas se suma una tendencia que gana terreno en los uniformes corporativos de las grandes aerolíneas del mundo que apuestan a la comodidad de su personal, sin dejar de lado la elegancia.

En 2022, por dar algunos ejemplos, Iberia dio a conocer una nueva indumentaria que apunta a la austeridad, la elegancia y la practicidad, bajo la inspiración de la diseñadora Teresa Helbig —la primera mujer en la historia de la compañía en asumir esta tarea— para renovar la imagen de la línea aérea.

En 2021, la aerolínea ucraniana SkyUp fue una de las primeras en incorporar pantalones para las mujeres y zapatillas para todos los uniformes (gentileza Skyup Airlines )

En tanto, tras casi dos décadas, British Airways dio a conocer los uniformes de sus más de 30,000 empleados de tierra y aire, gracias al trabajo del diseñador británico Ozwald Boateng, oriundo de Savile Row, quien buscó reflejar el espíritu de la aviación en sus outfits. Se trató del resultado de un esfuerzo colaborativo iniciado en 2018.

En tanto, KLM renovó su imagen en 2010 de la mano de Mart Visser, sucediendo a Nina Ricci. El diseñador buscó incorporar detalles en naranja, como un símbolo hacia el patrimonio holandés de la aerolínea, los cuales se divisan en el borde de la chaqueta. Todo el outfit se completa con una chaqueta, dos tipos de faldas, un chaleco y pantalones, que, en sintonía con los tiempos actuales, también pueden ser elegidos por el personal femenino de KLM.

La aerolínea KLM incorporó pantalones para el personal femenino desde su última renovación, en 2010 (gentileza KLM)

Por su parte, la aerolínea SkyUp Airlines de Ucrania ha modernizado su código de vestimenta para la tripulación de cabina, eliminando faldas y tacones en favor de pantalones y zapatillas, como resultado de un exhaustivo estudio por Frame Fashion Consultancy, el cual incluyó análisis históricos de la aviación y entrevistas con el personal de cabina.